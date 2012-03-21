深圳英飞拓关于媒体有关报道的澄清公告 2012年03月21日

广发证券五曝交易系统故障 网友称服务很垃圾 2012年03月21日 19日上午，广发券商的交易系统在沪深两市交易前开始瘫痪，全国各地的客户均无法正常登陆与交易，导致众多股民蒙受损失。而据本网了解，该券商历年四次交易系统出现故障后，均未对投资者进行赔偿