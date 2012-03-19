- 2012年03月19日宁波银监局有关负责人表示，对银行代理保险业务的违规行为，一经发现，将进行严格查处，直至停止该行代理保险业务
- 2012年03月19日两市融券余量为4728万股，较前一周末的4998万股下降5.40%。
- 2012年03月19日除了面积的增加，影响收入的还有租金价格和出租率
- 2012年03月19日近几年，PE投资越来越多地受到青睐，整个行业持续迅速发展。2011年，PE行业延续了前几年迅速发展态势，募集可投资于中国的基金235只，创历史新高
- 2012年03月19日发改委将规范零售市场，防止某些企业借用密度、添加剂、配送费等等理由，擅自将价格提高
- 2012年03月19日28个省区市将旅游业定位为战略性支柱产业或支柱产业，旅游板块今天领涨大盘。分析师称，目前旅游板块估值处于历史较低水平，季节性行情正在启动
- 2012年03月19日从行业来看，1-2月实现利润增幅较大的行业为：烟草、邮电通信等。实现利润降幅较大的行业为：钢铁、石化、施工房地产、机械等。
- 2012年03月19日收入的增长主要是由于公司心脑血管产品销量的稳步增长及新收购产品销量快速增加所致
- 2012年03月19日寿险是中国太平的主营业务。2011年，太平人寿实现股东应占经营溢利3.9亿元，同比下降16.9%。
- 2012年03月19日对于拥有“世界鸭王”称号的华英农业来说，质量安全是其安身立命之本，此次公司的迅速反应或许能部分缓解投资者对其诚信的质疑
- 2012年03月19日中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文日前透露，中国养老金“空账”规模大约为1.3万亿元人民币
- 2012年03月19日全球最大的包裹快递公司UPS同意以51.6亿欧元(68亿美元)现金收购欧洲第二大快递服务企业TNT快递集团
- 2012年03月19日根据中信建投预测，2011年中国南车每股收益约为0.33元，预计业绩增幅为20%
- 2012年03月19日事发前，此男子曾劫持一名老太婆和一名幼儿未果，后将路边玩耍的2岁小女孩劫持。目前，此案仍在调查中
- 2012年03月19日
- 2012年03月19日截止收盘，沪指报2410.18点，涨5.44点，涨幅0.23%，成交1029亿元；深成指报10296.17点，涨16.87点，涨幅0.16%，成交933亿元。
- 2012年03月19日四季度，富国天瑞强势精选基金经理宋小龙以3520.31万股进驻华侨城A
- 2012年03月19日正在乌拉圭首都蒙得维的亚出席美洲开发银行第53届年会的图卢伊在接受新华社记者采访时指出，中国经济增长速度的下降是暂时的，虽然有可能造成大宗商品价格增速减缓，但整体影响有限，不太可能造成国际市场初级产品价格大幅回落
- 2012年03月19日全省煤矿数量减少，但产量增加；事故率比全国低0.479；退出的民间资本在山西政府引导下，流向高速公路建设，文化产业，现代农业和新兴产业等领域
- 2012年03月19日现年57岁的杨明生，身兼银行业和保险业双重背景，他在上任中国人寿董事长之后面临的第一大任务或许就是提振业绩
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