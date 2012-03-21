巴西法官要求雪佛龙员工24小时内上交护照 防调查漏油事件期间离境 2012年03月21日 本月15日，雪佛龙公司公开承认其在巴西外海坎波斯盆地弗拉德区块的作业区出现了一个新的海底漏油点。此次漏油源头是一条长约800米的海底裂缝，而这里距离去年11月雪佛龙大规模原油泄漏事故的事发钻井仅相距3公里