国际原子能机构说收到访问朝鲜的邀请 2012年03月20日 国际原子能机构发言人吉尔·图德在一份声明中说：“我们将与朝鲜和其他有关方面讨论访问朝鲜的细节，但目前尚未就此作出任何决定。”

沙特将出台措施抑制油价过快上涨 2012年03月20日 作为世界最大产油国和原油出口国，沙特将独自或与海湾合作委员会成员国、石油输出国组织成员国和其他产油国合作，保证国际原油市场供应稳定，帮助国际油价回归到合理水平