A股频现再融资被否案:增发价过低伤害中小股东利益 2012年03月22日 【《财经》综合报道】 增发价过低伤害了中小股东利益 A股频现再融资被否案

持续高油价倒逼中国社会向绿色节能转型 2012年03月22日 油价持续上涨，对企业生产方式和居民生活方式都产生了影响