网曝福州劳动局员工上班玩游戏 无视排队者 2012年03月19日 记者来到福州市劳动与社会保障局7楼的“劳动能力鉴定受理”窗口，经过对照片中的物品与现场物品仔细核对，可以证明，该照片确系拍自该窗口

欧佩克油价连续第六周上扬 2012年03月19日 地缘政治风险尤其是伊朗核问题，是导致上周国际原油价格走强的主要因素。市场担心西方国家对伊朗实施制裁，导致伊朗报复，从而使原油供应安全受损。市场忧虑推动原油及成品油价格上涨，并引发西方国家将再次释放石油储备的猜测