- 2011年09月26日招商银行官方微博发表声明称，网上正传播的行长马蔚华先生职务变动的消息，系个别人编造的谣言。对恶意编造、传播谣言者，保留追究其法律责任的权利。
- 2011年09月26日中国货币与财政状况应继续回归至更为中性的态势，所采取的任何货币政策都应该适度
- 2011年09月26日辽宁、吉林、浙江的猪后臀尖肉价格降幅居前，分别为3．2％、2．7％、2．3％；广东、辽宁、宁夏的猪五花肉价格下降明显，分别为4．8％、3．9％、3．1％。目前全国猪肉价格仍高于去年同期
- 2011年09月26日为避免房地产调控的效果前功尽弃，保持经济健康持续发展，应坚持房地产市场调控政策不放松
- 2011年09月26日周末市场是解决农民直接进城售菜的有效途径之一，有助于平衡产需关系，降低和稳定城市菜价，管理通胀预期。商务部要求选择具有相关经验的蔬菜合作社或流通企业开展经营，同时对周末市场收购价和销售价提出要求，加强价格监测
- 2011年09月26日研究深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣等相关问题
- 2011年09月26日崔永林称主张无条件重启六方会谈
- 2011年09月26日据测算，今后10年中国水利水电行业的投资额将达到4万亿元。
- 2011年09月26日市场在找负面消息做空，而恰好最近关于中国平安的负面消息集中，于是市场做空能量一触即发
- 2011年09月26日报道称，这一数字较10年前增加了三倍以上，是由清华大学教授孙立平公布的，而不是由官方发布的。数字并没有完全反映出目前已成为全球第二大经济体的中国发生的动荡
- 2011年09月26日截至9月21日，土地出让金排名前20位城市的总和已经超过7300亿元，上海或可能在10月中旬迈进“千亿元俱乐部
- 2011年09月26日维基揭秘网站披露的电文显示，美国驻港总领馆官员对于香港政制、社会发展问题兴趣很大。美方不仅就香港政制发展问题向特区政府提出过带有干涉性的意见，而且与特定的某些人频繁见面，进行所谓的意见交换。
- 2011年09月26日
- 2011年09月26日洪磊说，十四世达赖喇嘛出于不可告人的政治动机，肆意歪曲和否认历史，是对藏传佛教正常秩序的极大破坏，是对达赖喇嘛传承体系的极大亵渎
- 2011年09月26日
- 2011年09月26日目前中国面临通胀、热钱等问题的症结都在汇率问题，国家处在怎么做都会错的尴尬位置上，只能在摸索中走走看看，预计11月中国的紧缩政策会做出微调
- 2011年09月26日根据国家海洋局北海分局开展的蓬莱19-3油田溢油事故海洋环境监视监测，25日，C平台附近有油花溢出，最少每分钟12个，最多每分钟180个，当日溢油量约为3.65升
- 2011年09月26日信用产品收益率延续上周态势，收益率曲线将重新趋于陡峭化
- 2011年09月26日目前股价较除权后定向增发价10.67元下跌12.7%
- 2011年09月26日空头集中发力，商品振荡下跌、重心下移是大势所趋
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