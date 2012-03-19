- 2012年03月19日1月以来，上证综指已经上涨了15%，后续发展取决于基本面能否赶上市场的步伐。而从各项数据看，可能性似乎不大。更何况，过去两个月市场堆积了一些利空的因素
- 2012年03月19日一旦民盟在国会补选中胜出，由于他们与西方国家关系十分密切，会不利当地华人企业。昂山素季强调绝无其事，这些传闻是一些人企图煽动华人社区与民盟对抗
- 2012年03月19日中国最大的钼生产企业，洛阳钼业，进行A股首次公开募股(IPO)，藉此筹资约人民币36.5亿元（合5.79亿美元）。
- 2012年03月19日双汇整体上市后，毛利率将大幅提高。深入分析，其中奥妙在于增值税主要由上市公司承担，拟注入的非上市公司纳税极少
- 2012年03月19日审计也发现，京沪高铁建设还存在土建施工和个别物资采购招投标管理不规范、个别工程管理不到位等问题。沿线个别地方基层单位套取、截留、挪用征地拆迁资金4.91亿元
- 2012年03月19日青岛啤酒在山东地区的市场占有率超过50％，已经很难再大幅提升，而除华南和海外市场外的其他地区毛利率明显较低
- 2012年03月19日提供户口的单位给出的第一年的工资标准只有3000元，而不解决户口的单位给出的薪酬从每月8000元到最高达到13000元，差距竟达到2至3倍
- 2012年03月19日报告建议拉美国家未雨绸缪，尽可能规避短期内可能出现的金融风险。例如，智利将铜出口收入用来购买发达国家的固定收益债券，就可以对冲金属产品价格下跌带来的风险
- 2012年03月19日截止中午收盘，沪指报2398.06点，跌6.68点，跌幅0.28%，成交557亿元；深成指报10260.02点，跌19.28点，跌幅0.19%，成交517亿元
- 2012年03月19日
- 2012年03月19日3月19日，审计署公布了京沪高速铁路建设项目2011年跟踪审计结果
- 2012年03月19日3月19日，审计署公布了京沪高速铁路建设项目2011年跟踪审计结果
- 2012年03月19日对空关房房主征收更高的市政财产税；对第一次购买住房者给予补贴；建造更多公共住房；加快新住宅项目的市场营销和销售；对房租进行部分监控
- 2012年03月19日汤加网络媒体MATANGI TONGA报道说，汤加国王18日下午在中国香港住院，数小时后不治身亡
- 2012年03月19日交管、财政、农行的四个系统之间都能自动实现数据适时交换、违法记分同步解锁、罚款点对点传输
- 2012年03月19日四季度，富国天瑞强势精选基金经理宋小龙以3520.31万股进驻华侨城A
- 2012年03月19日论股价涨幅、权益增长，浦发胜出。论每股净利润增长率，兴业胜出。被一致看好的招商银行，反而居后
- 2012年03月19日创纪录的贸易逆差并不意味着出口加速下降，较好的投资数据可能存在“虚高”，消费又现意外下降，影响中国经济的主要风险或许已经从外需转向内需。
- 2012年03月19日马上迎来还债高峰的云投集团，突然空降3位高管抓住绿大地的控制权背后，资金链紧张的云投集团欲将绿大地打造成新的融资平台，只是绿大地未来变数丛生
- 2012年03月19日金银岛称，三地原油变化率维持在10%之上，成品油调价一触即发，今明两日很可能兑现。
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