ＥＴＦ两融余额沪降深涨 2012年03月19日 两市融券余量为4728万股，较前一周末的4998万股下降5.40%。

广东珠海一男子持刀劫持2岁小女孩被击毙 2012年03月19日 事发前，此男子曾劫持一名老太婆和一名幼儿未果，后将路边玩耍的2岁小女孩劫持。目前，此案仍在调查中