- 2012年03月23日武汉市首批公租房住户目前已搬进南湖新城公租房小区。在此次供应的913套公租房中，仅有270套住上了租户，还有640多套无人问津。
- 2012年03月23日中国证监会主席郭树清日前表示，证监会有承受力，不怕批评，就是要多听投资者的建议，要关心保护投资者合法权益。对投资者反映的上市公司电话打不通、中小股东无法参观上市公司等问题，郭树清当即责成随行人员要记录下来
- 2012年03月23日郭树清在听完大家的意见和建议后表示，证监会有承受力，不怕批评，就是要多听投资者的建议，要关心保护投资者合法权益。上市公司分红是由公司自主决策的，监管部门在尊重公司自主经营基础上
- 2012年03月23日截至2011年末，我国外债余额为6949.97亿美元，中长期外债(剩余期限)余额为1940.96亿美元；短期外债(剩余期限)余额为5009.01亿美元，短期外债占比继续维持在72%的高位。
- 2012年03月23日在一次座谈中，有股民表示，中国证券市场税赋重，中小投资者投资成本高，建议免除红利税，或将目前征收的流转税改为资本利得税。对此郭树清表示，对于证券市场税收问题，证监会正与有关部门积极沟通
- 2012年03月23日证监会主席与部分个人和机构投资者代表座谈交流。他表示，证监会有承受力，不怕批评，要多听投资者的建议。他称，证监会正在积极研究国债期货等丰富投资产品；强调投资者要明白“保护不是担保一定赚钱”
- 2012年03月23日财政部财科所所长贾康近日表示，上海和重庆的试点，出现了正面效应。下一步要总结经验、优化方案，在多个地域稳步推进，包括广州、深圳。
- 2012年03月23日
- 2012年03月23日预计新一轮的打折降价潮，将在未来二三个月内大范围持续展开
- 2012年03月22日贵州茅台3月22日晚间发布2011年度业绩快报称，2011年，公司营业收入184亿元，同比增长58.19%；营业利润123.36亿元，同比增长72.27%；利润总额123亿元，同比增长72.21%；归属于上市公司股东的净利润为87.63亿元，同比增长73.49%
- 2012年03月22日民生银行集团去年实现归属于母公司股东的净利润279.2亿元，同比增长58.81%；基本每股收益1.05元，同比增加0.39元
- 2012年03月22日中粮集团计划在2012年-2015年期间，投资20亿元建设种猪养殖基地及相配套的产业链项目
- 2012年03月22日农行行长更具3年数据称，银行业的利差逐年收窄，并非暴力行业
- 2012年03月22日一些消费者反映，不同银行之间针对同一种服务的收费差别很大，也让人“看不懂”，如ATM机异地跨行取款费用从单笔2元到22元，相差10倍
- 2012年03月22日受美国政府反倾销及反补贴调查结果不利影响，出口销售大幅减少，高毛利出口产品在整体销售中的比重骤减。
- 2012年03月22日张德江说，重庆成为直辖市以来，经济社会发展取得了长足进步。其中一条最宝贵的经验，就是坚持改革开放。改革开放是中国的基本国策，是经济社会发展的强大动力。加强渝台经贸合作，是重庆改革开放的一项重要工作
- 2012年03月22日汤臣倍健一季度业绩暴增，但考虑到公司2011年四季度业绩环比大跌以及高管持股解禁等情况，或是利润调节所致
- 2012年03月22日香港商品交易所总裁Albert Helmig日前透露，该所将推出以人民币计价的金、银、铜等金属期货合约
- 2012年03月22日民生银行去年实现净利润279.20亿元
- 2012年03月22日深圳公安机关一举摧毁香港黑社会组织“新义安”成员在深圳宝安区建立的号称“沙井新义安”的黑社会性质组织，先后抓获了组织头目陈垚东及其骨干成员102人，其中逮捕80人，刑事拘留22人
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