攻克国际数学难题的大学生被破格聘为正教授级研究员 2012年03月20日 根据校方规定，刘路获得100万元的奖励，其中50万元用于改善科研条件，50万元用于改善生活条件。同时，学校决定破格聘任他为正教授级研究员，并已由学校推荐其参加国家“青年千人计划”的评选

长治公考舞弊案今日开庭 5被告被提起公诉 2012年03月20日 经查实，11月15日，长治市人社局依法撤销了因错误体检结论而作出的关于长治市环保局科员2职位录用公务员的决定，并依据新的体检结论和考察情况，按规定程序重新录取了宋江明