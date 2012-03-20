- 2012年03月20日她去年4月前往香港时，没有申请往来港澳通行证，而向入境处出示机票和护照，谎称会过境香港到印度尼西亚，但最终并未前往印度尼西亚而直接返回内地
- 2012年03月20日这些受贿款被门树廷用于购买住宅、商铺、山庄及偿还个人欠款等。案发后，其返还赃款900万元。法院判决：门树廷犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币100万元
- 2012年03月20日ECN Trade认为中国人民币汇率一直维持在一定的水平，虽然小幅上升，但是好在升幅不大，中国CPI小幅回落但相对往年依然较高
- 2012年03月20日梁振英在首日研讯强调，自己没做错，迟交申报表并非刻意，只是由于当时工作繁忙。又批评申报表格不必要地复杂，按他理解表格只须申报利益冲突，而非申报所有利益，亦不止他一人这样理解，否认自己“漏报”利益
- 2012年03月20日个税改革的方向应是走向综合后的超额累进，优化再分配抽肥补瘦，考虑物价波动因素，按家庭赡养负担区别对待。
- 2012年03月20日一位不愿具名的私募人士日前透露，中信信托与旗下一批阳光私募投顾进行了沟通，要求他们不能购买上市不足两个月的新股
- 2012年03月20日指责渣打银行的“现贷派”有高利贷之嫌，认为该银行业务员严重误导消费者，该贷款收了贷款利息还收账户管理费，甚至在贷款合同中还暗藏合同陷阱，管理费＋利息＋合同陷阱暗藏的罚息相当于“高利贷”。
- 2012年03月20日可以看到，1年期央票已连续12周暂停发行。尽管本周公开市场到期资金规模较上周略有回升，达510亿元，但鉴于周二已实现资金回笼500亿元，预计本周净回笼的格局仍将延续
- 2012年03月20日截止收盘，沪指报2376.84点，跌33.34点，跌幅1.38%，成交946亿元；深成指报10116.39点，跌179.78点，跌幅1.75%，成交861亿元。
- 2012年03月20日20日以利率招标方式开展了正回购操作，交易量500亿元，期限28天，中标利率2.8%
- 2012年03月20日3月20日，针对“最高法否决浙江省高院对吴英死刑判决”的相关消息，最高法相关负责人回应，目前没有最新消息。
- 2012年03月20日德意志交易所日前宣布，将就此前与纽约泛欧交易所合并计划遭到否决起诉做出否决决定的欧盟委员会
- 2012年03月20日受通胀等国内外经济形势影响，当前广东居民理财方式已逐步趋向“激进”，其闲钱已越来越多地流向各大理财渠道，导致全省居民存款增速近9个月以来持续回落
- 2012年03月20日尽管中央政府决心继续进行房地产调控，这并不意味着房价需要崩盘才能实现改善住房负担能力的目标
- 2012年03月20日据透露，已经明确的措施包括：短期出口信用保险规模今年将加码至2400亿美元，比2009年金融危机时刺激出口的“840计划”扩容近三倍；加大对出口融资的支持，信贷资金将向三类出口企业倾斜
- 2012年03月20日尽管中央政府决心继续进行房地产调控，这并不意味着房价需要崩盘才能实现改善住房负担能力的目标
- 2012年03月20日美国的国民收入较中国居民高得多，中国消费者就高油价承担的成本是欧美国家的5-6倍。
- 2012年03月20日宝石花苑小区对外销售的二手房中，有一套标价830万的超大户型。宣传资料中称该户型全小区仅有一套，并且也是最大的一套。
- 2012年03月20日未来半年，包括二季度三季度，都算是比较好的时机。这个入市时机可能在过去两年和未来二三年中，最好的一次入市时机
- 2012年03月20日中国民工荒的原因主要有：春节前后季节性民工荒，东部地价上升致产业向中西部转移，物价等上涨致同等工资水平无法招到人，80后90后劳动力不愿意干枯燥的工作等。
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