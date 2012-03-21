- 2012年03月21日为满足经济迅猛增长的需求，预计10年内，中国新兴城市50强中的主要城市将新建8000多万平方米的现代零售物业和接近3000万平方米的甲级办公楼，从而为市场带来亟须的商业房地产供应
- 2012年03月21日
- 2012年03月21日你想一想，和那些豪车撞一下就要赔几十万元，我们一辆高档点的公交车也就二十来万元，这个赔法怎么吃得消！看到豪车撞不起，那只有躲得起了
- 2012年03月21日如果根据全国社保基金的现行规定，广东养老金的1000亿元资金中，可进入股市的不超过400亿元。
- 2012年03月21日本月15日，雪佛龙公司公开承认其在巴西外海坎波斯盆地弗拉德区块的作业区出现了一个新的海底漏油点。此次漏油源头是一条长约800米的海底裂缝，而这里距离去年11月雪佛龙大规模原油泄漏事故的事发钻井仅相距3公里
- 2012年03月21日这一信息平台集合了公共传播、政务宣传、信息服务、文化娱乐、城市管理，以及在线调查、在线投票和在线留言等功能，涵盖了当地区情县情介绍、政务公开信息、本地新闻、旅游资源、招商引资项目介绍、百姓消费、招聘求职、美食指南等。
- 2012年03月21日这次追捕狼，主要是由于当地地形较复杂，在田间追捕更需要大量的警力，而且最初时毫无线索，他们必须分头行动
- 2012年03月21日而对于停止售卖蒙牛奶制品的原因，百佳和惠康超市的工作人员表示具体原因并不清楚。
- 2012年03月21日截止中午收盘，沪指报2365.57点，跌11.27点，跌幅0.47%，成交560亿元；深成指报10033.65点，跌82.74点，跌幅0.82%，成交505亿元
- 2012年03月21日由于市场环境转变，尤其是下跌趋势中，一般会带来股价波动，影响投资者利益。因此，近期的中小股东行使否决权，引起市场关注
- 2012年03月21日欧洲的长期再融资操作（LTROs），为一些在2011年年底已身陷困境的银行提供了廉价的资金。迫在眉睫的资金危机也得以消退
- 2012年03月21日至于如何拦截朝鲜导弹，田中说，具体的考虑是部署“爱国者3号”地对空导弹和拥有反导能力的宙斯盾舰
- 2012年03月21日财政部财科所副所长苏明表示，把排污费一下全部都改成税收应该说也是有难度的，应该“先易后难”，同时抓重点。这个“重点”就是把二氧化硫、氮氧化物、氨氮等主要污染物的排污费改成税收。
- 2012年03月21日3月20日是银行与企业主又一次集中交锋日，因为当日是数百家企业主本月归还银行贷款利息日。不过，一些频频遭遇银行“逼债”的企业主并不打算替华鼎和创富偿还银行利息。
- 2012年03月21日按照每张一卡通20元押金计算，押金费用就有8亿元；再按银行一年定期存款年利率3.5%计算，仅沉淀押金的年利息就高达2800万元
- 2012年03月21日山东省人民检察院检察长国家森2月21日在山东省两会上披露，备受关注的青岛聂磊黑社会性质犯罪组织一案中，已有30多名“保护伞”被查处
- 2012年03月21日根据《规范》，车险案件原则上实行报案即立案，保险公司接到报案后应及时在理赔信息系统进行立案处理，系统应设置超过3日尚未立案则强制自动立案功能。
- 2012年03月21日会议强调，要努力保持社会大局和谐稳定，始终坚持以人为本这一核心，切实维护人民群众的根本利益，注重解决问题，正视和化解矛盾而不是掩盖和压制矛盾，努力把矛盾化解在基层、解决在萌芽状态，积极营造良好的舆论环境和社会氛围
- 2012年03月21日来自平安创新资本内部人士透露：2010年平安PE的市场份额为4.87%，2011年为3.68%，总体市场份额反而下滑了24%。
- 2012年03月21日刘纪鹏表示，广东养老金1000亿委托全国社保基金理事会主要买固定收益的债券，这能算重大利好？不合理发行制度，一股独大家族和国有大小非减持及披露制度不改变很危险，若买股票，承担当前支付重任的地方社保谁来负运作风险
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