- 2012年03月21日截止收盘，沪指报2378.20点，涨1.36点，涨幅0.06%，成交950亿元；深成指报10090.44点，跌25.95点，跌幅0.26%，成交857亿元。
- 2012年03月21日国土部网站公告称，将加快研究促进经济发展方式转变和市场配置土地要求的供地政策和地价政策
- 2012年03月21日中国燃气称，这些延误以及无法对先决条件取得任何进展给中燃、中燃的员工及股东带来极度困扰，因此强烈反对这次延期
- 2012年03月21日赫泽高表示，欧盟决心与美国、中国和其他国家进行磋商，以达成控制航空公司碳排放的国际协议。
- 2012年03月21日规划确定“十二五”末煤炭供应将达到42亿吨，其中国内煤炭供应40.5亿吨，净进口1.5亿吨。
- 2012年03月21日虽然法学界和社会上还有一些人对修正案的个别条款存有异议，但无人能够否认这次刑诉法修改是中国法治文明的一次重大进步，是中国进一步尊重和保障人权的重要体现
- 2012年03月21日调查显示：一季度贷款总体需求指数为79.6％，低于上年同期5.6个百分点。对于下季度货币政策，有62.2％的银行家预期政策将保持适度水平
- 2012年03月21日叶檀认为，广东是一个试点，目前其他城市大规模跟进的可能性不大。
- 2012年03月21日据港媒报道，据市场消息透露，俏江南近日已经向港交所(0388)递交上市申请，并已委聘瑞银及派杰亚洲为安排行，初步拟集资3至4亿美元(约23.4至31.2亿元)，暂定于今年第二季度来港挂牌。
- 2012年03月21日游客数量劲增加而成本下降，本应有助公司营收以及毛利率提升，但蹊跷的是，华侨城旅游综合业务实现收入和毛利率表现并不理想。
- 2012年03月21日ST宝龙收购吉隆矿业变身“金凤凰”
- 2012年03月21日监察部已在2011年9月责令长春市政府向吉林省政府并国务院作出深刻检查，责令长春市市长向全市人民公开道歉
- 2012年03月21日校务委员会同意新校长须具备学术成就及领导才能、诚实正直、全球性视野、展示管理能力及具有效的人际关系与沟通技巧五大遴选准则
- 2012年03月21日富力地产20天发布年报，2011年实现纯利润人民币48.3亿元，增加8.5%。2012年的销售目标是320亿元，计划发展更多针对刚需的小户型。
- 2012年03月21日长盈精密2012年将主要发展金属外观件业务、手机连接器业务
- 2012年03月21日双方高层已经启动再次会谈，有望就雅虎出售亚洲资产的问题达成协议
- 2012年03月21日机构看好深水勘探项目的发展对未来业绩的驱动
- 2012年03月21日煤炭价格持续高位运行以及利息的上调导致公司净利润同比大幅下滑
- 2012年03月21日由于营业成本上升，公司毛利率连续三季度下滑
- 2012年03月21日奚国华现任中国移动党组书记、副董事长。他曾任工业和信息化部副部长、党组副书记，邮电部电信总局副局长，还担任过上海贝尔董事长兼执行副总裁。
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