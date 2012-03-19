- 2012年03月19日此轮调价之后国内大部分地区93#汽油零售价格将普涨至7.9元/升以上，北京、上海、广东等地93#汽油将肯定突破8元/升，触及历史高位
- 2012年03月19日黄奇帆说，中央反复强调，发展是第一要务，稳定是第一责任。我们要时刻绷紧稳定这根弦，确保不出任何乱子，让中央放心，让全市人民满意。
- 2012年03月19日引入一种市场化的竞争机制，通过行业内部自身的竞争，将更有利于保荐代表人行业的规范。
- 2012年03月19日外国朋友们一定要坚信，中国改革开放的方向和政策不能改变，也不会改变。中国的各项改革事业会继续前进，绝不会中断。中国与世界的友好交往，特别是经贸合作会继续加强，而不会削弱
- 2012年03月19日自3月20日零时起将汽、柴价格每吨均提高600元，全国平均90号汽油和0号柴油每升分别提高0.44元和0.51元。
- 2012年03月19日苹果今日宣布，将利用手中的巨额现金向股东派息。苹果称，将在截至9月底的2012财年第四季度进行季度派息，每股派息2.65美元。此外，在始于下一财年的未来三年内，苹果将回购价值100亿美元的股票
- 2012年03月19日记者来到福州市劳动与社会保障局7楼的“劳动能力鉴定受理”窗口，经过对照片中的物品与现场物品仔细核对，可以证明，该照片确系拍自该窗口
- 2012年03月19日他建议，在油价上涨时，给农业、出租车、交通等特殊群体补贴。
- 2012年03月19日2011年12月至2012年2月期间，香港经季节性调整的失业率为3．4％，较2011年11月至2012年1月期间上升0．2个百分点；就业不足率则维持在1．5％。
- 2012年03月19日发改委负责人在与媒体交流时表示，截至目前，连续22个工作日三地原油变化率已经突破10%，按照公式应该每吨上涨700元，但考虑到社会承受能力，降低了调价幅度
- 2012年03月19日进入3月份，全国鸡蛋价格止降企稳，3月中旬以来稳中有涨。分地区来看，3月初以来，近六成省区市的价格陆续出现上涨
- 2012年03月19日地缘政治风险尤其是伊朗核问题，是导致上周国际原油价格走强的主要因素。市场担心西方国家对伊朗实施制裁，导致伊朗报复，从而使原油供应安全受损。市场忧虑推动原油及成品油价格上涨，并引发西方国家将再次释放石油储备的猜测
- 2012年03月19日取得廉租房房补助资格的家庭申请公租房，最高补贴达95%，据测算，最低月租金约114元；没有取得廉租住房资格的低收入家庭也将获得公租房补贴，但人均月收入最高限为2400元，最高补贴50%，最低补贴10%。
- 2012年03月19日名单包含全国592个贫困县，其中，包含中部省份217县，西部省份375县
- 2012年03月19日信达地产的拿地方式更加多元化，可与大股东信达资产及其各个分公司合作，在并购市场上进行联动拿地，信达资产与房屋及土地相关的不良资产账面总额为244亿元
- 2012年03月19日央行正回购利率下调，近三周来资金面较宽松，未来市场资金面呈调整态势
- 2012年03月19日报道称，国民党此行，除由吴伯雄亲自领军外，访问团成员还包括林丰正、蒋孝严、洪秀柱等3位国民党副主席，以及国民党副秘书长黄昭元、大陆事务部主任高辉、圆山饭店董事长李建荣等人
- 2012年03月19日支付宝相关负责人表示，尚无此事，不予置评
- 2012年03月19日此外，2010年，英国有13.5%的零售交易为网络交易，高于世界其他主要经济体的相关统计。波士顿咨询预计，到2016年，这一比例或将增至23%
- 2012年03月19日这是广东在中央总体政策要求的框架内，首次采用组织提名、全委会民主推荐、常委会差额票决的方法产生省委委员提名人选，在全国亦属创新之举
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