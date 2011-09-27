- 2011年09月27日沪深股市跳空高开，虽然早盘在接近2420点之后出现震荡回落，但沪指基本保持在2400点上方震荡整理
- 2011年09月27日在最低工资效应下，香港雇员的薪金增长今年6月创下16年新高，基层雇员的名义工资大增8%
- 2011年09月27日根据调查，王斌贪污、挪用公款炒股票和炒期货全部亏损，并没有赚到钱
- 2011年09月27日
- 2011年09月27日
- 2011年09月27日作为校园管理者，大家普遍认为，在学校内安装安全套售卖机极有可能给学生提供性暗示，有可能纵容学生的性行为
- 2011年09月27日将破除“论资排辈”、“平衡照顾”、“求全责备”等思想障碍，进一步拓宽视野、大胆选拔，开辟年轻干部健康成长的“快车道”
- 2011年09月27日唐英年表示，未来人民币国际化，香港作为人民币离岸中心的发展进入新时代。
- 2011年09月27日批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、居民服务和其他服务业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、其他无主管部门的服务业等七大类服务业数据必须由统计部门权威发布
- 2011年09月27日一旦取消限购措施，投资性、投机性购房就会卷土重来，市场的稳定健康就难以达到，对政府的公信力也是一种挑战
- 2011年09月27日列车上的一名乘客与列车工作人员发生口角，另一名男性中年乘客进行劝架，却被列车上的3名工作人员殴打，其中一人身穿列车长制服。江西赣州市急救中心表示，120急救赶到时被打者已经死亡
- 2011年09月27日秋粮中的主要品种玉米和中晚稻价格均已涨至历史最高值
- 2011年09月27日沈阳经济区是以沈阳为中心，在半径百公里范围内，涵盖了沈阳、鞍山、抚顺、本溪、营口、阜新、辽阳、铁岭8个省辖市的城市群
- 2011年09月27日随着上海江森自控涉污事件的发生，业内担心环保部门会否重新加大对铅蓄电池行业的整顿力度并引发新一轮停产
- 2011年09月27日“这与偷工减料无关，没人敢在这方面做文章。”但修路时所用材料，就单项而言都合格，但因为大都处于质量标准的“低限”，累积起来可能就会引起一些问题
- 2011年09月27日所谓正式宣布人民币资本项目可兑换，在很大程度上是暗翻明，增加跨境交易的透明度，并不是自由放任
- 2011年09月27日提高资本充足率大约1.3个百分点
- 2011年09月27日平安港股开盘即走高，至10:17时报45.95元，暴涨8.118%
- 2011年09月27日民生银行持股由81.25%降至51.03%
- 2011年09月27日1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润32281亿元，同比增长28.2%。
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