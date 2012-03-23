- 2012年03月23日两大油企表示此次调价使公司炼油亏损幅度缩小，盈利状况“改善很多”
- 2012年03月23日据了解，各地阶梯电价的具体实施方案，会根据指导意见，结合当地的实际情况，经过听证后实施。
- 2012年03月23日昨日，山东省政府出台《关于促进民间融资规范发展的意见》（下称“意见”），提出在民间金融活跃的地区开展民间融资规范引导工作试点，同时明确对民间融资中，利率超出银行同期利率4倍的不予以保护等三条“红线”
- 2012年03月23日商业银行长期占据垄断地位的理财产品代销市场，有望向证券公司开放。
- 2012年03月23日预测今年苹果和三星将占有移动行业90%的利润，而营收则占整个行业的超过50%。
- 2012年03月23日统计发现，王亚伟在去年四季度总计加仓了11只个股，它们分别是长城集团、大秦铁路、洪都航空、华润万东、江苏神通、南风股份、司尔特、武汉健民、兴业银行、中国联通、中国石化。
- 2012年03月23日截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌78.48点，收于13,046.14点，跌幅为0.60%；纳斯达克综合指数下跌12.00点，收于3,063.32点，跌幅为0.39%；标准普尔500指数下跌10.11点，收于1,392.78点，跌幅为0.72%
- 2012年03月23日广州天河区法院受理了知名打假人王海诉红牛“隐瞒安全使用量”，同时被起诉的还有广东吉之岛天贸百货有限公司
- 2012年03月23日杭州下沙某影视制作公司的老总陈先生，因投资失败欠款数千万无力偿，自杀身亡。警方初步查明，陈某因为前期投资失败，仅柏女士一人，他就欠下了数千万元，巨额债务，他表示实在无力偿还。
- 2012年03月23日解决这些问题，关键要增强事业心和责任感，加大抓落实的力度，推动正规化建设向更高水平发展。
- 2012年03月23日主要内容为，世界烟草和健康大会正在新加坡召开，专家提到中国控烟和发展烟草业来自同一政府部门，与会代表都会发出笑声甚至惊讶声。事实上，中国近年来控烟效果不佳，烟草经济却快速发展。控烟协会称，要控好烟，最关键是把政府部门功能和烟草业分开
- 2012年03月23日该提议允许获批投资者在香港筹集人民币资金，然后把资金投资于跟踪大陆上市股票的香港交易所交易基金(ETF)。
- 2012年03月23日今年以来全国大葱平均批发价快速上涨，春节前（1月22日）达到每公斤2.91元，2月29日突破4元，进入3月依然保持上涨，3月18日涨至4.77元。从历史数据分析，目前大葱价格为近几年高位，普遍高于2009-2011年同期，与2008年同期基本相当。
- 2012年03月23日“除系统重要银行及资产规模偏大的股份行被要求在2016年前完成巴III达标，资产规模偏小的城商行与农商行也可能需要在某些内部控制领域符合巴III协议相关规定。”一位知情人士透露。
- 2012年03月23日1月26日以来，全国猪肉价格持续下降，目前降速不减。与今年1月26日相比，3月22日，全国猪后臀尖肉、猪五花肉价格均下降10.9%。目前全国猪肉价格已降至去年6月初水平。
- 2012年03月23日住房城乡建设部有关负责人表示，各省（区、市）住房城乡建设（住房保障）部门要于年度计划确定后20个工作日内，在当地政府网站公开本地区及所辖市（地、州、盟）年度建设计划，并按月公开保障房开工和基本建成（竣工）情况。
- 2012年03月23日工联会会长郑耀棠解释虽然三名候选人在劳工政纲上大同小异，但梁振英采纳了许多他们有关的劳工建议。而唐英年接连爆出丑闻，以及在特首论坛上爆出行政会议的内容违反保密原则，让所有工联会选委失望。
- 2012年03月23日全国的收费公路债务总余额是2.32万亿元，累计投资的总额是3.65万亿元，总体资产的负债率为64%。交通运输部新闻发言人何建中表示，债务风险从总体上看还是可控的。这样的负债规模也是合理的。
- 2012年03月23日多家基金公司即将上报的养老金投资组合方案，在标的选择上与公募基金产品差别不大，但在投资风险控制上有更严格的“红线”；在资产配比上，大部分资金将配置到风险较低的债券等产品
- 2012年03月23日据中国驻马里使馆提供的消息，马里政变发生后，已经有3家当地华侨华人经营的酒吧遭到政变军人的抢砸，目前还没有人员伤亡。
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