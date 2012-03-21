新款iPad被指存在机身运行过热问题 2012年03月21日 《消费者报告》的工程师在室温22.2摄氏度的情况下，连续45分钟在新款ｉＰａｄ上运行游戏《无尽之刃ＩＩ》，机器在连接电源、4Ｇ网络没有开启的情况下，其背部最高达到46.7摄氏度，而ｉＰａｄ2在这种情况下的机身最高温度为40摄氏度

美国对华贸易保护行动接踵而至 2012年03月21日 20日，美国对光伏产品等四类中国输美产品作出反倾销或反补贴裁决。13日以来，仅仅一周时间，美国针对中国出口产品的贸易救济行动多达六起，时间之短，频率之高，实属罕见