- 2012年03月23日唯品会成立于2008年，是一家名牌折扣网，以比零售大幅优惠的折扣价，向中国消费者提供包括时装、护肤品、箱包、皮具、配饰、香水等货品。
- 2012年03月23日先行指标中，消费者预期指数上升的势头有所放缓，银行贷款的增长较去年同期也明显减弱，房屋新开工面积的贡献则为负
- 2012年03月23日
- 2012年03月23日3月22日零时起，深圳境内运营的出租车燃油附加费在现有基础上增加1元。此前，深圳曾于2011年4月23日将出租车燃油费由2元上调至3元，此次涨价后则达到4元
- 2012年03月23日美国商务部当日发布公告称，接受调查的具体产品为使用拉伸方法加工的不锈钢水槽，这种产品是现代厨房必不可少的工具之一
- 2012年03月23日ECN Trade表示，澳元下跌与中国公布的利空数据并无直接关系，单一的利空数据很难撼动市场的方向，大背景下投资者对全球经济形势的担忧是导致这次下跌的真正原因。
- 2012年03月23日成立于1981年的央行“五道口”研究生部共培养了1600多名毕业生。在现如今的一行三会(央行、银监会、证监会、保监会)，亦有不少五道口人执掌重要部门甚至高层
- 2012年03月23日去年四季度，中国联通被7只明星基金重仓挺进，合计达1.26亿股，备受明星基金追捧
- 2012年03月23日按照公司目前的终端价和市场价价差接近1400元/瓶，2012年提价是明确的，但鉴于社会舆论的压力，提价时点明显已经推后，上半年提价的概率仍大。
- 2012年03月23日2011年三季报显示，燕京啤酒净利润为7.8亿元，货币资金为24亿元，燕京啤酒的自有资金明显不能够支持对金威啤酒的收购。
- 2012年03月23日海通证券（600837.SH）发布研报指出，2012-2014年EPS分别为0.54、0.66和0.82元
- 2012年03月23日房地产业务在华侨城营业收入中的比重远不止六成，因为在华侨城的年报披露口径中，旅游综合收入也包含地产销售收入。这部分地产销售收入，通常是指深圳华侨城房地产有限公司以外的其他控股公司的房地产收入。
- 2012年03月23日公司自3月23日开始挂牌公告，挂牌价32亿元
- 2012年03月23日由中钢协、中国五矿化工进出口商会（下称五矿商会）联手北京国际矿业权交易所联手推出的中国铁矿石现货交易平台于1月启动
- 2012年03月23日强势的市场地位使家乐福等知名企业店大欺客，不把消费者的权益当回事。违法成本低廉和监管缺失使家乐福等名企屡屡以身试法。企业高速扩张导致人员素质下降。
- 2012年03月23日专家指出，基于美国的“再工业化”和大选年的政治利益考量，短期内贸易保护主义的升温渐成趋势
- 2012年03月23日微软将对中国市场做大规模的投资计划，由于投资金额巨大，这份计划还需要通过董事会的批准
- 2012年03月23日2010年末，兴业的信托受益权仅14.5亿元，去年末，此类资产增至2831.2亿元，净增2816亿元。
- 2012年03月23日中国的互联网企业平均寿命为3-5年，平均每年自然死亡率有20%-30%
- 2012年03月23日截止中午收盘，沪指报2359.57点，跌16.20点，跌幅0.68%，成交369亿元；深成指报9963.13点，跌75.82点，跌幅0.76%，成交318亿元
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