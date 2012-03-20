青岛涉黑案被告人聂磊一审被判死刑 2012年03月20日

调查显示网络经济占德国经济的比重大幅上升 2012年03月20日 德国《商报》当天援引该项调查结果，2011年网络相关产业为德国经济贡献了约750亿欧元（约合992亿美元）的产值，预计到2016年网络产业为德国经济的贡献率将达1180亿欧元（约合1562亿美元）