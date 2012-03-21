美国对三类中国产品作出反倾销或反补贴裁决 2012年03月21日 尽管按照美方程序，贸易救济案还需美国国际贸易委员会作出裁决，但后者通常会跟随商务部作出肯定性裁决。只要这两大贸易管理机构均作出肯定性终裁，美国商务部将要求海关对相关产品征收“双反”关税

希腊议会通过第二轮救助协议实施法案 2012年03月21日 希腊议会副议长格里戈里斯·尼奥蒂斯在投票结束后宣布，292名参加投票的议员中有213票支持、79票反对，至此该法案获得通过

墨西哥南部强烈地震尚无人员死亡报道 2012年03月21日 地震后到现在又发生了多次余震，但目前奥梅特佩克没有人死亡，也没有人严重受伤