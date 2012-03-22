安徽宿州一公路局局长贪贿80多万终审被判14年 2012年03月22日 朱甫忠作为国家机关工作人员，多次收受他人贿赂，伙同他人虚报冒领套取公款384000元，其中朱甫忠占有339000元，构成受贿罪、贪污罪，应依法数罪并罚。案发后朱甫忠主动投案，有自首情节，能积极退赃，确有悔罪表现

法国警方围捕图卢兹枪击案嫌疑犯行动结束 嫌犯死亡 2012年03月22日

马里政变军人宣布总统杜尔政权已被终结 2012年03月22日 马里民主恢复委员会发言人阿马杜·科纳雷在讲话中说，现行宪法被中止，政府机构被解散，将在合适时机举行大选。他说，政变的策划者是阿马杜·哈马·萨诺戈将军。政变军人已宣布在全国实行宵禁

北京铁路运输检察机关正式移交地方 2012年03月22日 此次移交协议的签订，标志着北京铁路检察机关管理体制改革迈出了实质性步伐。现阶段，北京两级铁路运输检察院只是人财物上移交，但管辖范围、职能仍保持不变