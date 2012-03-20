- 2012年03月20日全国社会保障基金理事会和广东省政府以及有关方面于3月19日在北京签订了委托投资协议，资金将分批到位，委托投资期限暂定两年。
- 2012年03月20日欠下巨额债务相继跑路。有坊间消息称，顾春芳涉案金额或超过10亿元
- 2012年03月20日国家工商总局相关负责人表示，部分吉普4S店隐瞒吉普指南者安全配置行为严重损害消费者的合法权益，已责成相关省市工商部门展开调查，将依据相关法律、法规，对违法行为进行查处，绝不姑息
- 2012年03月20日针对进口雷诺梅甘娜2代汽车安全气囊螺旋开关故障问题和进口雷诺风景2代汽车仪表盘黑屏问题，质检总局发布警示通告，要求车辆制造商立即采取措施消除安全隐患，召回存在缺陷的车辆
- 2012年03月20日希望有关各方保持冷静克制，为妥善处理当前事态共同作出努力。
- 2012年03月20日中国共产党人的高尚思想道德，是我们党赢得人民群众拥护的重要法宝
- 2012年03月20日业内人士指出，看好地方性金融机构的成长机会和未来股权的升值空间，是上市公司热衷于投资城商行等地方性金融机构的主要原因
- 2012年03月20日公务员们根据官职官阶高低，分别住进独栋别墅、联排别墅和楼房，价格则远低于市场价一倍至数倍不等。
- 2012年03月20日广州同期还出现少有的财政收入同比下降，1月广州的地方财政一般预算收入107.86亿元人民币，同比下降3.8%，而上年同期为同比增长14.0%；主体税种中仅增值税实现增长。
- 2012年03月20日犯罪团伙许诺受害者到中国工作，但实际上每位受害者以1000万越南盾(约3050元人民币)至1500万越南盾的价格被拐卖至中国。据《劳动报》报道，受害者当中有20人成功逃回越南或被官方解救
- 2012年03月20日北京已规划机构养老点500多处，中心城区和新城各占一半，各区县平均30多个。
- 2012年03月20日根据校方规定，刘路获得100万元的奖励，其中50万元用于改善科研条件，50万元用于改善生活条件。同时，学校决定破格聘任他为正教授级研究员，并已由学校推荐其参加国家“青年千人计划”的评选
- 2012年03月20日京警方近日破获CSDN(微博)网站用户数据泄露案，并成功带破另外4起案件，共抓获并以涉嫌非法获取计算机数据罪刑事拘留曾某等5名犯罪嫌疑人
- 2012年03月20日富力地产短期借款虽然从2010年14.9亿大幅减少至3.5亿，但其长期借款当期部分同比增长71.4%至97.4亿元。反观公司手持现金，从去年56.5亿减少至48.2亿元，已经形成52.7亿元的资金缺口。
- 2012年03月20日民众寄希望于大选来加快建设国家军队和警察系统，从而有效维护和平与稳定，但计划6月举行的议会选举从名额分配到总理提名都使“过渡委”难以平衡：600多万利比亚人分属100多个部落，利益纠葛十分复杂
- 2012年03月20日考虑到中国经济增速放缓以及国企在过去快速增长阶段形成的包袱，专家认为，始自2003年的国有企业高增长时期基本结束了。
- 2012年03月20日仅仅依靠政策推动，国内经济不会有太强劲的表现。只有出口增速明显回升之后，国内经济才有可能出现大的上行趋势。
- 2012年03月20日经查实，11月15日，长治市人社局依法撤销了因错误体检结论而作出的关于长治市环保局科员2职位录用公务员的决定，并依据新的体检结论和考察情况，按规定程序重新录取了宋江明
- 2012年03月20日核准公司向社会公开发行面值不超过4.8亿元的公司债券
- 2012年03月20日在这两起事件中，凶手均是一名骑摩托车、戴头盔的枪手。法国调查部门通过对作案方式、逃离过程和现场子弹的对比，认为这两起案件有可能是同一人所为，但犯罪分子在现场几乎没有留下任何有价值的线索
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