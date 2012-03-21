- 2012年03月21日根据《规范》，车险案件原则上实行报案即立案，保险公司接到报案后应及时在理赔信息系统进行立案处理，系统应设置超过3日尚未立案则强制自动立案功能。
- 2012年03月21日会议强调，要努力保持社会大局和谐稳定，始终坚持以人为本这一核心，切实维护人民群众的根本利益，注重解决问题，正视和化解矛盾而不是掩盖和压制矛盾，努力把矛盾化解在基层、解决在萌芽状态，积极营造良好的舆论环境和社会氛围
- 2012年03月21日来自平安创新资本内部人士透露：2010年平安PE的市场份额为4.87%，2011年为3.68%，总体市场份额反而下滑了24%。
- 2012年03月21日刘纪鹏表示，广东养老金1000亿委托全国社保基金理事会主要买固定收益的债券，这能算重大利好？不合理发行制度，一股独大家族和国有大小非减持及披露制度不改变很危险，若买股票，承担当前支付重任的地方社保谁来负运作风险
- 2012年03月21日由发改委牵头制定的节能环保产业发展规划有望近期出台，可能成为第一个由国务院批准的战略性新兴产业规划。
- 2012年03月21日首次取得或者重新申请取得律师执业证书的人员，均应参加律师宣誓。律师宣誓仪式，应当在律师获得执业许可之日起三个月内，由设区的市或者直辖市司法行政机关会同律师协会，采取分批集中的方式组织进行
- 2012年03月21日尽管按照美方程序，贸易救济案还需美国国际贸易委员会作出裁决，但后者通常会跟随商务部作出肯定性裁决。只要这两大贸易管理机构均作出肯定性终裁，美国商务部将要求海关对相关产品征收“双反”关税
- 2012年03月21日继“香港中天炒金案”事发后，香港恒信贵金属有限公司 （以下简称香港恒信）近期亦遭遇了数百位内地投资者的联名声讨。
- 2012年03月21日希腊议会副议长格里戈里斯·尼奥蒂斯在投票结束后宣布，292名参加投票的议员中有213票支持、79票反对，至此该法案获得通过
- 2012年03月21日地震后到现在又发生了多次余震，但目前奥梅特佩克没有人死亡，也没有人严重受伤
- 2012年03月21日目前已收到800座房屋受损的报告，但尚无人员伤亡报告。这是1985年以来墨西哥遭遇的震级最大的地震，1985年的8.1级地震造成墨西哥城数千人丧生
- 2012年03月21日零下十二度、十三度、十四度这个样子，天寒地冻，而且蒙面，几十个人，带凶器，斧头、镐把、菜刀，大型的铲车，把人给逼出来，把房子给拆了然后威胁别人等等，这一系列行为不是拆迁或者也不是暴力拆迁这样的字眼能够衡定的
- 2012年03月21日卫生行政部门此次约见约谈餐饮服务单位并不是针对某一家企业进行的，范围覆盖北京市辖区内所有快餐连锁企业。
- 2012年03月21日继中国平安（601318.SH/2318.HK）入主深圳发展银行(000001.SZ)、中国人保集团或将入股兴业银行(601166.SH)成为其第二大股东后，银行前十大股东中再次出现保险公司身影
- 2012年03月21日是国务院总理温家宝在刚结束的两会上承诺的本届政府在任期最后一年将要做好的几件困难事情之一。该条例最大的亮点就是强调对农民享受土地增值收益，保证农民的长远生计。
- 2012年03月21日由于冬储菜上市量减少，加上低温雨雪天气影响蔬菜市场供应，18种蔬菜批发价格比前一周上涨3.2%，四周累计涨幅达到9.7%。
- 2012年03月21日，昨日有消息称，交行执行董事、排名第二的副行长王滨将出任其董事长，原中国太平董事长林帆拟转任中国人保集团监事长。该消息已得到交行内部人士确认，不过中国太平集团的官网依然没有显示
- 2012年03月21日公司2011年度实现营业收入329.71亿元，同比上涨28.03%；净利润33.79亿元，同比增长15.12%；每股收益1.64元
- 2012年03月21日2012年3月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.3092元，较上一交易日报6.3029，下降63个基点。
- 2012年03月21日此次“打假”的范围是在中国运营的企业不实宣称它的产品、服务等与意大利有某种联系，例如使用意大利三色旗、在自己的商标上标有“Italy feelings”，或说它是意大利商标，或来自1873年的罗马……
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