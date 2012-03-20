英国政府考虑将部分公路私营化 减少公共资金投入 2012年03月20日 投资方有权长期租用英方公路，同时设定一些目标，例如扩建或新建公路、减少交通拥堵。如果实现目标，投资方可从每年车辆执照税中抽取部分税款。这笔税款当前均缴纳财政部

美国敦促伊拉克阻止伊朗向叙利亚运送武器 2012年03月20日 美国怀疑伊朗货机通过伊拉克领空向叙利亚运送武器，美国官员已要求伊拉克政府禁止伊朗使用其领空，或应根据国际法对通过其领空的伊朗飞机进行检查