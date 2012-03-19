广州警方否认随机查行人身份证 称一直依法查验 2012年03月19日 广州警方在全市范围内查验居民身份证是一个常态化的执法行为，广州警方一直严格按照《中华人民共和国居民身份证法》、《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关人民警察盘查规范》等法律法规的规定，依法查验居民身份证