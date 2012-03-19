- 2012年03月19日审计报告显示，京沪高铁建设过程中存在4大问题——招标不合规、物资闲置、挪用征地拆迁费、拖欠公款。铁道部根据审计报告积极整改，部分问题已得到解决
- 2012年03月19日个重点城市大致的合理房价，分别是北京4387元/平方米，广州4573元/平方米，深圳4867元/平方米，上海4831元/平方米，重庆2700，青岛3723元/平方米，沈阳3109元/平方米，大连3240元/平方米。
- 2012年03月19日荀慧生先生故居位于西城区山西街甲13号，已被列为西城区文物保护单位，建筑面积386.4平方米，占地面积600多平方米，出让价约7500万元。按建筑面积算，折合每平米19.4万元。
- 2012年03月19日担心核电站事故影响的部分市民团体等反对该计划，外务省官员解释称：“出口的是接受核辐射检查后没有安全问题的产品，希望借此消除在海外形象受损这一根深蒂固的问题。”
- 2012年03月19日李慧勇表示，落实新非公36条、出台战略性新兴产业及具体行业十二五规划、推动中西部发展、加快要素价格改革是今年的重点
- 2012年03月19日标普公司证券分析师亚历山大·杨则认为，投资者的乐观情绪还受到全球其他地区经济数据鼓舞，如德国工业产值提高和日本订单数量增加。另外，希腊债务置换结束也减缓了部分投资者的担忧情绪
- 2012年03月19日普雷特说，去年下半年，欧洲部分银行无法实现融资，被迫以低价出售资产，流动性缺失的恶性循环逐步在欧洲蔓延。欧洲央行再融资操作缓解了欧洲信贷紧张局面，恢复了金融市场的一些信心
- 2012年03月19日尽管银行有放贷的意愿，但实体经济信贷需求却逐步萎缩了，外加通胀形势严峻下的信贷管制，其实一季度市场流动性依然紧张。
- 2012年03月19日华侨城目前持有现金61.3亿，显得囊中羞涩。但更令人担忧的是，其短期借款金额从2010年的44.3亿飙升至63.8亿，一年到期的非流动负债从2010年的1.76亿元升至2.28亿元，不难得出，今年华侨城的资金缺口已经达到4.78亿元
- 2012年03月19日马卡翌日获救，奄奄一息的她全身55%皮肤烧伤，需切除一条手臂及双脚保命。检察官事后拘捕3名疑犯，但同日稍晚时以“证据不足”为由，释放了普、波2人，并表示马卡尚未清醒，无法替她录取口供
- 2012年03月19日京沪高铁沿线个别地方的基层单位套取、截流、挪用征地拆迁资金达到了4.91亿元
- 2012年03月19日报导援引接近发改委人士称,发改委价格司周一下午召集会议,根据以往惯例,或是调整成品油零售价的先兆。
- 2012年03月19日中国致力于增强人民币汇率灵活性，对中国来说汇率弹性比具体的汇率水平更重要
- 2012年03月19日台湾军方证实确有此事，并表示，美军去年在项目管制会议坦承，除台湾外，卖给其他地方的也有此问题，经美军多次来台调查，已排除人为破坏与包装搬运损坏的因素，判定与台湾气候潮湿与应力有关，提醒台方应尽量保持导弹干燥
- 2012年03月19日历史经验表明，每逢党和国家面临大事，国内外敌对势力总会借机兴风作浪，社会上噪音杂音也会明显增多，人们的思想往往更加活跃。越是在这种情况下，越要重视做好意识形态工作，越要加强思想政治建设
- 2012年03月19日在汽车三包日益受到重视，三包条例即将出台之际，江铃汽车调整三包计提标准，业绩增厚5573万元
- 2012年03月19日杨浩涌称，想不到一个简单的控制团购成本，提高运营效能的动作，惹来这么多造谣。一个自主流量占总流量85%，每月带宽费不到三百万，没任何版权成本的网站，一个运营七年，人员成本是同行三分之一的网站，怎么个倒闭法？
- 2012年03月19日股票型开放式基金平均仓位由82.78%升至82.78%，提升了2.71个百分点；混合型开放式基金平均仓位则由72.55%升至74.82%，提升了2.27个百分点
- 2012年03月19日截至目前，天津市西青区和北辰区已分别将多计和挪用的征地拆迁资金如数扣回；对于江苏省江宁开发区管委会和天津市北辰区套取、截留征地拆迁资金的问题，相关地方政府正在组织专门力量进行调查处理。
- 2012年03月19日免去居为堂种禽事业部总经理职务；免去凌瑞国孵化二场、三场场长职务；对种鸭二场、三场饲养员晏家海、肖维生立即予以辞退，并报动物卫生监督所立案查处
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