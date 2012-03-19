美国3月份住宅建筑商信心持稳于四年多来高点 2012年03月20日 数据显示，3月份美国住宅建筑商信心指数为28，与上月持平，为4年多来的最高水平。此前，该指数已连续5个月上涨，意味着房地产市场活动趋稳。