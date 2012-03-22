- 2012年03月22日截止收盘，沪指报2375.77点，跌2.43点，跌幅0.10%，成交769亿元；深成指报10038.95点，跌51.49点，跌幅0.51%，成交681亿元。
- 2012年03月22日上海金陵发布更正公告称，华鑫置业现阶段与上海金陵存在一定程度的同业竞争问题
- 2012年03月22日澳洲央行周四称，与中国人民银行签署双边货币互换协议，允许互换规模最高达300亿澳元(2,000亿元人民币)的货币，协议初期为三年，可由任何一方启动。
- 2012年03月22日美国限制中国太阳能电池产品损害的是中美双方的利益，更会影响美国清洁能源产业的发展和中美在新能源领域的合作。
- 2012年03月22日红宇耐磨2010年12月首次上会被否，此次为二次上会披露。2011年应收账款余额为11314.02万元，占流动资产比例达46.99%，较2010年底大幅增长。
- 2012年03月22日针对京东商城近期秘密和多家投资银行接触、重新启动IPO的传闻，京东商城方面负责人予以否认，并称京东商城资金流非常健康，不急于寻找新一笔融资
- 2012年03月22日商务部日前裁定，原产于欧盟、美国和日本的进口相纸产品存在倾销，自2012年3月23日起，对该产品征收反倾销税，期限为5年
- 2012年03月22日增发价过低伤害了中小股东利益 A股频现再融资被否案
- 2012年03月22日投行人士披露，京东商城已在今年3月后重启上市进程，并已秘密和多家投资银行接触
- 2012年03月22日亚洲大型企业的信心在第一季大幅改善，结束此前连续三季下滑的局面
- 2012年03月22日京市政交通一卡通公司负责人接受采访时回应，称押金和利息远没有市民想象得那么多，一卡通公司目前仍是亏损企业。此外，部分退坏卡发票已完成印制，待退卡网点工作人员培训工作完成后，市民退还坏卡将能获得20元押金的发票
- 2012年03月22日ECN Trade提醒投资者在交易纽元时要考虑目前的基本面信息。
- 2012年03月22日国内玉米深加工需求已增至4500万-5000万吨，即使玉米取得特大丰收，也无法弥补因深加工需求的快速增长造成的供应缺口
- 2012年03月22日尽管不少机构对未来经济走势表示悲观，但是基于汇丰制造业PMI指数的采样特点，部分机构认为该数据尚不足以用来判断未来的经济走势。
- 2012年03月22日分析人士对资本市场的分歧，可能没有比现在更大的了，但不管分歧如何大，美联储和欧洲央行确实给欧美经济背书作保——到底了
- 2012年03月22日据外管局官网消息，2011年末，我国外债余额为6949.97亿美元(不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同)。其中，登记外债余额为4457.97亿美元，企业间贸易信贷余额为2492亿美元
- 2012年03月22日所谓“粉红肉渣”是指用牛肉加工过程中剩余的牛肉做成的肉泥，多取材于牛的头、尾、足等部位，由于含菌较多，必须经氨气消毒处理
- 2012年03月22日油价持续上涨，对企业生产方式和居民生活方式都产生了影响
- 2012年03月22日中国移动通信集团公司今日正式宣布董事长王建宙正式退休，卸任中国移动董事长
- 2012年03月22日意见称，稳妥推进电价改革，实施居民阶梯电价改革方案，开展竞价上网和输配电价改革试点，推进销售电价分类改革，完善水电、核电及可再生能源发电定价机制
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