- 2012年03月20日铁道部确实曾经召开研讨会，邀请相关公司如支付宝、淘宝、百度、CSDN等及一些证券公司，研讨下一代网上售票系统
- 2012年03月20日曹德旺等20人拟被评为“最具爱心捐赠个人”，宝钢集团有限公司等40个企业拟被评为“最具爱心捐赠企业”，爱心温州·善行天下·明眸工程等20个项目拟被评为“最具影响力慈善项目”，崔永元等20人（或团体）被评为“最具爱心慈善楷模”
- 2012年03月20日恒天集团独资公司或已着手接替恒天实业所扮演的角色，一波三折之后，ST海龙的重组之路或出现了曙光
- 2012年03月20日石药集团原料药的投资将减少，转为重点发展专利药和创新药；将重点在抗肿瘤领域加大投入，在肿瘤新药的研发、销售和队伍建设上，都将会有重点投入。目前两种抗肿瘤国家重大新药刚刚问世，十七种正在研发之中。
- 2012年03月20日在大规模融资的同时，公司业绩呈现增长态势
- 2012年03月20日李大霄称养老金入市对市场是重大利好
- 2012年03月20日春节过后，全国淡水鱼价格持续回落，进入3月份后价格止降转涨
- 2012年03月20日税前利润和净利润均达到37%以上的升幅，主要得益于利息收入、佣金及生息资产的快速增长
- 2012年03月20日数据显示，上周基金开户数为7.79万户，较前一周（9.78万户）减少20.35%
- 2012年03月20日新增封闭式基金开户数4404户；TA系统配号产生的基金开户数为73552万户
- 2012年03月20日2011年，全国检察机关共立案侦查商业贿赂犯罪案件10542件11630人，涉案总金额33.5亿元。
- 2012年03月20日大多数房企对今年的楼市并不看好，房价方面仅5.3%的房企预测今年房价会涨
- 2012年03月20日董事会提议将公开发行A股可转债决议及新增发H股决议的有效期延长十二个月
- 2012年03月20日雅培公司发布声明：“近日有个别人毫无事实依据，在媒体上散布对雅培产品的虚假指责。本公司严正声明：在雅培产品生产整个流程中，绝无可能混入该个别人所指称的异物。”
- 2012年03月20日业内人士称，理财产品的收益率平均下滑了至少0.2%，而短期理财产品下跌的最为明显
- 2012年03月20日中国中旅(集团)公司拟转让所持幸福人寿保险股份有限公司1亿股股份，在产权交易所的挂牌价格为1.7亿元人民币
- 2012年03月20日新中基遭到证监会立案调查
- 2012年03月20日有机构发布报告预计北京今年写字楼租金仍将领先其他城市，预计同比上涨18.5%，而2011年北京写字楼租金同比涨幅已创新高至44%。另外，调查显示上海买房成本最高。
- 2012年03月20日目前大连28家上市公司中，与信托公司直接与间接发生业务来往的上市公司目前共有亿城股份、大连友谊、獐子岛、大连电瓷、大连控股等公司。此外，正在排队等候上市的万达地产、大连银行也有发生过信托业务
- 2012年03月20日至2012年2月底，56%的典型房企土地储备的消化周期都在10年以上，其中，尤以绿城（3900.HK）、世茂（0813.HK）、招商（000024.SZ）、恒大（3333.HK）等表现明显
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