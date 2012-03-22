近期大葱价格有所回落但仍处高位 2012年03月22日 近日全国大葱价格有所回落，22日为4.64元，与18日相比跌2.7%，但同比仍高1.5倍左右。

商务部决定对欧美日进口相纸征收反倾销税 2012年03月22日 商务部22日发布公告，最终裁定原产于欧盟、美国和日本的进口相纸产品存在倾销，倾销幅度为16．2％至28．8％，决定自23日起的5年内，对上述国家和地区的进口相纸产品征收反倾销税。