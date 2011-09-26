- 2011年09月27日目前我国遇到一个两难的问题，通过收紧货币可降低通胀，但由当前来看，全世界都在实行低利率的时候，中国一家收紧货币，是不可行的
- 2011年09月27日上市公司今年以来共发行公司债940亿元，同比增长173%，占债券发行总额的1.62%
- 2011年09月27日卡斯特罗26日在古巴政府网站上(www.cubadebate.cu)发表其最新专栏，将抨击的矛头对准了美国总统奥巴马和美国政府，指责他们“好战且虚伪”。
- 2011年09月27日近日来,希腊危机加速恶化,造成金融市场动荡不安。本周,欧洲和IMF官员将再对希腊进行财政审查,以决定这个债务缠身的国家下个月能否避免债务再次违约;同时欧盟要成立永久稳定基金(ESM),也待德国国会本周同意。
- 2011年09月27日中国税负重与不重是相对而言的。如果国家的税收大部分返还给居民，这就不重；如果大部分的税收没有返还到居民身上，哪怕比重再小，我也认为很重
- 2011年09月27日截至目前，全国公安机关共破获食品非法添加案件1200余起，抓获犯罪嫌疑人2000余名。其中，在“瘦肉精”破案会战中，各地共侦破案件120起，抓获涉案人员980多名，查获大批“瘦肉精”成品；广东侦办的5起塑化剂案件全部侦破，抓获疑犯1
- 2011年09月27日但银行在具体操作当中，通过承兑汇票和信用证的贴现将表内贷款表外化，隐藏了天量的信贷规模
- 2011年09月27日一股份制银行公司业务部人士称，2008年4万亿元投资时监管层还未出台受托支付的相关规定，当时信贷资金银行亦无法监控其流向，而即便目前监管层要求贷款实行“受托支付”，事实上，借款人仍有办法“买通”交易对象将资金挪为他用。
- 2011年09月27日杨洁篪再次就美售台武器问题表明中国政府的严正立场，指出美方错误行径严重违反中美三个联合公报特别是“八·一七”公报原则，严重干涉中国内政，严重损害中国国家安全，严重损害中国和平统一大业和中美关系
- 2011年09月27日美国国务院发言人马克·托纳26日表示，谁将成为俄罗斯下一位民选领导人由俄罗斯民众决定，“无论谁赢得俄罗斯下届选举，我们的优先目标都不会改变”。
- 2011年09月27日正在运行的247款QDII理财产品中，累计收益率为正的理财产品有97款(占比39.27%)，收益率为负的占比超过6成
- 2011年09月27日欧洲央行一名官员称，如果欧洲央行只是下调存款利率，而不下调基准利率，那么将没有太大意义
- 2011年09月27日中国出租车业从2004年至目前的近7年时间里，发生了数量超过百起的集体“停运”事件。报道称，出租车从未消失，停运事件也从未停止，这仿佛一场停运的接力赛，一个地区接一个地区、一个城市连一个城市，停运事件在轮番上演
- 2011年09月27日中国重汽今日发布公告称，公司下属控股子公司中国重汽集团济南桥箱有限公司(以下简称桥箱公司)，在伪造金融票证案涉案某银行存款人民币5亿元日前已依法收回
- 2011年09月27日基金公司在分级基金产品设计应遵循结构简单、风险可控、风险收益相匹配和充分揭示风险的大原则。同时，为降低A类份额的风险，还规定，分开募集的分级基金仅限于债券型分级基金
- 2011年09月27日为确保消费者享受到实惠，大部分餐厅的大部分套餐优惠幅度依然保证为3元，早餐的部分主打产品单点价甚至减少0.5元；同期优惠券仍然有效；6元起早餐套餐、9元下午茶随心配及15元起工作日午餐套餐等，将增加品种
- 2011年09月27日目前欧洲官员正在讨论应对希腊债务危机的新方案，包括运用杠杆操作扩大4400亿欧洲金融稳定基金的规模，并且在希腊发生债务违约的情况下，避免欧洲银行体系受到严重影响以及债务危机进一步扩大到其他欧洲国家
- 2011年09月27日证监会有关部门负责人表示，证监会将继续密切关注违法违规行为的新情况、新特点，进一步加大案件的查处和曝光力度，继续将打击内幕交易作为执法工作的重点，继续严肃查处市场操纵、基金“老鼠仓”、虚假信息披露等违法违规行为。
- 2011年09月26日25日在联合国大会期间举行的“77国集团加中国”外长会议发表最终声明，要求英国和阿根廷根据《联合国宪章》及联合国大会的相关决议尽快恢复就马岛问题进行谈判，找到和平解决马岛主权争端的方法
- 2011年09月26日黄怒波近日斥资约880万美元买下300平方公里的冰岛土地，并计划投资200亿美元开发旅游度假项目
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