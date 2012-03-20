全国38个县区被调出国家贫困县名单 2012年03月20日 国务院扶贫办19日在官方网站公布了最新调整的国家扶贫开发工作重点县名单，其中调出38个，调入38个，总数仍为592个。被调出的重点县包括经济发展较快和资源较为丰富的县区。

美国3月份住宅建筑商信心持稳于四年多来高点 2012年03月20日 数据显示，3月份美国住宅建筑商信心指数为28，与上月持平，为4年多来的最高水平。此前，该指数已连续5个月上涨，意味着房地产市场活动趋稳。