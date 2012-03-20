- 2012年03月20日富力地产董事长张力旗下的力量矿业能源有限公司计划于3月23日在联交所挂牌上市，初步拟筹资的金额达14亿港元。业内将其于富力谋求多元化发展联系到了一起。
- 2012年03月20日沪深交易所自3月7日发布临停新规以来，最近8个交易日内，A股17只上市新股全部遭遇临停，而国内证券交易所行政调控个股走势的合法性亦遭市场质疑
- 2012年03月20日油价上调一定会给经济带来一些负面影响。油价上涨增加用油企业及消费者的开支，主要是对农业、林业、渔业还有交通运输业带来一定的冲击，特别是像出租、公共交通、长途运输以及民航等带来直接的成本上升压力
- 2012年03月20日如果上述消息属实，这意味着中国人寿、中国人保、中国太平以及出口信用保险的组织关系及人事权已统一交至中共中央组织部。4家保险集团的相关高层也“官升一级”。
- 2012年03月20日本轮油价上调对我国CPI将是个挑战。2月CPI回落至3.3%，此时上调油价或将重新推高CPI，面临新一轮的通胀压力。油价上调后，直接受影响的就是运输成本增加，同时还将波及制造业、石油化工、纺织业等大片下游行业。
- 2012年03月20日油价调整对股市的影响还要看调整幅度，如果调整幅度较大，超出市场预期，则会对股市造成负面影响
- 2012年03月20日国内原油50%以上依靠进口，一直保持高进高出。此次油价上涨是随行就市，跟随国际油价上调。这也反映出我国市场化方向是对的，但是不能跟涨不跟跌
- 2012年03月20日2012年3月19日，兴业银行(601166.SH）发布2011年年报显示，实现净利润255.05亿元,基本每股收益2.36元，同比增长37.71%,并预计今年净利同比增长17.6%
- 2012年03月20日从主要行业盈利情况看，与去年同期相比，1-2月实现利润增幅较大的行业为烟草、邮电通信等；实现利润降幅较大的行业为钢铁、石化、施工房地产、机械等。
- 2012年03月20日全国政协委员、全国工商联副主席刘迎霞近日在政协提案中透露目前我国小企业贷款覆盖率仅为20%，而中型企业为90%，大企业为100%。
- 2012年03月20日总统为国家元首和武装部队统帅，任期五年。总统的权力包括：任免总理并批准总理提名的部长；主持内阁会议、最高国防会议和国防委员会会议；有权解散议会，但一年内不得解散两次
- 2012年03月20日自2010年第一季度以来，房地产业单位银行结算账户数量环比增速首次连续两个季度下降至3%以下。
- 2012年03月20日信用卡授信总额、信用卡期末应偿信贷总额（信用卡透支余额）和信用卡逾期半年未偿信贷总额均大幅增长
- 2012年03月20日3月19日，国金证券（600109.SH）公布了其2011年业绩快报。同时还公布了其非公开发行股票预案，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票不超过3亿股，发行价格不低于10.31元/股，总募集资金不超过30亿元
- 2012年03月20日国有大行中的交行、中行、建行，股份制银行中的北京银行首套房贷款利率都有了一定程度的下浮，而光大、招行、浦发、华夏、兴业、民生等银行则仍实行基准利率。
- 2012年03月20日王梦恕说，全国上座率最高、线路最繁忙的京沪高铁尚亏损如此严重，其他相继开通的客专亏损可能更加严重。相比于京沪高铁，郑西客专、石太客专等已经开通的线路和兰新第二双线、贵广等尚未开通的线路或将面临更加严重的亏损。
- 2012年03月20日新三板拟推的扩容改革，将在实质上造就一个新的交易所。有参与筹建交易所人士透露，关于在京设立新三板交易所事宜，监管层已讨论经年
- 2012年03月20日国务院扶贫办19日在官方网站公布了最新调整的国家扶贫开发工作重点县名单，其中调出38个，调入38个，总数仍为592个。被调出的重点县包括经济发展较快和资源较为丰富的县区。
- 2012年03月20日受利好消息影响，苹果股价高开在600美元附近，回落后震荡走高，最终收于601.10美元，较上周五上涨15.53美元或2.65%，报601.10美元，盘中再创新高，并且这也是苹果历史上首次收于600美元之上
- 2012年03月20日数据显示，3月份美国住宅建筑商信心指数为28，与上月持平，为4年多来的最高水平。此前，该指数已连续5个月上涨，意味着房地产市场活动趋稳。
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