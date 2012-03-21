- 2012年03月21日协议内容显示，双方计划以股比对等的形式建立合资公司。协议内容包括：生产捷豹路虎品牌车型以及合资自主品牌车型、生产配套的发动机、销售合资公司生产的汽车产品、建立研发中心等。双方将按照中国的规定程序开展进一步工作。
- 2012年03月21日海南清水湾于2011年全年实现合约销售额约为人民币72亿元，为海南省单盘销售冠军。此次新购之地补充了集团位于该区的土地储备
- 2012年03月21日3月21日谷歌公司表示，其提出的125亿美元收购摩托罗拉移动控股公司方案，将为消费者提供更多的产品选择
- 2012年03月21日此次房展北京本地项目约40个，超七成位于五环外，在调控持续大背景下，多数参展商已抛弃“侥幸心理”，优惠幅度或将“近年罕见”。
- 2012年03月21日目前人民币的国际使用还处于初级的阶段，要实现国际储备货币的目标，除了要求中国经济达到一定规模外，还需要具备资本账户开放以及汇率自由浮动等条件
- 2012年03月21日4月6日，重庆市将组织公共租赁住房的第五次摇号配租，让更多中低收入群体“住有所居”。
- 2012年03月21日在大选之年，美方再次挑起两国经贸事端，其影响和后果值得高度关注。
- 2012年03月21日培训将采取专题辅导、现场教学、经验交流、观看专题片、分组研讨相结合的方式进行，重点围绕政法工作面临的形势和任务、加强和创新社会管理、地方党委政法委书记的岗位职责与能力素质等开展教学
- 2012年03月21日光大银行、交通银行、华夏银行、北京银行等在南京市的相关分支机构，日前开始对部分首套房购买者、优质客户或指定楼盘购买者提供9折贷款优惠
- 2012年03月21日虽然全国社保基金理事会表示，将坚持更为审慎的方针。但不可否认的是，出台相关的投资办法将是确保地方养老金保值增值的根本。
- 2012年03月21日佳兆业疯狂过后的局面却不那么养眼：净负债与权益比率为76.6%，而2010年同期为30.6%；流动比率由2010年度的2.2倍减少至2011年度的2.0倍；目前手持现金39.4亿，而2010年同期该数字为43.3亿，同比下降9%。
- 2012年03月21日乌克兰议会当天决定向乌克兰检察总长办公室和安全局递交收集到的材料，此举获得乌克兰议会中266名议员的支持，而按规定只需获得226名议员支持即可通过。季莫申科因在2009年签署天然气协议中被控越权，已被判7年监禁
- 2012年03月21日邮储银行拥有本外币账户数超过10亿户，客户数达到5.5亿，各项存款余额超过41000亿元，各项贷款余额近7000亿元
- 2012年03月21日汽车销售和部分制造业的疲弱并不意味着中国经济会硬着陆，一季度经济增长有望达8.5%左右。
- 2012年03月21日博鳌亚洲论坛2012年年会的主题是“变革世界中的亚洲：迈向健康和可持续发展”。与会代表将就当前形势下亚洲如何实现健康和可持续发展进行广泛深入的探讨
- 2012年03月21日茅台、五粮液和泸州老窖、剑南春、郎酒等8家国内主要白酒企业已签署自律宣言，承诺公开销售渠道、网点和供应量；公开假冒产品产销商名单和案件查处情况。8家企业表示，在宣言发布之日起60日内，向社会公开有关销售信息
- 2012年03月21日公告称，为保证公司经营工作的正常进行，在公司董事会未选举、聘任新的董事长、总经理之前，暂由公司常务副总经理肖凌代为主持全面工作。
- 2012年03月21日苏培科表示：将省一级统筹管理的结余养老金交给专业机构运作非常必要，而且是养老金体制改革的重要一步
- 2012年03月21日黄泽民同时建议，可参照社保基金的入市流程和相关成熟经验，建立内部风控、投资决策等制度，合理确定资产配置比例，力争在流动性和安全性基础上取得较好的投资收益，实现养老金的保值增值。
- 2012年03月21日伊拉克政府官员此前多次公开表示，安全部队有能力掌控安全形势，阿盟峰会与会者无须为安全担忧。但20日的袭击事件无疑是对伊政府赤裸裸的嘲讽与挑衅
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