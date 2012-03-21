- 2012年03月22日3月21日，多家信托公司证实，近日收到银监部门紧急通知，要求于3月21日前上报交易对手或交易对手所在集团为大连企业的信托业务情况
- 2012年03月22日今年消费增长将保持在较快区间，预计增速达到15%左右，消费对国内生产总值的贡献率将超越投资，在近10年后首次成为经济增长的第一拉动力。消费、投资和出口协调拉动的经济增长模式将初步形成。
- 2012年03月22日山南地区各县、各部门都严阵以待、严密防范，切实把工作重点放在随时应对各种复杂情况、驾驭各种复杂局势上来，把坚决防止发生大规模非法聚集和暴力事件、有效防范处置个人极端事件作为当前的第一任务
- 2012年03月22日积极鼓励、支持并引导社会资本进入康复医疗服务领域。在准入、监管等方面为民营康复医疗机构创造公平的环境，引导社会资本举办康复医疗机构依法经营、加强管理、健康发展，促进不同所有制康复医疗机构的相互合作和有序竞争。
- 2012年03月22日3月21日，广东省社会保险基金管理局总会计师丁三保表示：“我们期待委托给社保基金后的收益至少要达到过去五年平均收益的两倍，也就是4%以上。” 不过，广东并不打算让这1000亿元成为资本市场的“唐僧肉”
- 2012年03月22日考虑近期油价上涨以及后期其他农用生产资料价格变化因素，近日财政部再次拨付各省农资综合补贴资金243亿元，全国亩均新增补贴资金约14元。
- 2012年03月22日意见稿针对实践中的改装车发生交通事故保险公司是否理赔、医保外的医疗支出是否应该获得赔偿，酒店代客泊车、机动车陪练、试驾等发生的交通事故如何划分保险公司和相关当事人的责任，都做出了明确规定。
- 2012年03月22日常熟鲤鱼门酒店董事长周思扬、苏州凯维隆贸易有限公司法人代表顾春芳，两人分别于2月20日和3月5日出逃，周思扬向银行贷款2.3亿元，个人借款情况仍在调查中；顾春芳涉及个人借款近5亿元，并在该市各大银行及小贷公司抵押贷款1亿多元。
- 2012年03月22日专项行动的工作方案已通过各部委会签，要求各地在今年4月将整体部署工作完成，分解九部委的任务目标；预计11月底专项行动“收官”。
- 2012年03月21日河南汝州非法拼装、买卖汽车现象严重，部分报废车辆翻新后流入农村变成校车
- 2012年03月21日国家发改委有关负责人表示，九年多来，东北振兴取得了重要阶段性成果，主要表现在：经济实力显著增强，2011年东北三省经济总量达到4.5万亿元，是2004年的3倍
- 2012年03月21日猛狮电源科技拟发行1330万股，发行后总股本5307.6万股，拟于深交所上市。公司主要从事各类铅蓄电池产品的研发、生产和销售。
- 2012年03月21日中国人民银行与蒙古银行在北京签署了中蒙双边本币互换补充协议，互换规模由原来的50亿元人民币/1万亿图格里特扩大至100亿元人民币/2万亿图格里特
- 2012年03月21日2011年，全市农村居民家庭人均可支配收入15644元，继续位居各省市首位
- 2012年03月21日工信部发布《中小企业服务年活动方案》，提出促进担保机构扩大对小型微型企业的服务，力争2012年新增担保业务额1.5万亿元，新增服务企业25万户
- 2012年03月21日在中国网络受到的境外攻击中，来自美国的攻击居首位。
- 2012年03月21日法院审理认为，6名被告人的行为均已构成过失致人死亡罪。王海宾被判处有期徒刑5年，张纪虎被判处有期徒刑4年，张纪明、张忠华、杨喆被判处有期徒刑3年，马宁被判处有期徒刑3年，缓刑5年
- 2012年03月21日今年要围绕“十二五”规划确定的任务目标，认真推进交通运输基础设施建设。建成一批重大铁路项目，适时开工一批急需必需项目
- 2012年03月21日在深入研究和综合权衡改革试点县支行信贷支农情况及资金状况的基础上，人民银行制定了农业银行“三农金融事业部”改革试点差别化存款准备金率实施办法，对涉农贷款投放较多的县支行实行比农业银行低2个百分点的优惠存款准备金率
- 2012年03月21日考虑近期油价上涨以及后期其他农用生产资料价格变化因素，近日财政部再次拨付各省农资综合补贴资金243亿元，全国亩均新增补贴资金约14元
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