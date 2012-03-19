- 2012年03月19日远洋地产2011年净利润增长幅度仅为5%，主要是销售、一般及行政开支偏高，土地增值税及旗下两项目录得3.98亿元人民币减值亏损。
- 2012年03月19日中国有效地控制了地方政府债务、减小了潜在的对地方政府和银行（债权人）的或有负债风险，对中国信用评级是一个利好信息。
- 2012年03月19日ECN Trade认为朝鲜再一次将东亚拖入危机，可能会影响日元的升势，一旦发射成功，美元以及日元必然短时间下跌，届时黄金可能小幅冲高。
- 2012年03月19日该受伤昏迷女子系涡阳县一高三女生，现年18岁，后颅脑粉碎性骨折。经全力抢救，已脱离生命危险。目前，张建飞、姜中常、王瑞璞、周玉珠4人涉嫌玩忽职守，已被依法刑事拘留，案件在进一步侦查中
- 2012年03月19日如果此次11亿元的非公开增发方案无法成功，无疑会对正在多元化扩张的合肥三洋形成重大打击，也将使公司的“532”战略规划难以完成。
- 2012年03月19日从盘面上看，蓝筹股多数下跌
- 2012年03月19日按照新规，四只新股到14：57分集合竞价时恢复交易，尾盘的交易中四只新股均呈现快速拉升走势。
- 2012年03月19日开通推特账户是美联储增强与公众沟通交流的又一举措。在这样一个即时通讯普遍流行的时代，美联储希望通过此举为公众提供了一个及时跟踪其政策动向的渠道
- 2012年03月19日在国际监管规定强令金融机构提高资产质量之际，汇丰、瑞银等五家银行联手推出了一种对冲工具，旨在充实自身的资产负债表、防范市场抛售造成的影响
- 2012年03月19日国内三大商品期货交易所上市商品大部分收微跌，整体运行疲弱，这也推动跟踪大宗商品综合表现的商品指数收微跌
- 2012年03月19日本次权益变动后，华德投资不再是持有公司5%以上股份的股东。
- 2012年03月19日二季度房地产市场的调控仍将持续，因而房市调整也仍将继续。
- 2012年03月19日增强人民币汇率弹性对国际贸易和收支方面的影响将更为突出。中国将继续朝着利率市场化方向努力；这将是一个逐步实现的过程。
- 2012年03月19日中国2月份贸易逆差触及历史最高记录315亿美元，部分是受到人民币升值的影响
- 2012年03月19日根据广东省卫生厅的报告，截止目前，尚未发现医疗机构出现医疗废物流失的情况。卫生部还将继续密切跟进。卫生部对“3.15晚会”曝光的医疗废物加工制玩具事件作出回应
- 2012年03月19日今年以来关于中国经济是否硬着陆的争论，一直在持续，但争论各方显然忽视了劳动力总量持续萎缩的事实，在失业率不飙升的情势下，目前经济走势是决策者乐于看到的调控结果
- 2012年03月19日当前广东居民理财方式已逐步趋向“激进”，其闲钱已越来越多地流向各大理财渠道，导致全省居民存款增速近9个月以来持续回落
- 2012年03月19日家乐福中国高级副总裁施德明再次致歉，并表示将在全国范围内每家店引入第三方监督机构，对超市门店食品进行安全监督
- 2012年03月19日从世界经验看，从未有一个国家可以连续4个10年保持经济高速增长，亦都未有一个国家可以在房地产出现泡沫后实现“软着陆”。
- 2012年03月19日宁波银监局有关负责人表示，对银行代理保险业务的违规行为，一经发现，将进行严格查处，直至停止该行代理保险业务
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