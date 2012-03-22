- 2012年03月22日胡锦涛22日在会见吴伯雄时指出，国共两党、两岸双方应沿着正确的道路继续向前迈进，不断巩固成果，深化合作，努力开创新局面
- 2012年03月22日临近季末，鉴于部分金融机构存款压力依然较大，因此本期国库现金定存投标踊跃。”国海证券固定收益研究员陈滢在接受记者采访时表示，“这也说明部分机构依然缺钱。”
- 2012年03月22日将新就业大中专院校毕业学生、外地来甘工作、进城务工的无住房人员等一并列入保障性安居工程的实施范畴。
- 2012年03月22日在宏观调控和房地产调控的双重作用之下，房地产的投资价值开始回落，自主性需求将逐渐成为支撑市场的主力。
- 2012年03月22日先缴物业费才能办理入住等十余项严重侵犯消费者利益的霸王条款被曝光。
- 2012年03月22日《意见》要求，深入推进国有经济战略性调整，健全国有资本有进有退、合理流动机制；研究制定铁路体制改革方案，深化电力体制改革
- 2012年03月22日对于国家是否会禁止水泥企业协同提价并未明确回答
- 2012年03月22日在7家因券商业绩披露而曝光业绩的基金公司中，银华基金与光大保德信基金净利润分别同比下滑34.9%和35.7%，大成基金、长盛基金、海富通基金净利润均同比下降10%以上
- 2012年03月22日江铃汽车营收增长主要依赖回款政策的放松，经营性应收账款达到12.42亿元，新增7.6亿元，同比增长了157%
- 2012年03月22日由于联华超市2011年净利仅同比增长0.69%
- 2012年03月22日“十二五”国家物流发展规划即将出台，预计未来税收及产业政策方面，将规范目前无序竞争秩序
- 2012年03月22日《意见》提出，今年适时扩大房产税试点范围。
- 2012年03月22日华泰证券预测，芜湖港每股盈利分别为0.39元和0.47元，对应动态市盈率分别为23.87和19.81倍
- 2012年03月22日伴随着银根紧缩，高速公路建设对资金的需求如饥似渴
- 2012年03月22日交通银行股份有限公司周四表示，中国进出口银行计划在香港发售不超过人民币40亿元的离岸人民币债券
- 2012年03月22日摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)于本周决定购买规模中等的百瑞信托有限责任公司(Bridge Trust Co.)19.9%的股份
- 2012年03月22日洪磊在当天外交部例行记者会上说，近来，100余艘越南渔船进入中国西沙领海进行非法捕捞作业。在驱离未能奏效的情况下，3月4日，中方有关部门查处了进入西沙群岛内水进行非法作业的2艘越南渔船和21名越南渔民。
- 2012年03月22日2011年末，我国外债余额为6949.97亿美元（不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同）。其中，登记外债余额为4457.97亿美元，企业间贸易信贷余额为2492亿美元
- 2012年03月22日城市合理房价=(城镇人均可支配年收入*2*6)/80
- 2012年03月22日黄燕铭称，“我没有递交过辞职信，陈李他们也没有辞职，研究团队工作在正常运转。”
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