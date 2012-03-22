农行新增379家县支行获优惠存准率 2012年03月22日 《财经》综合报道 差别化存款准备金率政策覆盖范围由原来的8个省增至12个省 ，对涉农贷款投放较多的县支行实行比农业银行低2个百分点的优惠存款准备金率。

商务部：消费将成经济增长第一拉动力 首超投资 2012年03月22日 消费10年内或首次成为经济增长第一拉动力