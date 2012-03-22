- 2012年03月22日新能源集团是为以风能和太阳能研发、风力发电和光伏发电以及相关配套设备开发和制造为主的综合性能源开发集团公司
- 2012年03月22日发改委已经批准中工国际收购加拿大普康公司60%股权，该事项还需获得商务部核准并报国资委备案及外汇管理局登记。
- 2012年03月22日公司盈利能力持续下滑，但股价表现俨然一副“大牛股”的派头
- 2012年03月22日其中，人身险原保费收入2460.56亿元,同比增长3.8%，财产险原保费收入818.30亿元,同比增长14.90%。
- 2012年03月22日根据要约收购报告书，DHHBV此次对水井坊的全面要约收购不以终止其上市地位为目的，更多的是希望履行完相关规定后，最终实现“迎娶”水井坊的夙愿
- 2012年03月22日南昌市人民政府驻南京办事处曹主任也表示，“光大厦项目主体施工一块就要增加一两千万元的投资，后期还有配套设施、装修等，资金出现了困难。”
- 2012年03月22日近期全球市场普涨，QDII基金呈现普涨但涨幅不一，涨幅最大的国投瑞银新兴市场和涨幅最小的富国全球债券相差18.81个百分点
- 2012年03月22日申能股份称，上海临港燃气电厂一期工程的全面建成投产，将为公司带来新的利润增长点
- 2012年03月22日意见指出，抓紧制定收入分配制度改革总体方案。完善工资制度，健全工资正常增长机制。实现城镇居民社会养老保险和新型农村社会养老保险制度全覆盖。深入推进县级公立医院改革和城市公立医院改革试点，加快形成对外开放的多元办医格局
- 2012年03月22日3月21日，联想公司对此回应称，“目前联想IdeapadZ475系列机型还在正常生产和销售，并未停产。Z475系列机型冷开机进系统慢、死机键盘、触控板失效等相关问题解决方案联想官方也已公布”。
- 2012年03月22日在2012中国房地产开发企业500强榜单上，万科集团位列榜首，恒大地产和万达集团紧随其后，中国海外、绿地集团、保利房地产、龙湖地产、华润置地、世茂房地产和富力地产分列四到十位。500强前五位被高周转企业包揽。
- 2012年03月22日中国最大的电脑制造商联想公司近日决定，将一部分面向企业的笔记本电脑产地由中国转移至日本
- 2012年03月22日英国财政部预计，这些改革将在下个财年带来1.5亿英镑（约合2.37亿美元）的税收收入，到2016/2017财年会进一步增至3亿英镑（约合4.74亿美元）。
- 2012年03月22日上海银行不仅资产规模最大，也是最有“魅力”的地方商业银行，29家上市公司先后参股投资。其中，豫园商城持有3489.59万股，占上海银行发行前股本的0.82%，投资金额为7133.12万元。
- 2012年03月22日昨日，中移动内部消息确认中国移动董事长王建宙将于今日正式退休
- 2012年03月22日美国商务部周二宣布了对中国光伏产品反补贴调查的初步裁定结果，将对中国进口的太阳能电池板征收最高4.73%、最低2.90%的反补贴税。至此，在短短两天时间里，美国已经宣布了4起针对中国的贸易救济措施
- 2012年03月22日今日美股窄幅震荡，涨跌不一。 美国2月份二手房销量下降0.9%，市场预期该数字将会上涨。
- 2012年03月22日2012年3月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为，1美元对人民币6.3004元，较昨日报的6.3092，上升88个基点。
- 2012年03月22日王建宙今日将正式退休，由现任中移动党组书记、副董事长奚国华接任
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