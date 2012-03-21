- 2012年03月21日在中联重科(000157.SZ/1157.HK)拟出售环卫机械资产予管理层持股公司的同时，公司宣布将调整应收账款计提比例，1年以内（含1年）的应收账款计提坏账准备由5%下调至1%，1－2年的应收账款计提比例由10%下调至6%
- 2012年03月21日总体来看，“物流国九条”出台以来，各地、各有关部门积极推动落实，在税收、交通、投融资和土地等政策方面，都有不同程度进展，但与国务院办公厅文件要求还有较大差距，与物流企业所需要的政策环境还有相当距离。
- 2012年03月21日
- 2012年03月21日新中基（000972）昨日晚间发布公告称，公司遭到中国证监会新疆证监局的立案调查。这一突如其来的消息立即引发了市场的关注，分析人士认为，调查的原因很可能与该公司2011年8.8亿元的巨额离奇亏损有关
- 2012年03月21日尚德太阳能电力有限公司和英利绿色能源控股有限公司等其他中国大型太阳能板生产商均否认在美国倾销太阳能板，也否认接受不正当的政府补贴
- 2012年03月21日浦发银行成交最甚，成交逾5亿股，而花旗银行海外投资公司昨日称，已通过大宗交易方式向几家机构投资者转让了所持浦发银行的全部股份，约合5.06亿股。
- 2012年03月21日摩托罗拉公关表示，目前并不太清楚是什么原因导致了延期审查。目前此交易在其他国家和地区已经获得批准。而就在此前，谷歌与摩托罗拉移动的合并案也在等待包括加拿大、以色列、俄罗斯等国家和地区在反垄断方面的审查。
- 2012年03月21日3月以来的14个交易日里，有5天人民币兑美元中间价波动超过100个基点。在美元指数涨跌并不十分剧烈的背景下，3月9日人民币兑美元中间价大幅走升162个基点，创年内最大单日升值幅度；3月12日人民币兑美元中间价又创年内最大单日跌幅。
- 2012年03月21日上海东华和山东正源和信负责审计的上市公司共20家其中，山东正源和信正是近期陷入财务欺诈漩涡的*ST大地2011年的审计机构
- 2012年03月21日19日上午，广发券商的交易系统在沪深两市交易前开始瘫痪，全国各地的客户均无法正常登陆与交易，导致众多股民蒙受损失。而据本网了解，该券商历年四次交易系统出现故障后，均未对投资者进行赔偿
- 2012年03月21日否极泰来，震荡中存机会。”在今年初对行情做出判断后，北京某保险资产管理公司投委会发出指令：重拾波段操作。
- 2012年03月21日住建部20日发布管理办法明确，土地在出让后，除城乡规划修改等4类政府或政策性因素外，不得调整容积率。调整时，不得以政府会议纪要等形式代替规定程序，应通过本地主要媒体和现场进行公示等方式征求意见。
- 2012年03月21日监管层近日就证券公司发行短期融资券事宜发文表示，经与人民银行沟通，2004年发布的《证券公司短期融资券管理办法》继续有效，证券公司可继续在银行间市场发行短期融资券
- 2012年03月21日根据住宅整体形状，《指南》将住宅楼分为“I”字形、“一”字形、“口”字形、“L”字形。由于9种户型设计都是以标准化为原则，所以不同户型之间可以灵活组合。
- 2012年03月21日当年的美联储未能在危机时期扮演好央行“最终贷款人”的角色，致使大批银行倒闭，造成信贷萎缩。伯南克称，美联储在应对2008年至2009年的金融危机时已经吸取了这一教训
- 2012年03月21日而在今年2月，交通运输部等三部委提出，要建立运价油价联动机制，及时调整出租车运价。
- 2012年03月21日今年又来涨幅最大的5只券商重仓股是包钢股份、ST力阳、浙江永强 。这几只股票分别被广州证券、中信证券、光大证券、湘财证券、宏源证券重仓持有。涨幅分别是52.43%、49.52%、39.23%、37.18%、36.4%
- 2012年03月21日周小川在最新一期《中国金融》杂志上撰文称，当前建立存款保险制度的条件已基本具备，要择机出台并组织实施。
- 2012年03月21日信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.4%，较2010 年末回落0.3 个百分点。
- 2012年03月21日北京已规划500家养老机构，其中，中心城将占一半，其他新城、乡镇占一半，平均每个区县布局达到30余个。从规划的角度看，中心城区没有合适的地点，政策力度不够导致社会投资介入有点难。
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