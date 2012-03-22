- 2012年03月22日深化改革必须坚持正确的方向，牢记改革是要推动我国社会主义制度自我完善和发展，赋予社会主义新的生机活力，这也要求改革的设计必须更加到位，改革的方向必须更加科学，改革的措施必须更加协调。
- 2012年03月22日目前有一种比较流行的说法认为，房价收入比在3-6倍之间为合理区间。以北京为例，房价收入比达到了15以上。如果算上贷款利率，房价收入比就达到了22-23，远高于上述标准。
- 2012年03月22日有消息声称，王建宙今日将正式退休，由现任中移动党组书记、副董事长奚国华接任
- 2012年03月22日高盛集团(GS)周三发布客户报告称，当前是一生仅有一次的买入股票的好机会。报告指出，在经历了为期20年的股票市场表现不如债券市场表现的阶段以后，股市正处于估值偏低的状态
- 2012年03月22日个人境外直接投资上报方案内容为：年满18岁、说明资金来源、投资项目合法即可申请，每人每年不超过2亿美元
- 2012年03月22日就在中国养老金委托入市引发争议的同时，韩国养老金即将进入中国
- 2012年03月22日综合考虑增长、物价和就业情况对货币供应量的影响，今年存款准备金率可能还将继续下调3次，每次下调0.5个百分点。加上2月份中国人民银行宣布存准率下调0.5百分点至20.5%，今年将共4次下调存准率至19%左右。
- 2012年03月22日相关负责人并未给予明确答复，只是表示，对系统短暂中断可能涉及的客户损失问题，采取坦诚的态度在积极与客户沟通，尊重事实，尊重法律，将妥善解决有关问题
- 2012年03月22日经银监会批准，中行上海总部的业务范围包括：人民币债券自营交易、货币市场交易、贵金属交易业务和金融机构业务。中行上海总部负责全辖人民币交易、金融机构、跨境人民币清算业务政策与管理信息，以实现全行在这些业务领域的一体化管
- 2012年03月22日进入2012年，银监会、证监会纷纷表态支持地方银行上市，随后公布的14家申请上市银行的名单更让市场各方充满期待
- 2012年03月22日桑坦德消费金融公司是西班牙桑坦德银行有限公司的子公司，是桑坦德银行的主要消费金融机构，桑坦德消费金融公司的主营业务包括汽车融资（新车和二手车）、个人贷款、信用卡业务、融资租赁，第三方购买方消费产品的融资服务等。
- 2012年03月22日综合来看，短期内居民消费价格将维持在3.5%以下，初步预计3月份居民消费同比上涨3.4%，一季度累计同比平均上涨3.7%。
- 2012年03月22日差别化存款准备金率政策覆盖范围由原来的8个省增至12个省 ，对涉农贷款投放较多的县支行实行比农业银行低2个百分点的优惠存款准备金率。
- 2012年03月22日20日上午，重庆市政法系统3000余名干警，前往渝北区统景镇集体植树。市政府党组成员、市委政法委副书记何挺参加植树活动。
- 2012年03月22日在招股书中披露实际控制人对“后事”的股权继承安排与未来经营计划，极为罕见。这发生在利泰制药IPO中，其背景是该公司为纯粹家族企业——家族成员100%控股
- 2012年03月22日全球最大的烈酒生产商帝亚吉欧对水井坊的要约收购获证监会批准，帝亚吉欧将支付最多约63亿元人民币
- 2012年03月22日星河湾品牌总监孙颖在其微博上回应，承认质量问题的确存在，也承认有客户投诉并诉请赔偿，目前公司对有质量问题的楼房进行返修，并承诺对于业主提出的“承担延迟交房违约金”绝不推卸责任。
- 2012年03月22日消息人士日前透露，多家基金公司近日受全国社会保障基金理事会(下称“社保基金会”)委托，正紧锣密鼓地设计新的投资组合方案，内容包括权益类和固定收益类。按惯例，社保基金会在收到各家基金公司上报的方案后，将根据实际情况分别向
- 2012年03月22日消费10年内或首次成为经济增长第一拉动力
- 2012年03月22日另据CNTV报道，中国外交部表示，21日中午已开始通过有关部门了解情况，目前还不能提供准确消息。
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