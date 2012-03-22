- 2012年03月22日从全国农业保险工作会议上获悉，2007年以来，我国农业保险五年累计保费收入超过600亿元，年均增速达到85%
- 2012年03月22日“龙井茶不算奢侈品，只是一种饮料。我们也不会随行救市制定政府指导价。”杭州市西湖风景名胜区管理委员会经济与社会发展局副局长陈群峰说，预计今年龙井茶价格会比去年同期稳步上扬
- 2012年03月22日民生银行（600016）3月22日晚间发布2011年年度报告，归属于上市公司股东的净利润279.20亿元
- 2012年03月22日近日全国大葱价格有所回落，22日为4.64元，与18日相比跌2.7%，但同比仍高1.5倍左右。
- 2012年03月22日179亿的存货中，长沙“地王”项目就占了115亿元
- 2012年03月22日公司CEO称2012年资本支出将达1000亿元，3G业务将于2012年实现盈利
- 2012年03月22日政府的监管审批是类似交易的一般流程，财团也一直对监管审批进程保持透明
- 2012年03月22日宏大爆破在16死48伤重大爆破事故之后不到两年便已进入申请上市环评公示，与此同时在业务上还存在对于实际控制人高度依赖、大客户集中等问题。
- 2012年03月22日面对舆论大量披露游客在海南遭受“宰客”事件，中国国家旅游局副局长祝善忠22日表示，海南三亚“宰客”仅是个案，多数景区制度完善。海南旅游业已加大打击力度、建立长效机制和加强行业自律
- 2012年03月22日虽然近期油价上调会对我国物价水平产生影响，但全年居民消费价格（cpi）控制在4%左右的调控目标是可以实现的。
- 2012年03月22日何建中说，全国各地在专项清理工作当中，共排查发现了711个项目有问题。目前，已经完成和即将完成的整改项目有522个，占总量的68%。
- 2012年03月22日规划提出，到2020年，我国证券期货行业人才队伍建设基本接近发达国家或地区成熟资本市场水平
- 2012年03月22日董事会建议按照每10股1.315元（含税）向股东派发2011年现金股息，共人民币427.10亿元（含税）
- 2012年03月22日为给行业人才发展提供有力保障，由证券期货监管系统和行业协会牵头，多方筹集资金，分别建立证券期货监管系统人才发展基金和中国资本市场人才发展基金，主要用于人才引进、教育培训、课题研究、人才交流和人才表彰等工作
- 2012年03月22日吴利军透露，6家证券期货交易所近期将联合成立办公室，面向市场公开选聘6位副总
- 2012年03月22日22日中国电力企业联合会乐观估计，在稳中求进的经济基调下用电量将稳步增长，预计一季度用电量增长7%-8%，上半年用电量增长9%左右
- 2012年03月22日自2012年4月1日起，我国将对液晶显示板等4个税目商品进口关税暂定税率进行调整。
- 2012年03月22日农产品流通“最后一公里”现象不仅没有缓解，还有愈演愈烈之势
- 2012年03月22日商务部22日发布公告，最终裁定原产于欧盟、美国和日本的进口相纸产品存在倾销，倾销幅度为16．2％至28．8％，决定自23日起的5年内，对上述国家和地区的进口相纸产品征收反倾销税。
- 2012年03月22日1月26日以来，全国猪肉价格持续下降，目前降速不减。
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