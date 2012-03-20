- 2012年03月21日我国现行税制体系包含多达18个税种，但主要税种只有5个：增值税、消费税、营业税、企业所得税和个人所得税。以2011年数据为例，上述5个税种的收入占全国税收的比重合计高达90.57%，而其他13个税种占比总和仅为9.43%
- 2012年03月21日即将登陆创业板的远方光电，因为招股书中多处说法受到质疑，另外，公司董事长潘建根也被指学历、职称等名堂与招股书描述不符；加上公司日前敲定了45元的高发行价，集众多矛盾于一身的远方光电，在昨日的路演中遭到了投资者炮轰
- 2012年03月21日一方面，要鼓励国内符合条件的银行业金融机构“走出去”，积极参与全球金融市场竞争；另一方面，要在风险可控的前提下，在更大范围、更高层次上开放国内金融市场，完善人民币汇率形成机制，增强人民币汇率双向浮动弹性
- 2012年03月21日房地产投资意愿降至15.1%，较去年同期下降了10个百分点。高收入居民（家庭月收入5万元以上）的投资意愿最低，仅为13.7%。特大城市（北京市、上海市）居民的房地产投资意愿甚至低于2009年初的最低水平，仅为9.4%。
- 2012年03月21日截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌68.94点，收于13,170.19点，跌幅为0.52%；纳斯达克综合指数下跌4.17点，收于3,074.15点，跌幅为0.14%；标准普尔500指数下跌4.23点，收于1,405.52点，跌幅为0.30%
- 2012年03月21日武汉市黄陂区祁家湾龙池村种粮大户付世田称，“其实这个地方适合种油菜，但种植油菜太不划算了，忙活半年，一亩地赚的钱就只够买几包烟。”
- 2012年03月21日传闻数月的广东千亿养老金“入市”昨日得到了官方证实，广东省也成为了首个尝试地方养老金“入市”投资的省份
- 2012年03月21日获得美国免予制裁的10个欧洲国家是比利时、英国、捷克、法国、德国、希腊、意大利、荷兰、波兰和西班牙
- 2012年03月21日将美国当前六档的个人收入所得税率简化为10％和25％两档，最高税率从35％降至25％；将联邦企业所得税最高税率从35％降至25％；同时通过在2015年之前对联邦政府雇员冻结加薪等方式来减少政府开支
- 2012年03月21日目前保加利亚每年的天然气需求量约为35亿立方米，其中96％从俄罗斯进口。近年来，保加利亚一直在努力实现能源来源多样化
- 2012年03月21日除了基础设施领域，新基金预计将对中型公司和自然资源领域进行股权投资，主要集中在涉及大宗商品的自然资源领域，比如农业综合企业和林业企业。
- 2012年03月21日事件源于近日极个别账户被盗，造成少数消费者的账户余额被盗用，因此做出紧急冻结账户的决定。目前已被发现的被盗用户数约100个
- 2012年03月20日自2011年10月初试点启动以来，农行4家分行累计电话外呼农户贷款约6.4万笔，其中贷后巡检协查5.78万笔、到期还款提示3290笔、逾期贷款催收3310笔
- 2012年03月20日“民政系统要科学界定上下级机关业务管理权限，深化行政审批制度改革，积极稳妥地探索简政放权。凡是下级机关可以承担的事权，上级机关就不要包揽，除法律法规另有规定的外，均可以探索下放。”
- 2012年03月20日惠誉评级日前已将中国移动有限公司（中国移动）的长期本币（LC）发行人违约评级（IDR）从‘A+’级上调至‘AA-’级。评级展望为负面。长期外币（FC）IDR 确认为‘A+’级，展望稳定
- 2012年03月20日预计二季度准备金率可能再次下调，二季度存在一次降息可能。考虑到稳定储蓄和加大金融对经济的支持力度，不排除非对称降息的可能
- 2012年03月20日张思宁在第十三届保荐机构联席工作会议上说，保荐业务实施八年以来，取得积极成效，去年资本市场实现7348亿元的筹资任务，投行业务收入占券商总营业收入的比重由2009年的10％上升到去年的18％
- 2012年03月20日中海油服在年报中表示，在2012年将完善管理制度，强化隐患排查和治理，加强监督检查，全面推广使用工作安全分析工具，注重本质安全。
- 2012年03月20日如今猪价因为瘦肉精而下滑，“立委”还是想到台军，难道台军只有消耗产量过剩农畜产品的功能吗？
- 2012年03月20日德意志银行发布的3月份中国宏观经济月度报告显示，该行将2012年中国GDP增长预测从原来的8.3%上调至8.6%
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