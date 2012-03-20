- 2012年03月20日因工作协调需要兼职领导多。被网友质疑19名副局长的这个单位，共有四名班子成员兼任区委、区政府副秘书长及区“三旧办”主任等职务。同时为方便对外开展工作，局务委员对外统称副局长，副局长对外统称常务副局长
- 2012年03月20日受益于政府补助和投资收益，公司扭亏为盈，业务重心向制糖转移
- 2012年03月20日公司全年实现盈利，但净利润已连续三个季度持续下滑
- 2012年03月20日北京时间3月20日早间，分众传媒(NASDAQ:FMCN)公布的第四季度业绩超过分析师预期，得益于LCD广告屏及海报框架网络的业务收入强劲增长
- 2012年03月20日民和股份的业绩大涨已在市场的预料之内，公司股价创上市以来新高即是证明，只是对于单一依赖价格波动性较大的鸡苗业务盈利来说，未来能否持续保持利润增长将是很大的考验
- 2012年03月20日国际原子能机构发言人吉尔·图德在一份声明中说：“我们将与朝鲜和其他有关方面讨论访问朝鲜的细节，但目前尚未就此作出任何决定。”
- 2012年03月20日作为世界最大产油国和原油出口国，沙特将独自或与海湾合作委员会成员国、石油输出国组织成员国和其他产油国合作，保证国际原油市场供应稳定，帮助国际油价回归到合理水平
- 2012年03月20日证监会及其派出机构近期曾就开展资产管理业务的相关事宜与部分期货公司进行讨论，资产管理牌照发放工作已被提上议程，使期货公司有望摆脱手续费价格战的困局。
- 2012年03月20日特首的诚信很重要，不能选出一个讲大话的特首来
- 2012年03月20日由于资金面紧张，点心债的收益率（发债成本）已经比去年明显上升。最近，香港点心债市场迎来了第一只垃圾评级的外资点心债发行人——福特汽车，这笔10亿元的3年期点心债，最终收益率定在4.9%。
- 2012年03月20日受制于实况不佳等因素，包括民生银行、招行等再融资方案均迟迟未获证监会批复，目前也难以预计何时将获批复。
- 2012年03月20日兴业银行四季度受明星基金热捧，净增仓达3441万股。去年四季度，兴业银行被东方精选以1500万股持重仓力挺，被华夏大盘以800万股增持
- 2012年03月20日截止中午收盘，沪指报2391.57点，跌18.61点，跌幅0.77%，成交533亿元；深成指报10179.01点，跌117.16点，跌幅1.14%，成交519亿元
- 2012年03月20日此前出口业务在万向钱潮的业绩中占比尚不到5%，在2011年占比已然达到12.2%
- 2012年03月20日唐英年上周五在特首选举论坛中突然爆料，指梁振英在2003年，曾企图以缩减商业电台续牌年期打压言论自由；也曾在港府高层会议讲过，要用防暴队或催泪弹镇压反对《基本法》23条的人士
- 2012年03月20日当中国经济不再保八，商品出口国的货币就开始贬值，背后的动力，就是中国需求开始萎缩
- 2012年03月20日因结算项目增加，荣盛发展2011年第四季度营收和净利润都创3年新高。公司计划2012年销售回笼资金约150亿元。
- 2012年03月20日因房屋销售结算收入同比增加，首开股份2011年净利润同比增长约4成。
- 2012年03月20日盘面上，在回购预案推出后，长安汽车A股、B股走势均呈现良好态势
- 2012年03月20日尽管油价占CPI在0.2个百分点以下，短期不会明显推高CPI，但影响面很大，长期趋势肯定会有。
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