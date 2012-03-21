- 2012年03月21日在缺乏差异化服务能力的时候，五大银行很有可能会采取隐形“合作方式”，稳定息差，避免恶性竞争，造成两败俱伤
- 2012年03月21日往更深层次追究， 贝尔斯为什么会一次又一次地远赴异域作战？当真是国家安全的需要，还是美国霸权外交的需要？后面有没有美国特殊利益集团的需要？
- 2012年03月21日《消费者报告》的工程师在室温22.2摄氏度的情况下，连续45分钟在新款ｉＰａｄ上运行游戏《无尽之刃ＩＩ》，机器在连接电源、4Ｇ网络没有开启的情况下，其背部最高达到46.7摄氏度，而ｉＰａｄ2在这种情况下的机身最高温度为40摄氏度
- 2012年03月21日根据达芬奇原有计划，每年开出2家3000-4000平米的旗舰店，5-6家2000平米的专卖店，但去年的风波打乱了这一计划的实施，连原有的上市计划都将推迟2-3年以后再启动。
- 2012年03月21日ECN Trade分析认为，伯南克演讲对汇市难以形成重大影响，但市场可能面临技术面的回调风险。
- 2012年03月21日成品油最高零售限价在20日凌晨迎来上调，而之前有关预测的机制方面的调整并未伴随出台。后市来看，随着春耕的启动，需求旺季即将到来，而炼厂检修依旧持续，供需面偏紧或将支撑市场价格高位持稳
- 2012年03月21日稳健的银行体系离不开全面有效的风险管控。他说，随着金融危机的发展，国际国内经济金融环境不稳定、不确定性因素增加，新的风险点不断涌现
- 2012年03月21日截至收盘，中国移动股价报83.15港元，涨幅2.27%。
- 2012年03月21日商业银行正在转变经营理念，以客户为中心，加强产品、服务、流程和商业模式等方面的金融创新，以满足实体经济日益多样化的需求
- 2012年03月21日方正证劵：养老金入市对市场造成的实质性影响并不大，但是在近日市场行情低迷之际，这将给市场带来心理上的提振作用。
- 2012年03月21日近年来，重庆按照胡锦涛总书记的“314”总体部署，大力推进内陆开放高地建设；努力建设城乡统筹的直辖市，切实改善民生，促进共同富裕；同时加快经济发展和城市化进程，努力提升城市的建设水平和管理水平，对此中央给予高度肯定。
- 2012年03月21日行业和决策部门的诉求相冲突。三年医疗体制改革，仍未触及体制根本。
- 2012年03月21日由于业绩题材的缺乏，市场也将焦点投射到高送转公司上，未披露年报的A股公司中，106家每股资本公积和每股未分配利润均大于2元，具备高送转预期，好想你、东软载波、美亚柏科等公司发生高送转的概率高达70%
- 2012年03月21日要切实优化信贷结构，加大对国家重点建设领域和战略性新兴产业的资金支持，加强对社会稳定和就业具有战略意义的“农业、农民、农村”以及小微企业等薄弱领域的金融服务，并限制对高耗能、高排放和产能过剩行业的信贷投入
- 2012年03月21日浦发银行2011年业绩增长迅速，但是促进其快速增长的主要因素都存在隐忧，或将影响未来业绩
- 2012年03月21日在二十多年没有进行大规模税收体系改革之后，美国民主、共和两党在近月相继推出税收改革计划，大选年的政治意味浓厚，也表明两党的经济理念博弈正在新的舞台上展开
- 2012年03月21日美国养老金种类繁多、投资渠道广泛，可谓发达国家的代表。美国养老金由联邦社保基金和形式多样的个人、企业补充养老金构成。联邦社保基金起到养老保障基本支撑作用，其风险承受能力弱，以基金保值为首要目的
- 2012年03月21日意见指出，实行土地资源市场配置，缩小划拨供地范围，坚持和完善国有土地招标拍卖挂牌出让制度，加快推进经营性集体建设用地使用制度改革。
- 2012年03月21日20日，美国对光伏产品等四类中国输美产品作出反倾销或反补贴裁决。13日以来，仅仅一周时间，美国针对中国出口产品的贸易救济行动多达六起，时间之短，频率之高，实属罕见
- 2012年03月21日高度关注银行体系流动性风险，将于今年正式推行商业银行流动性风险监管新标准。督促商业银行深化对新的流动性监管指标的理解和应用
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