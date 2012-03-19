业内人士认为近期美股上涨缘于经济数据提振 2012年03月19日 标普公司证券分析师亚历山大·杨则认为，投资者的乐观情绪还受到全球其他地区经济数据鼓舞，如德国工业产值提高和日本订单数量增加。另外，希腊债务置换结束也减缓了部分投资者的担忧情绪