- 2012年03月20日毛利率下滑最为严重的是原料药，2011年公司原料药毛利率14.76%，比上年同期大幅下滑20.65个百分点
- 2012年03月20日
- 2012年03月20日二次IPO被否 硬伤未治软肋尚存
- 2012年03月20日从已经出炉2011年盈利情况的多家基金公司来看，净利润下滑已成大势
- 2012年03月20日2010年、2011年，ST宝龙连续利用非经常性损益成功保壳，亟待转身的ST宝龙继去年底涉矿重组失败后，公司终于迎来金矿资源丰富的吉隆矿业
- 2012年03月20日库存状况仍不乐观，目前中粮屯河约有30余万吨的库存，一季度出货量并不多，二季度显然仍消化不完。
- 2012年03月20日一次性低收入客户多 朗玛信息盈利能力存疑
- 2012年03月20日32家公司中，19家公司去年货币资金缩水，其中华丽家族、银基发展、中弘股份、华远地产、道博股份、亿城股份、万通地产7家公司缩水幅度超过50%。
- 2012年03月20日旨在督促公司加强准备金评估的内部控制，提高准备金计提的科学性、合理性与充足性，促进公司审慎经营、防范风险
- 2012年03月20日平安集团总经理任汇川在近日举行年报业绩发布会上承诺，在完成既定的260亿元次级债发行后，正常经营情况下平安集团两三年内不会再融资
- 2012年03月20日检疫检验本部研究结果显示，以这种方式饲养，初期花费将达到普通饲养的1.8倍，因此其价格将是普通鸡蛋的2.8倍。
- 2012年03月20日德国《商报》当天援引该项调查结果，2011年网络相关产业为德国经济贡献了约750亿欧元（约合992亿美元）的产值，预计到2016年网络产业为德国经济的贡献率将达1180亿欧元（约合1562亿美元）
- 2012年03月20日货币基金之所以适合白领，主要因为其高安全性、高流动性和稳定收益性的特点
- 2012年03月20日近日，法院采纳了检察院的建议，启动再审程序。吴某与程某在法院调解下，和解将违约金降至每天4‰
- 2012年03月20日5月，美国大使馆将带领一支企业代表团前往上海，与有兴趣购买美国高科技产品的中国公司洽谈。
- 2012年03月20日卡梅伦提议，投资方有权长期租用英方公路，同时设定一些目标，例如扩建或新建公路、减少交通拥堵。如果实现目标，投资方可从每年车辆执照税中抽取部分税款。这笔税款当前均缴纳财政部
- 2012年03月20日希腊中央银行在当天提交给议会的货币政策年度报告中说，希腊只有坚定不移地实施紧缩和改革措施，才能恢复经济增长，摆脱债务危机
- 2012年03月20日日前，在公安部指导下，北京市公安局发起打击地下钱庄集中收网行动，一举捣毁隐藏在朝阳、海淀、丰台、东城区的6个地下钱庄、15个窝点，抓获犯罪嫌疑人64名。据初步统计，涉案资金达50余亿元人民币
- 2012年03月20日申银万国证券官微表示，今天指数低开低走，在油价大幅上调的影响下，各板块均出现回落。
- 2012年03月20日她去年4月前往香港时，没有申请往来港澳通行证，而向入境处出示机票和护照，谎称会过境香港到印度尼西亚，但最终并未前往印度尼西亚而直接返回内地
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富