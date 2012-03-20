美国宣布欧日11国因减少进口伊朗石油免予制裁 2012年03月21日 获得美国免予制裁的10个欧洲国家是比利时、英国、捷克、法国、德国、希腊、意大利、荷兰、波兰和西班牙

美共和党众议员提议进行全面税收改革 降低个税 2012年03月21日 将美国当前六档的个人收入所得税率简化为10％和25％两档，最高税率从35％降至25％；将联邦企业所得税最高税率从35％降至25％；同时通过在2015年之前对联邦政府雇员冻结加薪等方式来减少政府开支

土耳其和保加利亚同意合作修建天然气管道 2012年03月21日 目前保加利亚每年的天然气需求量约为35亿立方米，其中96％从俄罗斯进口。近年来，保加利亚一直在努力实现能源来源多样化