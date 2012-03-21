人民币国际储备之路渐宽 完成可兑换国际化尚需时日 2012年03月21日 目前人民币的国际使用还处于初级的阶段，要实现国际储备货币的目标，除了要求中国经济达到一定规模外，还需要具备资本账户开放以及汇率自由浮动等条件

重庆公租房将进行第五次摇号配租 2012年03月21日 4月6日，重庆市将组织公共租赁住房的第五次摇号配租，让更多中低收入群体“住有所居”。

美国对华贸易保护主义升温引关注 2012年03月21日 在大选之年，美方再次挑起两国经贸事端，其影响和后果值得高度关注。