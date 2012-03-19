安徽女学生受伤昏迷遭民政部门遗弃 4责任人被刑拘 2012年03月19日 该受伤昏迷女子系涡阳县一高三女生，现年18岁，后颅脑粉碎性骨折。经全力抢救，已脱离生命危险。目前，张建飞、姜中常、王瑞璞、周玉珠4人涉嫌玩忽职守，已被依法刑事拘留，案件在进一步侦查中

美联储推进货币政策透明化进程 2012年03月19日 开通推特账户是美联储增强与公众沟通交流的又一举措。在这样一个即时通讯普遍流行的时代，美联储希望通过此举为公众提供了一个及时跟踪其政策动向的渠道