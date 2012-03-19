奥巴马呼吁国会取消对石油行业每年40亿美元补贴 2012年03月19日 油价上涨加重了美国消费者的经济负担，而大石油公司在利润持续增长的同时却每年获得国家给予的40亿美元的税收补贴。他鼓动每位选民向各自选区的国会议员写信、打电话或发电子邮件，要求他们在今后几周内投票支持取消这项石油补贴

阿富汗议会调查团称美军枪杀平民行动非一人所为 2012年03月19日 调查团成员沙克拉·哈希米说，调查团经过调查认为，“在枪杀事件发生时，有15到20名士兵出现在事发现场，同时还有两架直升机和一架军用飞机在空中盘旋”。

上证所发自律管理工作报告 21家上市公司被处分 2012年03月19日 上海证券交易所近日发布《2011年自律管理工作报告》显示，上证所以业务规则清理和完善、纪律处分机制优化、诚信平台建设、《证券法》评估等为重点开展自律管理工作，全年共有21家上市公司和105名个人被纪律处分

也门政府军空袭基地组织据点18人死亡 2012年03月19日 目击者说，空袭使多处居民楼严重受损。至少四座位于贾尔市中心的房屋被摧毁，由于担心政府军和美军空袭，许多当地居民已逃离家园

叙利亚北部城市阿勒颇遭汽车炸弹袭击 2012年03月19日 17日，叙利亚首都大马士革市区发生两起针对叙安全机构的爆炸袭击事件，分别发生在叙利亚空军情报局分局和大马士革安全局刑事分局，袭击造成27人死亡、140人受伤。同一天，大马士革附近的亚尔穆克难民营也发生一起爆炸袭击事件