- 2012年03月21日中信证券认为，新装备陆续投产将带领公司业绩在2012年重回增长轨道
- 2012年03月21日2012、2013年唐山港的EPS分别为0.75、0.93元，给予2012年12倍的行业平均估值
- 2012年03月21日2011年，公司股东应占溢利达到9.66亿元
- 2012年03月21日光大银行、交通银行、华夏银行、北京银行等在南京市的相关分支机构，日前开始对部分首套房购买者、优质客户或指定楼盘购买者提供9折贷款优惠
- 2012年03月21日洋东家能否提振水井坊的业绩，帮助公司更快的走向国际更为市场所期待
- 2012年03月21日广州大一、上海滨江凯旋门、大连华润、星海湾壹号三个豪宅楼盘名列前三。报告还称，我们不能以普通人的眼光看待富人购买豪宅的行为，因为豪宅的首要特征不是居住，而是显示身份
- 2012年03月21日在中国内地购买奢侈品贵的首要因素是奢侈品品牌商的定价策略问题，其次才是关税问题。
- 2012年03月21日要真正地解决金融消费维权难题，除了金融机构严格自律之外，还需监管部门切实履行职责，完善各类消费条款
- 2012年03月21日规划指出，大力发展非公立医疗机构。放宽社会资本举办医疗机构的准入，鼓励有实力的企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等社会力量以及境外投资者举办医疗机构，鼓励具有资质的人员（包括港、澳、台地区）依法开办私人诊所
- 2012年03月21日21日多位业界人士上午发微博称中国移动董事长王建宙明天正式退休。现任中国移动党组书记、副董事长奚国华将接任董事长。21日下午，王建宙在接受电话采访时表示，自己已经是“超期服役”
- 2012年03月21日中方一贯反对一国根据其国内法对另一国实施单边制裁，更不会接受将单边制裁强加于第三国的做法。
- 2012年03月21日中国国家副主席习近平21日在北京表示，中方愿同埃方共同努力，推动中埃战略合作关系不断迈上新台阶。
- 2012年03月21日
- 2012年03月21日规划指出，积极推进公立医院改革，坚持公立医院公益性质，按照“四个分开”的要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，以县级医院为重点，统筹推进管理体制、补偿机制、人事分配、药品供应、价格机制等方面的综合改革
- 2012年03月21日瑞典家居宜家巨头计划加速在中国扩张，从现在到2016年每年增开3家店，以提高市场份额。推动这一扩张的主要原因是现有店面已难以承载庞大的客流量
- 2012年03月21日国务院日前批复原则同意《东北振兴“十二五”规划》
- 2012年03月21日农村饮水安全建设管理由地方政府负总责，中央给予指导和资金支持，群众投入以投工投劳为主。鼓励和引导社会资金投入。
- 2012年03月21日我国交通运输发展还很不平衡，总体运输能力仍然不足，交通网络的覆盖广度与通达深度还很不够，各种运输方式的衔接不够高效
- 2012年03月21日近三成放弃者表示，因为租金过高放弃公租房
- 2012年03月21日协议内容显示，双方计划以股比对等的形式建立合资公司。协议内容包括：生产捷豹路虎品牌车型以及合资自主品牌车型、生产配套的发动机、销售合资公司生产的汽车产品、建立研发中心等。双方将按照中国的规定程序开展进一步工作。
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