印尼驻法国大使馆附近发生爆炸 2012年03月21日 警方在事发现场对记者说，当天早上6点多，清洁工人在印尼驻法大使馆附近发现一个装有爆炸装置的包裹，随后报警。包裹在警方到达前爆炸，毁坏了附近建筑物的窗户并引燃了停在路边的两辆汽车