- 2012年03月23日截至去年底，光大控股共有投资基金12个，基金已募资总额为168亿港元，基金已投资项目共36个
- 2012年03月23日近几年来，国家发改委、铁道部等部委下属研究机构一直在研究铁路体制改革的方向，但改革推进进程缓慢。此次《意见》明确提出铁路体制改革方向，或意味着铁路体制改革工作将得到实质性的推进。
- 2012年03月23日今年房地产调控第一是要加大保障房建设，解决供应不足的问题；第二是去投资化，对于投资的一些限制措施还会继续；第三是重点满足刚性需求，在这方面已陆续采取措施，包括使按揭贷款的获取更容易、减少税费等。
- 2012年03月23日“从昨日香港高等法院的聆讯不难发现，苹果公司以前声明‘香港法院已经支持苹果’是误导性声明，香港法院就IPAD商标纠纷案件尚未正式开庭，更未作出判决，谈不上‘已经支持苹果’！”
- 2012年03月23日上海税务部门相关人士透露，针对融资租赁企业不知如何核算税负率的问题，上海将在本月月底给企业下发具体的计算方法，统一口径。
- 2012年03月23日年报显示，公司2011年负债总额427.48亿元，同比上升了22.40%，负债率达到66.42%
- 2012年03月23日报告期内降雨量较上年同期大幅下降，导致水电主业净利润较上年同期大幅下降；另外，期间费用吞噬公司部分利润
- 2012年03月23日毛利率下滑主要源于公司费用支出增长幅度较大
- 2012年03月23日大连万达董事长王健林作为企业代表出席会议并发言介绍万达党建经验。
- 2012年03月23日因2011年京外销售收入的增加，首开2011年业绩在调控环境中实现了增长。但不容忽视的是库存上涨幅度竟逾7成。
- 2012年03月23日营业外收入同比下降近40%致使净利增速缓慢
- 2012年03月23日本次股权转让完成后，各股东及出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%，第一创业证券有限责任公司29%，东北证券股份有限公司21%，山西海鑫实业股份有限公司1%
- 2012年03月23日微软由于劳动纠纷案被诉讼，案件终审判决微软公司向其原高管人员赵先生支付100万余元
- 2012年03月23日今年我国经济季度增长会更加稳定，波动将小于去年。一季度经济将增长8.5%，全年增速围绕8.5%上下波动，波动幅度不大。
- 2012年03月23日洪磊表示，基金业目前支付成本偏高问题严重阻碍了基金公司的发展，监管部门希望通过多渠道支付解决这一问题
- 2012年03月23日今年是国内经济增长的触底之年，但与去年相比存在很多变数。预计上半年经济增长将惯性回落，触底时间可能在一二季度，三四季度将出现温和回升。
- 2012年03月23日国企改革重组在加强国有控股地位的同时，要积极引进民间资本参与。在国企对外投资方面，不能对民间资本设置限制条款。央企控股的上市公司在增资、募集资金方面对包括民间资本在内的投资者要一视同仁。
- 2012年03月23日2012年3月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.2891元，较上一个交易日报6.3004，上升113个基点。
- 2012年03月23日2012年3月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.2891元，1欧元对人民币8.3010元
- 2012年03月23日按照惯例，商务部将在今年的春季广交会上对进出口情况进行调研，为下一步的政策出台提供依据。因此，促进出口政策或许会在广交会结束后集中发布。
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