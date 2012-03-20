- 2012年03月20日故宫失窃案被告一审判处有期徒刑13年后，石柏魁的辩护律师黄长勇20日前往看守所会见了当事人。黄长勇称，故宫在法律上不具有特殊性，被盗物品既不是文物，又没做出价值鉴定，石柏魁将以量刑过重为由提起上诉
- 2012年03月20日我国应扩大城商行、农商行上市的力度，以更好地服务好小微企业的融资需求
- 2012年03月20日3月16日，4头抹香鲸搁浅在盐城新滩盐场附近滩涂。大者体重达三四十吨，小的也有近二十吨。17日上午，4头搁浅的鲸鱼被确认全部死亡。18日，有人发现死亡鲸鱼遭偷割肉，死鲸躯体被割得鲜血淋淋。19日，当地警方控制了几名偷割鲸肉的嫌疑人
- 2012年03月20日经历2008年下半年至2010年的低迷后，鸡苗整体供需在2011年初以来变得偏紧，今年景气度会有所下滑，但预计全年商品代鸡苗养殖孵化利润仍为正
- 2012年03月20日在各主要投资方式中，25.7%的居民偏好“基金、理财产品”，这个比例较去年4季度提高了3.2个百分点，是居民的投资首选
- 2012年03月20日高储蓄率使得中国除了将其中的一部分通过购买美国国债的形式借给美国外，剩下的就是放款给企业，而企业将这些钱用于投资
- 2012年03月20日往未来2-3个月看，华东地区水泥市场将继续缩量下跌
- 2012年03月20日霸王集团(01338.HK)18日发布2011年财报，总收入为8.89亿元，比2010年下降了39.7%，亏损5.586亿元，创自上市后最差业绩，上年亏损为1.18亿元
- 2012年03月20日企业家宏观经济热度指数为39.2%，较上季下滑2.5个百分点，较去年同期大幅下降12.3个百分点，并已连续三个季度位于50%的临界值以下
- 2012年03月20日2012年第一季度中国企业家宏观经济热度指数企业家宏观经济热度指数为39.2%
- 2012年03月20日中国有没有硬着陆的说法？我觉得永远不会有
- 2012年03月20日截至2010年底，广东、江苏、浙江、山东等4个省份基本养老保险累计结余5983亿元，约占全国累计结余的38%，具有了初步试点的基础
- 2012年03月20日中信国安2010年成控股股东之后，ST中葡依靠非经常收益扭亏，但2011年公司花重金，但销售方面仍未有起色。现金窘迫、财务压力加大的情况下，融资刻不容缓
- 2012年03月20日而国内企业近年来钼铁项目的投产却较多，消化释放还要时间，产量远远大于需求，产能也过剩。
- 2012年03月20日早在2010年底，天威保变曾因特高压题材受到多家券商热捧
- 2012年03月20日瑞银预计，2012年兴业银行同业业务增速将有所回落，但其增速仍将高于贷款增速，将带动生息资产规模保持较快增长
- 2012年03月20日考虑到成本上升和健康业务的销售调整，下调云南白药2012年、2013年每股收益至2.15元、2.69元
- 2012年03月20日67.7%的居民认为房价“过高，难以接受”，较上季下降 5.2 个百分点。
- 2012年03月20日富力地产将2012年的合同销售目标为320亿元，较2011年销售额仅高6.7%；鉴于市场调控继续，公司称今年会在购地方面维持审慎，并有意扩充业务基地至二、三线城市。
- 2012年03月20日62.9%的居民认为物价“高，难以接受”，较上季和去年同期分别回落 5.9 和 4 个百分点
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