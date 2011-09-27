- 2011年09月27日上交所公告显示，尽管股价暴跌，但机构在大量增持中国平安的股票，其买入量占前五大交易席位中买入量的46%
- 2011年09月27日目前国内已正式向国家发改委和住建部提出申请要建设“生态城市”的地方已有50多个，“遍布各省市”。此外，在全国现有的600多个城市中，提出要朝生态城市方向发展的城市，占到总城市数的90%以上
- 2011年09月27日瑞信分析师预计，为填补经济衰退、主权债务危机和融资成本升高带来的黑洞，欧洲银行业在2012年前可能需要筹集4000亿欧元资本
- 2011年09月27日目前钢铁行业的固定资产投资仍大幅增长，行业销售收入增长但利润率下降，负债上升导致财务费用大增
- 2011年09月27日企业界出身的中央候补委员，并不要求卸任商业职务，也不一定要担任党委或者行政实职，这就意味着梁稳根可以在履行中央候补委员职责的同时，继续掌舵三一重工
- 2011年09月27日“十一五”期间，全国单位GDP能耗下降19.1%，全国二氧化硫排放量减少14.29%，全国化学需氧量排放量减少12.45%，基本完成了“十一五”规划《纲要》确定的目标任务。
- 2011年09月27日香港特区政府9月26日表示，正在调查超大现代农业（控股）有限公司（00682.HK，以下简称“超大现代”） 涉及市场不当行为，已安排香港市场失当行为审裁处进行聆讯
- 2011年09月27日法院在审查债权人提出的破产申请时，不应对债权人的证明责任提出不切实际的要求，变相提高债权人提出破产申请的门槛
- 2011年09月27日现年51岁的奥夫拉·施特劳斯是以色列第二大食品公司、知名奶制品企业施特劳斯集团的主席兼首席执行官。
- 2011年09月27日9月27日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3760元
- 2011年09月27日自今年4月以来，温州不断有企业老板因无力还债而“跑路”：眼镜行业龙头浙江信泰的董事长胡福林失踪，、江南皮革董事长黄鹤逃往国外，波特曼咖啡老板严勤为、天石电子老板叶建乐等出走，百乐家电女老板郑珠菊携款潜逃被警方追捕归案
- 2011年09月27日上周六出席统一俄罗斯党年会时，他一扫疲态：不仅黑眼圈和眼袋都消失得无影无踪；他平滑的皮肤还呈健康的小麦色，好像刚刚度假归来，一副精力充沛的样子。另外，普京以往微微凹陷的双颊也变得饱满，脸部线条也显得不太自然。
- 2011年09月27日从2000年以来一直担任俄罗斯财长一职的库德林对梅普互换角色表示非常不满。库德林9月25日在美国出席二十国集团财长会议时公开表示，他反对“梅普轮庄”执政
- 2011年09月27日库德林上周末对此表示，如果明年梅德韦杰夫出任总理，他将拒绝在其手下效力
- 2011年09月27日美国国会联合经济委员会26日发布报告说，在美国南方，与2007年相比，生活在贫困线以下的人口增长了330万，从而使得南方贫困率高达16.9%，在全美最高。
- 2011年09月27日证监会某研究部门人士日前撰写了一篇关于协议控制模式（VIE）的研究文章，供内部交流参考使用，远非所谓上报国务院的“研究报告”
- 2011年09月27日9月以来，尽管A股不断下跌，但开放式股票型基金仓位不断攀升
- 2011年09月27日在盈利水平未出现大波动的情况下撤资，黑石集团此举难以理解，有可能是看空中国商业房地产未来走势
- 2011年09月27日中国经济基本面目前仍不错，当前A股市场处于估值底部，短期市场仍可能低迷，但中期将是向上的
- 2011年09月27日安理会本月轮值主席、黎巴嫩常驻联合国代表纳瓦夫•萨拉姆对媒体表示，安理会将于本周三上午就巴勒斯坦入联申请有关问题举行公开会议
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