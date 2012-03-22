央行本周资金净回笼 季末流动性呈现紧平衡 2012年03月22日 临近季末，鉴于部分金融机构存款压力依然较大，因此本期国库现金定存投标踊跃。”国海证券固定收益研究员陈滢在接受记者采访时表示，“这也说明部分机构依然缺钱。”

投资属性弱化 房产市场回归自住步伐加快 2012年03月22日 在宏观调控和房地产调控的双重作用之下，房地产的投资价值开始回落，自主性需求将逐渐成为支撑市场的主力。