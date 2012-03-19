- 2012年03月19日截至3月15日，两市总融资余额达2．32亿元两，券余量为4728万股
- 2012年03月19日美元走强的两大前提条件是避险情绪升温和美国经济表现出色。美元作为避风港资产的作用将继续下降，对风险资产偏好的提升会在中期对美元造成下行压力。
- 2012年03月19日从上市之初至今，普大煤业一直都是空壳，并利用空壳公司借壳上市，融资接近1.5亿美元，且其财务数据存在大规模造假。SEC此前对该公司的多项指控根本不存在。
- 2012年03月19日销售业绩方面，除绿城、恒大和龙湖3家房企外，其余7家房企同比均出现销售额上涨，其中保利、中海、金地、富力和佳兆业5家房企出现同比环比双涨态势
- 2012年03月19日韩国公平贸易委员会(以下简称“FTC”)宣布，对三星电子、LG、泛泰(Pantech)和SK电信等手机厂商和移动运营商处以453亿韩元(约合4010万美元)的罚款
- 2012年03月19日全国人大财经委副主任委员、中国前央行副行长吴晓灵周五表示,促进人民币的国际应用,使其成为储备货币,是实现全球货币和经济体系再平衡的最现实途径.
- 2012年03月19日银监会上周下发关于加强地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见,对于今年到期的平台贷款,银监会要求各银行与各融资平台共同制定详细的还款方案,牵头银行并将该方案于4月底前报送各银监局.
- 2012年03月19日强势的“国进民退”煤改一度引发全国关注，山西地方官更愿意用“壮士断腕”来形容这一场煤改，因为山西要在煤改的基础上进行战略转型
- 2012年03月19日隆平高科(000998.SZ)3月18日晚间发布公告称，发行总额为4.5亿的元公司债已于3月16日结束
- 2012年03月19日如果WTI价格纳入参考，四地原油均价的涨速也许会慢一些
- 2012年03月19日受益于政府补贴和投资收益，中国铝业（601600.SH/02600.HK）2011年艰难地实现了盈利
- 2012年03月19日华侨城A2011年签约额低于预期，预收账款同比下滑12.4%，对2012年业绩锁定较弱。另外，存货大幅攀升，2011年末占总资产比例已达5成。
- 2012年03月19日一场没有法律悬念的IPAD战争背后，各方却在利用法律武器为自己的利益战斗，一场看上去热闹的商标战却没有赢家。
- 2012年03月19日王岐山副总理一场接地气的小组讨论，引发了中国企业海外投资风险防控的热潮。决策失误、过程失控、监管不力、争议解决不当，一系列问题困扰走出去的中国企业，每年数百亿元的损失，中国企业海外投资风险防控变革势在必行。
- 2012年03月19日一帮85后的年轻人，组建黑客团队，专门攻击网游私服，10个月获利上亿元。公安部电令重庆公安收网，年轻的富翁们迅速落网。司法查处的亿元私服案仅为地下黑市的冰山一角。
- 2012年03月19日从总体来看，证券投资咨询行业仍面临着整体规模较小，盈利能力不强等问题，还存在着很多不规范的行为。
- 2012年03月19日欧债危机已过转折点、欧元区信贷收缩缓解，美国经济复苏越发牢固，中国经济软着陆——全球经济“春意渐浓”。上调欧洲GDP增长预测背后反映了全球经济正在走出去年四季度的谷底。
- 2012年03月19日2012年3月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.3082元，较上一交易日报的6.3200，上升118个基点。
- 2012年03月19日同样出现大幅增长的还包括信托贷款，其2月份增加了497亿元，1月份则为增长42亿元。
- 2012年03月19日春节后企业开工，信贷需求开始逐渐放大，预计3月银行业新增贷款约8000亿元。但随着经济增速下滑，银行信贷不良率反弹或成为大概率事件，将导致银行出现惜贷情绪。一季度2.4万亿元信贷目标可能落空。
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