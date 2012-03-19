- 2012年03月19日规划出台以来，页岩气相关个股出现了较大涨幅
- 2012年03月19日山东海龙4亿元短期融资券将于4月15日到期，最终能否兑付将对信用债市场的风险偏好产生重大影响
- 2012年03月19日两会上传出，作为一个人口众多、能源问题十分突出的大国，中国不会放弃核电。
- 2012年03月19日西南证券(600369)3月19日晚间发布2011年度报告
- 2012年03月19日支付宝或将与铁道部合作，开展相关的网上售票服务。阿里巴巴集团董事局主席兼CEO马云已亲自带队走访铁道部，相关事宜已经敲定，业务下半年即可上线
- 2012年03月19日浦发银行表示，花旗出售所持浦发银行股权，不会对该行的日常经营带来影响。受益于中国国内强劲的经济发展以及浦发银行全行员工的共同努力，浦发银行继续保持良好的业务发展势头。
- 2012年03月19日19日上午北川县擂鼓镇政府工作人员在接受采访时称：这些物资都是“5·12 ”地震保证灾民所需后剩余的棉衣、棉被、热水袋等可长期保存的物资，暂时存放在敬老院的空房中，以应对其他次生灾害
- 2012年03月19日我国结核病防治年投入6亿元，但耐多药结核病的防治仍存在缺口。根据“十二五”防治规划，2015年，我国将有6万人得到治疗，另有6万人被遗漏，而该病的病死率为2%
- 2012年03月19日出席金砖国家领导人第四次会晤期间，胡锦涛主席将同巴西、俄罗斯、印度和南非领导人就经济、金融、发展问题，共同关心的重大国际问题，以及金砖国家合作等交换意见
- 2012年03月19日中方反对一切形式的恐怖主义，反对一切针对平民的暴力和杀戮，对上述爆炸事件予以强烈谴责。当前叙利亚形势凸显尽快通过政治途径化解叙利亚危机的紧迫性，希望有关各方共同努力，推动局势早日走向缓和
- 2012年03月19日
- 2012年03月19日上述销售业绩排名不是官方数据也不是独立第三方数据，而是卡奴迪路整理的数据，权威性客观性存疑。
- 2012年03月19日中国的通胀已得到舒缓，各大城市房价逐步回落，中国经济实际上已正在“软着陆”。
- 2012年03月19日
- 2012年03月19日吉林高速公告一出来，便引得不少投资者不满：“以停止审批作为不注入的借口很难让人信服，从2010年3月到去年6月期间，为何没有进展？要不是临近承诺期限，是不是我们永远不知道结果？”
- 2012年03月19日京沪高铁沿线个别地方的基层单位套取、截流、挪用征地拆迁资金达到了4.91亿元
- 2012年03月19日谈到送货延迟具体原因，大智慧称，是供应商每批只能送出100台机器，有问题的机器还需要更换，加上今年过年较早，造成承诺迟迟没有兑现。
- 2012年03月19日非普通住宅的房源转为普通房源，总量不多，而且从实际交易来看，房东也不会白白把这部分税费优惠让利给购房者，而是作为接受议价后的“补贴”收入囊中
- 2012年03月19日广州警方在全市范围内查验居民身份证是一个常态化的执法行为，广州警方一直严格按照《中华人民共和国居民身份证法》、《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关人民警察盘查规范》等法律法规的规定，依法查验居民身份证
- 2012年03月19日其中，93#汽油上调0.44元/升，0#柴油上调0.51元/升，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨9180元和8330元
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