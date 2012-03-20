- 2012年03月20日业内分析，旅游地产具有资金投入庞大、开发周期漫长和对专业经验要求超高等独特性质，尤其中弘股份受困于2011年多项业绩指标同比“腰斩”，促使其挑战旅游地产承担着非常大的风险。
- 2012年03月20日根据公告显示，巴曙松先生连任公司独立董事职务已满六年。据有关监管规定，上市公司独立董事连任时间不得超过六年。兴业银行股份有限公司董事会于2012年3月16日收到巴曙松先生的辞呈。
- 2012年03月20日铯活度高于每千克10万贝克勒尔的普通垃圾焚化灰须进行钢筋混凝土分隔掩埋处理，饭馆村的数值超过了该标准
- 2012年03月20日在一些进展较快的地区，相关监管部门已展开检查。有消息称，华东某地区的监管部门已向违规银行开出几百万元的罚单。
- 2012年03月20日东方艾格农业咨询公司分析，南美玉米旱灾减产的预期及市场传出中国签订500多万吨南美玉米的协议，共同导致芝加哥期货交易所(C BO T )玉米价格和燃料乙醇价格上涨，实质是国际市场在炒作中国需求。
- 2012年03月20日扎克伯格周一未出席Facebook与分析师和银行家举行的会议。Facebook计划向IPO承销商支付1.1%的费用。
- 2012年03月20日民生银行(600016.SH)19日公告称，公司决定延长其A股及H股再融资计划有效期至2013年5月3日，根据此前决议，两项再融资计划有效期为2011年5月4日
- 2012年03月20日至于网络访问速度方面，海盗湾认为，利用现代化的无线电发射机，我们最远50千米外的节点获得100Mbps的传输速率。对于我们正在建设的代理系统来说，这完全足够了
- 2012年03月20日今年1至2月广东待售商品房面积达3155.69万平方米，同比大幅增长49.5%，创历史新高。而同期，广东商品房销售面积为621.95万平方米，同比下降22.6%。
- 2012年03月20日新鸿基地产执行董事陈钜源因涉嫌贿赂，19日被廉政公署拘留。新鸿基地产随后发出公告表示，事件不会影响公司正常的业务及运作。
- 2012年03月20日在去年得到国际贷款援助之前，葡萄牙面临的主要挑战包括财政赤字过高、金融体系不确定性增加和结构性经济改革推进不力。目前葡萄牙在劳动力市场改革、推进能源等行业私有化、提高财政可持续性等结构性改革方面取得稳步进展
- 2012年03月20日也门国家气象中心19日发布气象预告称，一股强沙尘暴正从阿拉伯半岛中部沙漠地区向也门移动。受此影响，也门北部、西北部、中部和东南部11个省的能见度将大大降低
- 2012年03月20日财政部当日发布声明说，通过出售住房抵押贷款证券得到的本金、利息等收入，财政部总计获得2500亿美元的现金收入，比最初投资额高出250亿美元
- 2012年03月20日虽然中国政府今年的经济增长目标低于前几年的水平，但中国经济不会大幅减速，而是有望实现平稳“软着陆”。
- 2012年03月20日德意志交易所计画控告欧盟执委会否决其与纽约-泛欧交易所集团90亿美元的合并案
- 2012年03月20日法国总统由普选产生，采用“多数两轮投票制”，任期五年。总统候选人必须是年满23岁的法国公民，同时还需获得来自法国500名民选代表的连署支持，经宪法委员会审核通过后，才能正式成为总统候选人
- 2012年03月20日虽然目前还不清楚罪犯的犯罪动机，但从受害者身份看，枪手枪杀的军人有两人为穆斯林，而在图卢兹针对的是犹太学校，犯罪分子可能是一名“极端种族主义者”。
- 2012年03月20日今年1、2季度经济可能继续延续滑落趋势，当前货币政策能否适度宽松、未来海外增长能否好转，是下半年经济增长能否走稳及小幅反弹的关键因素，目前仍然存在一些不确定性。
- 2012年03月20日李途纯的律师翟玉华表示，李途纯的首要目的是进行休养，但他应有的权益，法律还是应该给他一个交代
- 2012年03月20日国元证券2011年累计营业收入17.75亿元，同比减少20.83%，归属于上市公司股东的净利润5.63亿元，同比下降39.16%；每股收益0.29元/股，同比减少38.3%；加权平均净资产收益率为3.8%，同比减少2.45个百分点
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