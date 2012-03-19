- 2012年03月19日公司解释，主要是由于票据未贴现以及存货增加所致。由于目前贴现率较高，公司有足够的现金支付到期的债务，因此没有进行贴现
- 2012年03月19日为降低电力成本，两家公司斥巨资在煤炭资源丰富的新疆鄯善建设煤电铝一体化项目
- 2012年03月19日对于两人即将履新的新三板交易所，目前尚未定论，唯一确定的是地点在北京。
- 2012年03月19日山东省国资委旗下的普钢企业济南钢铁(600022.SH)3月17日公布2011年年度财务报告，公司四季度业绩大幅下滑，实现收入63.7亿元，同比下降8%，环比下降31%，亏损957万元
- 2012年03月19日
- 2012年03月19日再融资只是缓兵之计，如要解决资本困局，改革是唯一方式
- 2012年03月19日佛山、成都、上海等松绑限购和芜湖对购房者减税等政策，很快就被叫停了。而北京、天津等严格限购的城市，通过调整普通住宅认定标准及减税等措施，减轻了以自住为目的的刚性购房需求的税费负担，政策可以继续执行。
- 2012年03月19日*ST大地涉嫌欺诈发行案一直受到市场关注。上周六，*ST大地就此案二审3月15日开庭发公告，公司股票今天将复牌，但未来仍面临暂停上市风险。这或许将是资金最后选择是进入还是撤离的机会
- 2012年03月19日大葱价格暴涨背后存在山东等主产地减产、北方市场缺货，中间环节层层加价以及天气冷等多种原因。
- 2012年03月19日中国南车定向增发净募集资金86.99亿元，南车集团认购60.75亿元，社保基金认购3.5亿元
- 2012年03月19日公司2011年度营业收入303.72亿元，同比增加79.27%；净利润28.15亿元，同比增加6.47%；每股收益0.8937元
- 2012年03月19日淮河以南仍将维持阴雨天气，西南地区东部、江南大部、华南有小到中雨，其中江南中部、华南北部的部分地区有大雨，局地暴雨
- 2012年03月19日虽然公司股票已经连续五个交易日涨停，但维维股份表示，新酒业公司即使顺利成立也仍需半年时间才能恢复正常产能，至于何时达到理想状态尚存在不确定性。
- 2012年03月19日该公司主营业务收入下滑，行业政策不确定导致新业务尚不能贡献利润
- 2012年03月19日苏宁电器近两个交易周涨幅超过21%，截至16日，收盘11.28元，接近公司12.3元的增发价格
- 2012年03月19日长江证券研究所本轮人事动荡，不仅包括研究所团队。原来分管研究所的副总裁马莉，此前已被调离该岗位。这意味着，长江证券研究所其时面临着主管副总裁、副所长同时空缺
- 2012年03月19日乘务员解释，窗外火光是下雪致使线路出现短暂性短路，属正常现象
- 2012年03月19日重庆有34家公司在A股上市，占两市2328家上市公司的1.5%。3月15日，重庆板块集体下跌，平均跌幅1.5%。是大盘跌幅的两倍。且以重庆啤酒（600132.SH）和渝开发（000514.SH）为领跌
- 2012年03月19日其行为却让业内难以理解，之所以感到震惊，是因为整个证券行业都把摆脱困境的希望寄托在融资融券、直投等创新业务品种的重点培育发展之上。
- 2012年03月19日全市公安机关、全体公安民警特别是各级领导干部要深刻领会中央精神，统一思想，讲政治，顾大局，守纪律，以坚定的立场、坚决的态度拥护中央和市委决策
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富