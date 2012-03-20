国际市场炒作中国需求 玉米价格近期创新高 2012年03月20日 《财经》综合报道 东方艾格农业咨询公司分析，南美玉米旱灾减产的预期及市场传出中国签订500多万吨南美玉米的协议，共同导致芝加哥期货交易所(C BO T )玉米价格和燃料乙醇价格上涨，实质是国际市场在炒作中国需求。

广东前2个月商品房存量激增近五成 创历史新高 2012年03月20日 今年1至2月广东待售商品房面积达3155.69万平方米，同比大幅增长49.5%，创历史新高。而同期，广东商品房销售面积为621.95万平方米，同比下降22.6%。

香港新鸿基地产执行董事陈钜源被廉政公署拘捕 2012年03月20日 新鸿基地产执行董事陈钜源因涉嫌贿赂，19日被廉政公署拘留。新鸿基地产随后发出公告表示，事件不会影响公司正常的业务及运作。

葡萄牙财长称该国结构性经济改革进展良好 2012年03月20日 在去年得到国际贷款援助之前，葡萄牙面临的主要挑战包括财政赤字过高、金融体系不确定性增加和结构性经济改革推进不力。目前葡萄牙在劳动力市场改革、推进能源等行业私有化、提高财政可持续性等结构性改革方面取得稳步进展

也门强沙尘暴致首都机场取消所有进出航班 2012年03月20日 也门国家气象中心19日发布气象预告称，一股强沙尘暴正从阿拉伯半岛中部沙漠地区向也门移动。受此影响，也门北部、西北部、中部和东南部11个省的能见度将大大降低

法国宪法委员会确认10名总统候选人资格 2012年03月20日 法国总统由普选产生，采用“多数两轮投票制”，任期五年。总统候选人必须是年满23岁的法国公民，同时还需获得来自法国500名民选代表的连署支持，经宪法委员会审核通过后，才能正式成为总统候选人