- 2012年03月22日意见称，深化成品油价格市场化改革，择机推出改革方案。深化天然气价格形成机制改革试点。合理制定和调整水资源费征收标准，推进农业水价综合改革，合理调整城市供水价格
- 2012年03月22日意见称，要促进多层次资本市场健康发展；健全新股发行制度和退市制度，强化投资者回报和权益保护；建立债券市场监管协调机制，明确监管责任，促进债券市场互联互通；稳妥推进原油等大宗商品期货和国债期货市场建设
- 2012年03月22日值得注意的是，公司旗下的饮品和方便面毛利率也出现双双下降，凸显出成本压力
- 2012年03月22日在票据业务、同业代付等先后受到银监会严查后，信托受益权转让开始兴起，这成为部分银行联合信托公司规避信贷额度控制的又一重要手段。
- 2012年03月22日中国光伏企业在美国市场份额最多的分别为无锡尚德、天合光能和英利新能源
- 2012年03月22日政府改革滞后。目前，医改面临的最大问题是没有强大的推动力。
- 2012年03月22日2012年以来，土地实质性降价的现象开始显著增加，显示出当前市场环境下，需求的下滑更明显
- 2012年03月22日截止中午收盘，沪指报2368.19点，跌10.01点，跌幅0.42%，成交415亿元；深成指报10041.01点，跌49.43点，跌幅0.49%，成交379亿元
- 2012年03月22日今年，环保部将加速淘汰铅蓄电池落后产能，防止铅蓄电池企业污染反弹
- 2012年03月22日呼吁叙利亚政府和反对派立即全面执行安南的六点建议，并请安南定期、及时地向安理会通报他访问叙利亚的最新进展，并根据报告考虑进一步采取适当步骤。
- 2012年03月22日全球最大矿业公司必和必拓公司日前表示，中国今年铁矿石需求增长将趋平，但仍将积极扩大生产
- 2012年03月22日四个一线城市的最热销楼盘已再无龙头房企上榜，取而代之的是价格更低的本地开发商项目。不过，这些楼盘的销售率依不及前期品牌房企的热销项目。各种迹象显示上述市场远未回暖，新一轮降价或将再次到来。
- 2012年03月22日中国社科院世界社会保障中心主任郑秉文认为，以后会否有更多省份养老金陆续跟进，这取决于中央交给专门机构统一运营管理养老金的方案启动的速度
- 2012年03月22日FMG正式成为中国铁矿石现货交易平台发起会员
- 2012年03月22日今年前2个月，包括北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、成都、南京、杭州、苏州、武汉、长春、长沙等13个重点城市土地成交面积同比下降24%，处于近五年中的同期低位。
- 2012年03月22日惠普是时候梳理核心业务了，不过，该公司未来面临的云计算技术革新之路注定坎坷
- 2012年03月22日2011年公司自营业务实现收益2.8亿元，但自营投资浮亏超过10亿元
- 2012年03月22日2月份，寿险保费增速出现反复，产险保费增速大幅提升。
- 2012年03月22日“茂业系”当初举牌深国商，正是因为看重皇庭广场项目，但在苦等近4年后却选择大笔减持
- 2012年03月22日扩大增值税防伪税控应用范围仍然是国家的既定政策，这有利于公司的长期发展
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