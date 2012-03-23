- 2012年03月23日由于土地增值税计提的增加以及投资收益的减少，浦东金桥利润率下滑至近五年低点。由于项目衔接问题，短期业绩存在波动。偏紧的现金流也使得公司再扩张能力较弱。
- 2012年03月23日沪深两市共有32家房地产企业公布了2011年年报。扣除年报上未披露相关利息支出数据的7家公司，其余25家上市房企中，18家利息支出同比增长，平均增幅为80.31%；其中，7家利息支出增幅超过100%。
- 2012年03月23日2010年12月24日，社保基金理事会公布了第三批投资管理人名单，包括大成基金、富国基金等在内的7家基金公司和中信证券入围。因此，此次社保基金理事会新增组合，也不排除是向第二批管理人增加组合
- 2012年03月23日国泰君安证券昨日发布二季度A股市场投资策略，认为中国经济在去年四季度已经度过了最艰难的时刻，伴随着PPI回落所引导的存货周期调整已经结束。另一方面，2100点将成为A股市场本轮小牛市的转折拐点
- 2012年03月23日这位前私人银行从业人员直斥当前私人银行业存在“杀鸡取卵”式营销，及“掠夺式发展”模式。
- 2012年03月23日今天上午，在市三届人大常委会第三十次会议上，何挺当选为重庆市政府副市长
- 2012年03月23日分析人士认为，今年新兴市场经济体经济增长变数较多，汇率波动可能进一步加剧，金融市场上的传导效应会进一步加大人民币汇率的双向波动。由于我国今年仍有可能实现贸易顺差，人民币仍有升值空间。
- 2012年03月23日据WIND数据统计显示，截止到3月22日午间，沪深两市共有32家房地产企业公布了2011年年报。扣除年报上未披露相关利息支出数据的7家公司，其余25家上市房企中，18家利息支出同比增长，平均增幅为80.31%；其中，7家利息支出增幅超过100%
- 2012年03月23日
- 2012年03月23日两国的相关部门正就郭伯雄的访日计划，作最後协调，如果成行，郭伯雄访日期间，预计将与日本防卫相田中直纪会谈，就中日开展防卫交流交换意见。
- 2012年03月23日中国证监会正在从“系统性”、“根本性”出发对资本市场的关键制度进行顶层设计。据了解，监管层正在进行顶层设计的关键内容主要有三方面：新股发行制度改革，两大债券市场的融合，主板、创业板、新三板、中小板等多层次资本市场
- 2012年03月23日美国商务部22日宣布，将对中国输美不锈钢拉制水槽展开反补贴和反倾销“双反”调查
- 2012年03月23日财政部22日发布《2012年中央公共财政收入预算表》显示，2012年全国税收总收入预算达53094亿元，较去年48629亿元，增长约9.2%。
- 2012年03月23日私人银行布点香港另一优势，在于在相对成熟、监管更完善的境外市场，银行能够提供的产品种类更多。
- 2012年03月23日保荐人代表监管新规才刚正式落地，监管层又立即展开对券商从业人员管理的又一轮的整顿。这一次，清肃目标指向了券商研究部门
- 2012年03月23日自2012年3月23日起对原产于欧盟、美国和日本的进口相纸产品征收反倾销税，期限为5年
- 2012年03月23日李阳妻子Kim律师透露，法院已查出李阳名下有21套房产，加上李阳主动申报的2套，总共有23套房产。律师称，法院还调查出新的房产线索，但Kim则不希望再耽搁离婚的时间，只打算分割这些房产。
- 2012年03月23日2012楼市总体调控方向不会改变，但会有微调。18大铁定要送给全国老百姓一个大礼包，对老百姓来说机不可失失不再来；对开发商来说，活着就是硬道理，不要抱侥幸心理。
- 2012年03月23日中国近十年所超发的货币都是以土地资本化为基础的，只要这些货币没有被销毁或没被永久性地锁在央行的池子里，土地价格就不可能回到从前，那么房价也不可能大幅、永久回落。
- 2012年03月23日周永康指出，近年来，在以胡锦涛同志为总书记的党中央正确领导下，政法、宣传两条战线的同志们团结协作，创造性地做好政法宣传工作，为政法机关忠实履行法定职责创造了良好舆论环境
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