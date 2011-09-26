美国表示俄罗斯总统选举结果不会影响美俄合作 2011年09月27日 美国国务院发言人马克·托纳26日表示，谁将成为俄罗斯下一位民选领导人由俄罗斯民众决定，“无论谁赢得俄罗斯下届选举，我们的优先目标都不会改变”。

伪造金融票证案受害方中国重汽追回5亿被骗款 2011年09月27日 中国重汽今日发布公告称，公司下属控股子公司中国重汽集团济南桥箱有限公司(以下简称桥箱公司)，在伪造金融票证案涉案某银行存款人民币5亿元日前已依法收回