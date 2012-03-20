长春大学副校长受贿939万元建个人山庄获无期 2012年03月20日 这些受贿款被门树廷用于购买住宅、商铺、山庄及偿还个人欠款等。案发后，其返还赃款900万元。法院判决：门树廷犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币100万元

央行正回购操作继续放量 料本周延续净回笼格局 2012年03月20日 可以看到，1年期央票已连续12周暂停发行。尽管本周公开市场到期资金规模较上周略有回升，达510亿元，但鉴于周二已实现资金回笼500亿元，预计本周净回笼的格局仍将延续