- 2012年03月22日朱甫忠作为国家机关工作人员，多次收受他人贿赂，伙同他人虚报冒领套取公款384000元，其中朱甫忠占有339000元，构成受贿罪、贪污罪，应依法数罪并罚。案发后朱甫忠主动投案，有自首情节，能积极退赃，确有悔罪表现
- 2012年03月22日
- 2012年03月22日脸谱的数据分析专家认为，这可能是因为很多人倾向选择在周末前结束一场感情，然后在周末“疗伤”。也可能是因为表白爱意和摊牌分手都不是件容易的事，人们需要等到工作日结束后才有精力处理
- 2012年03月22日农行行长张云说，银行业的利差逐年收窄，且没有普遍高于国际水平。中国银行业利润增长没有脱离实体经济。
- 2012年03月22日叙利亚境内反对派组织“叙利亚全国民主变革力量民族协调机构”总协调员哈桑·阿卜杜勒·阿齐姆说，安理会主席声明得到所有15个理事国的一致同意很重要，“这对冲突各方形成很大的压力，有利于联合国特使的努力取得成功”
- 2012年03月22日在中、俄坚持正义立场的努力下，安理会15个理事国终于在叙利亚问题上达成一致。主席声明的通过表明，西方等国立场有所软化，事态正朝有利于政治解决叙利亚危机的方向转变
- 2012年03月22日2011年农业银行实现净利息收入3071.99亿元；归属于母公司股东的净利润1219.56亿元，同比增长28.5%。
- 2012年03月22日马里民主恢复委员会发言人阿马杜·科纳雷在讲话中说，现行宪法被中止，政府机构被解散，将在合适时机举行大选。他说，政变的策划者是阿马杜·哈马·萨诺戈将军。政变军人已宣布在全国实行宵禁
- 2012年03月22日此次移交协议的签订，标志着北京铁路检察机关管理体制改革迈出了实质性步伐。现阶段，北京两级铁路运输检察院只是人财物上移交，但管辖范围、职能仍保持不变
- 2012年03月22日骨汤门事件是味千中国取得加盟权十多年来碰到的第一次危机事件，公司受到重大影响主要是由于不懂公关，没有处理相关事件的经验。其他同行也曾出现过更大、更多的食品事故，公司基本面良好，拥有多间厂房，是同行难以效仿的
- 2012年03月22日上午10时许，吴伯雄一行到达碧云寺，拾级而上攀抵衣冠冢。冢前摆放的两个花圈上，分别写有“中国国民党主席马英九敬献”和“中国国民党荣誉主席吴伯雄敬献”字样。吴伯雄向衣冠冢敬献黄色花环并行三鞠躬礼
- 2012年03月22日季末效应和备付需求使得货币市场短端利率开始走高，预计这一季节性趋紧会在月末后有所缓减，并回到3月中旬时较为宽松的状态。
- 2012年03月22日高盛认为，若制造业PMI的疲软走势得到实体经济指标的印证，中国政府将采取进一步放松政策，维持年内降息两次的预期
- 2012年03月22日“碧龙”牌阿胶系新疆碧龙阿胶有限公司所注册商标。2001年，东阿阿胶公司重组新疆碧龙阿胶有限公司为新疆和田阿华阿胶有限公司后，该商标现已停止用于生产和销售。
- 2012年03月22日海外市场助阵2011年业绩增长，但该公司净利润较市场预期仍低8%
- 2012年03月22日汽车消费的刺激政策结束，加上货币政策趋紧，导致经济性轿车的需求低迷，中国轿车市场增速大幅放缓
- 2012年03月22日此前因年报表现不佳，361度股价曾多日下跌
- 2012年03月22日规划中鼓励民间资本参与交通运输建设，这将有望缓解铁路投资资金压力
- 2012年03月22日金龙汽车前三季度净利润下滑，全年却出现了11%的同比增速，有赖于四季度净利润的爆发式增长
- 2012年03月22日胡锦涛22日在会见吴伯雄时指出，国共两党、两岸双方应沿着正确的道路继续向前迈进，不断巩固成果，深化合作，努力开创新局面
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