- 2012年03月21日完善商业健康保险产业政策，鼓励商业保险机构发展基本医保之外的健康保险产品
- 2012年03月21日警方在事发现场对记者说，当天早上6点多，清洁工人在印尼驻法大使馆附近发现一个装有爆炸装置的包裹，随后报警。包裹在警方到达前爆炸，毁坏了附近建筑物的窗户并引燃了停在路边的两辆汽车
- 2012年03月21日张德江表示重庆今后要继续坚定不移地坚持改革开放，保持对外开放的连续性、稳定性，丰富完善对外开放的政策措施，为提高对外开放水平提供有力支撑。
- 2012年03月21日邮政储蓄银行、工商银行、建设银行、兴业银行和农业银行的满意度得分低于行业平均得分
- 2012年03月21日市场关于中国经济着陆是否导致大宗商品超级周期结束的争论，显然忽视了中国城镇化进程这个重要因素
- 2012年03月21日目前公布年报、季报的上市公司中，有54家上市公司中两报业绩增幅双双超两成，这其中有5家来自一直备受基金重点配置的机械行业，而大华股份(002236.SZ)等5家以信息服务为代表的新兴产业则成为基金新宠
- 2012年03月21日欧洲足坛的转会制度或可借鉴
- 2012年03月21日公装领域需求景气较好
- 2012年03月21日在“油价上调——资源品价格全面恢复性上涨预期——总需求加速放缓预期——企业盈利增速下滑预期”这一逻辑下，杨玲认为，油价上调对于股市的挑战大于机遇
- 2012年03月21日银行收费不合理是客户最不满意的问题，其次为银行泄漏和滥用客户个人信息，客户对银行服务的实际感受也普遍低于预期
- 2012年03月21日“不在于定向增发对象多少，而在于资金宽裕程度；尽管他们都是新成立的公司，但投资人是有丰富经验的。”兄弟科技董秘钱晓峰解释，为何定向增发对象仅为两个新成立无投资经验公司。
- 2012年03月21日在行业增速放缓、家电下乡政策退出、冰箱业务竞争加剧等情况下，美菱电器所处行业处于深度洗牌阶段，公司经营环境并不乐观。
- 2012年03月21日对于快销服装行业的达芙妮来说，如此高的库存或将制约达芙妮近期的发展，预计今年上半年达芙妮将处于一个清理库存的状态。
- 2012年03月21日磺苄西林钠是2011年尔康制药业绩爆发式增长的主要推动力。在抗生素政策愈加严格的现在，公司能否顺利消化80吨的巨大产能，能否实现其预期增长目标
- 2012年03月21日倘若股东不能按期偿还债务，就有可能转变为股权冻结乃至被拍卖，或许会对中创信测产生控股权转移等方面的影响。
- 2012年03月21日瑞银将东航2011年-2013年EPS从0.51元、0.50元、0.53元下调至0.45元、0.37元和0.41元
- 2012年03月21日2011年公司收到了来自政府的发电等补助11.4亿元，而在去年这一数值仅为4.5亿元。
- 2012年03月21日市郊楼盘的低价优势逐步褪去，市区降幅明显的中高端楼盘渐占上风。分开发商看，2月份标杆房企推盘愈发谨慎，新推项目由于未再继续降价，销售率已明显不如前期，而且四大城市的最热销楼盘已再无标杆房企上榜，取而代之的是价格更低的
- 2012年03月21日由于主要原材料如面粉、棕榈油、糖及PET粒子等价格持续高企，对行业造成极大的成本压力，使得业界毛利率普遍大幅降低。
- 2012年03月21日冰岛央行宣布将基准利率上调25个基点至5%，为过去7个月中第三度上调利率
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