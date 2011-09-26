中秋节后逾六成省份猪肉价格微降 2011年09月26日 辽宁、吉林、浙江的猪后臀尖肉价格降幅居前，分别为3．2％、2．7％、2．3％；广东、辽宁、宁夏的猪五花肉价格下降明显，分别为4．8％、3．9％、3．1％。目前全国猪肉价格仍高于去年同期