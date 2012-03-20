- 2012年03月20日国元证券2011年累计营业收入17.75亿元，同比减少20.83%，归属于上市公司股东的净利润5.63亿元，同比下降39.16%；每股收益0.29元/股，同比减少38.3%；加权平均净资产收益率为3.8%，同比减少2.45个百分点
- 2012年03月20日虽然EFSF的长期信用评级有所下降，但是它仍然是欧元区应对主权债务危机的重要工具，回报相对安全稳定。同时，从国家战略视角看，中国通过投资EFSF债券可掌握中欧经贸关系的话语权和主动权，进一步拓展国家利益。
- 2012年03月20日投资方有权长期租用英方公路，同时设定一些目标，例如扩建或新建公路、减少交通拥堵。如果实现目标，投资方可从每年车辆执照税中抽取部分税款。这笔税款当前均缴纳财政部
- 2012年03月20日美国怀疑伊朗货机通过伊拉克领空向叙利亚运送武器，美国官员已要求伊拉克政府禁止伊朗使用其领空，或应根据国际法对通过其领空的伊朗飞机进行检查
- 2012年03月20日奥多比系统公司第一财政季度利润下滑21%。分众传媒控股有限公司第四财政季度利润增长60%。
- 2012年03月20日安信证券3月20日最新发布的宏观研究报告判断，实体经济弱于预期，今年一二季度可能将延续下滑的趋势，经济可能在下半年才会见底
- 2012年03月20日主打中高端商品的招商地产（000024.SZ）20日呈上了一份较为靓丽的成绩单。招商地产全年实现净利润33.1亿元，同比增长33.46%。然而，公司库存量逾514亿，总资产负债率达69.53%，双双创出历史新高
- 2012年03月20日
- 2012年03月20日房地产调控与保经济增长不存在政策“撞车”，应当继续坚持房地产调控政策不动摇，这不仅是当前调整经济结构、转变经济增长方式的需要，也有利于进一步扩大内需、稳定经济增长。
- 2012年03月20日
- 2012年03月20日证监会最新表态，证券业协会正在制定细化的规则，对研报的发布和使用进行规范。在规则出台后，非客户通过网络等途径获得研报就不会像现在这样容易。同时，普通投资者可通过证券公司获得研究报告，根据双方约定付费获取服务
- 2012年03月20日恒大地产南京公司品牌部人士时明确表示，恒大地产与此事毫无关系，在审计署公告发布前对相关情况并不知情。恒大绿洲项目地处南京江宁九龙湖片区，在空间距离上也和京沪高铁搭不上边。
- 2012年03月20日招商地产2011年单季度营收、净利润增长已经连续三个季度持续下滑，公司称2012年保销售将成重中之重，销售目标210亿元，与2011年持平
- 2012年03月20日英飞拓在购买该宗土地时不仅隐瞒了地块2008年即被认定为闲置土地的情况，且隐瞒了土地存在涉嫌司法纠纷、以及被抵押的信息。
- 2012年03月20日除了用好存款准备金率、利率等传统工具外，还灵活运用信贷政策、差别存款准备金率、住房抵押贷款按揭比例等手段加强宏观审慎管理
- 2012年03月20日首批曝光的两个案例均涉嫌违反企业一套表联网直报制度规定及相关统计法律法规。上述两起案件被发现，均源自群众举报。目前两地正在按照国家统计局的要求实施整改，并对有关责任单位和责任人进行了处理。
- 2012年03月20日2012年3月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.3029元，较上一交易日报的6.3082，上升53个基点。
- 2012年03月20日白酒一批价继续下跌的空间有限，而巨大的渠道利润可平滑企业层面的盈利波动，即终端消费短暂受阻不影响厂方的销量和售价
- 2012年03月20日社保基金2011年底总资产为8689亿元，据此计算投资收益率降低至0.85％。这也是过去11年中社保基金第三次没有跑赢当年的CPI（2011年为5.4%）。
- 2012年03月20日央行货币政策委员会委员陈雨露表示，在2030年到2040年之间，人民币国际化指数将由现在的0.41%上升到20%左右。
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