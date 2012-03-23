深圳调高出租车燃油附加费 涨价后达到4元 2012年03月23日 3月22日零时起，深圳境内运营的出租车燃油附加费在现有基础上增加1元。此前，深圳曾于2011年4月23日将出租车燃油费由2元上调至3元，此次涨价后则达到4元