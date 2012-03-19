- 2012年03月20日数据显示，3月份美国住宅建筑商信心指数为28，与上月持平，为4年多来的最高水平。此前，该指数已连续5个月上涨，意味着房地产市场活动趋稳。
- 2012年03月20日在证监会日前公布的IPO企业的审核名单和审核进程中，14家地方商业银行浮出水面，包括7家城商行、3家地方股份行以及4家农商行。众多上市公司也已“潜伏”这些银行多年，据粗略统计，仅参股城商行和地方股份行的A股上市公司就有60家左
- 2012年03月20日入职体检应该检查与岗位工作有关的内容，无关的检查应该简化，自己又不是求医的病人
- 2012年03月20日温州立人教育集团至本月15日共有5207名债权人申报了债权。其间，“立人”董事长董顺生向公安机关主动交代了以个人名义投资的其他9项资产，主要是以董顺生个人名义投资的，涉及领域包括煤矿、商业地产、住宅开发。
- 2012年03月20日刘双平表示，我们绝对不容许个别造谣者，在没有任何事实根据下，无端造谣，诽谤赵本山及本山传媒的名誉
- 2012年03月20日截至2011年12月31日，招商地产的存货总量达到了514 .4亿元，同比2010年增长33%。资产负债率由期初的64.65%上升4.88%至69.53%。
- 2012年03月20日靠生产和销售易拉罐的奥瑞金包装股份有限公司闯关IPO，对于大客户的严重依赖和同其控股股东海南原龙下属子公司昆明景润之间的关系，让投资者对其存在深深疑虑
- 2012年03月20日自青岛市公安机关通过侦办聂磊涉黑案件，协助和配合纪检、检察机关查处了青岛市公安队伍中的涉及违法违纪和“保护伞”的问题，至少涉及14名民警
- 2012年03月20日昨日，花旗集团宣布通过大宗交易向机构投资者定向售出了其所持的全部浦发银行的股票。此次花旗集团共售出2.714%浦发银行股票，约5.062亿股；此次出售之后，花旗银行在浦发的股份为零
- 2012年03月20日要注重实效抓落实。要理清思路，明确目标，细化任务，落实责任，加强督查，切实把贯彻措施落实到本地区、本部门，做到有部署、有检查、有反馈。要进一步倡导真抓实干的精神，一条一条地出台有针对性的措施，
- 2012年03月20日上交所20日发表文章建议，丰富我国证券市场的退市判断标准，以进一步完善我国证券市场的退市制度
- 2012年03月20日中国证监会日前召开会议决定，对会机关任处级职务5年以上干部开展大范围轮岗，核心是“权力部门”与“非权力部门”任职对调，以期进一步深化行政审批制度改革，加大轮岗交流力度，提高人才队伍市场化、专业化水平
- 2012年03月20日要保持政治上的清醒，严格按照党的原则和政策办事，对上不曲意逢迎、不出卖原则，敢讲真话；对下不封官许愿，不以权谋私；对同级不讨好卖乖，不跑风漏气
- 2012年03月20日截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨6.51点，收于13,239.13点，涨幅为0.05%；纳斯达克综合指数上涨23.06点，收于3,078.32点，涨幅为0.76%；标准普尔500指数上涨5.58点，收于1,409.75点，涨幅为0.40%
- 2012年03月20日首先有稳定的经济发展；其次有稳定的金融和强有力的监管能力，最后要有足够的国际信誉
- 2012年03月20日虽然富士康不打算采取法律手段，但认为该节目内容损害了富士康的名誉。我们的客户是苹果公司，我们的企业形象完全遭到践踏。
- 2012年03月19日与居民生活密切相关的铁路客运、城市公交、农村道路客运（含岛际和农村水路客运）价格不作调整。各地可采取调整出租车运输价格或收取燃油附加的方式进行疏导，在疏导措施出台之前继续采取发放临时补贴的方式稳定出租车从业人员的收入
- 2012年03月19日2011年，全国共办理非现金支付业务338.30亿笔，金额1104.35万亿元，同比分别增长22.1%和22.0%
- 2012年03月19日公司2011年度实现营业收入598.7亿元，同比增长37.77%；归属于母公司股东的净利润255.05亿元，同比增长37.71%
- 2012年03月19日去年四季度，长城汽车营业收入为87亿元，同比增加11%；净利润仅为8.75亿元，较去年同期出现较大幅度缩水，降幅达到26%
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