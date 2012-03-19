汤加总理宣布国王图普五世病逝 2012年03月19日 汤加网络媒体MATANGI TONGA报道说，汤加国王18日下午在中国香港住院，数小时后不治身亡

经济风险转向内需 2012年03月19日 刘林 创纪录的贸易逆差并不意味着出口加速下降，较好的投资数据可能存在“虚高”，消费又现意外下降，影响中国经济的主要风险或许已经从外需转向内需。