长春违法强拆致死案6名被告一审获刑3至5年 2012年03月21日 法院审理认为，6名被告人的行为均已构成过失致人死亡罪。王海宾被判处有期徒刑5年，张纪虎被判处有期徒刑4年，张纪明、张忠华、杨喆被判处有期徒刑3年，马宁被判处有期徒刑3年，缓刑5年