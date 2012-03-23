全国猪肉价格降速不减 目前已降至去年6月初水平 2012年03月23日 1月26日以来，全国猪肉价格持续下降，目前降速不减。与今年1月26日相比，3月22日，全国猪后臀尖肉、猪五花肉价格均下降10.9%。目前全国猪肉价格已降至去年6月初水平。

住建部要求各地按月公开保障房开工和基本建成情况 2012年03月23日 住房城乡建设部有关负责人表示，各省（区、市）住房城乡建设（住房保障）部门要于年度计划确定后20个工作日内，在当地政府网站公开本地区及所辖市（地、州、盟）年度建设计划，并按月公开保障房开工和基本建成（竣工）情况。