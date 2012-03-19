- 2012年03月19日展望后市，基金经理多数倾向于认为，经济增长速度下台阶与政策放松预期的博弈决定后市走势，短期内市场预计仍将延续震荡态势，接下来行业和个股的选择上要偏向有业绩支撑的品种。
- 2012年03月19日各区县（自治县）干部职工表示，坚决拥护中央决定，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。确保和谐稳定。
- 2012年03月19日随着经济增速下滑，银行信贷不良率反弹或成为大概率事件，这将导致银行出现惜贷情绪。一季度2.4万亿元信贷目标可能落空。
- 2012年03月19日中国南车日前发布的定向增发公告显示，易方达、鹏华、嘉实、兴业全球、招商5家基金公司认购了3.18亿股，认购金额14.2亿元，占中国南车大股东之外发行对象认购额的一半以上
- 2012年03月19日。截至2011年底，社保基金管理的总资产规模超过8600亿元，这意味着，可投资PE的规模约为860亿元，目前距该上限还有较大空间。
- 2012年03月19日谢旭人表示，今年将继续推进营业税改征增值税试点。稳步推进房产税改革试点，并进一步研究制定房产保有、交易环节的税收改革方案。
- 2012年03月19日从上周基金主动性调仓幅度的分布情况来看，有62.6%的基金选择了主动加仓，其中28.9%的基金主动加仓幅度在0%~3%之间， 9.0%的基金主动加仓幅度在3%~5%之间，还有24.7%的基金主动加仓幅度在5%以上
- 2012年03月19日业内人士的一份材料指出，远方光电招股说明书多处信息披露与事实严重不符。同时，爆料人称公司行业龙头地位有自吹自擂之嫌
- 2012年03月19日油价上涨加重了美国消费者的经济负担，而大石油公司在利润持续增长的同时却每年获得国家给予的40亿美元的税收补贴。他鼓动每位选民向各自选区的国会议员写信、打电话或发电子邮件，要求他们在今后几周内投票支持取消这项石油补贴
- 2012年03月19日专业个贷机构分析，即使银行实行差别化的利率，回到7折优惠利率的几率应该不大。但是，从目前各家银行逐渐放开至9折利率来看，恢复到下浮8.5折优惠利率还是有希望的。
- 2012年03月19日调查团成员沙克拉·哈希米说，调查团经过调查认为，“在枪杀事件发生时，有15到20名士兵出现在事发现场，同时还有两架直升机和一架军用飞机在空中盘旋”。
- 2012年03月19日上海证券交易所近日发布《2011年自律管理工作报告》显示，上证所以业务规则清理和完善、纪律处分机制优化、诚信平台建设、《证券法》评估等为重点开展自律管理工作，全年共有21家上市公司和105名个人被纪律处分
- 2012年03月19日柴海波提醒，面对去年底ICAO反对航空“碳税”的决议，欧盟此前一度提出，虽然欧盟成员国均为ICAO成员国，欧盟作为一个整体不是ICAO成员国，“因此欧盟有可能胡搅蛮缠，不接受ICAO的替代方案”。
- 2012年03月19日尽管目前物价水平呈现了回稳的态势，但我们不敢有丝毫的麻痹，更不敢掉以轻心。当前物价形势仍较为严峻，全球流动性比较宽裕，国际市场大宗商品价格高位震荡，国内部分农产品的供求关系还处于紧平衡的状态
- 2012年03月19日目击者说，空袭使多处居民楼严重受损。至少四座位于贾尔市中心的房屋被摧毁，由于担心政府军和美军空袭，许多当地居民已逃离家园
- 2012年03月19日17日，叙利亚首都大马士革市区发生两起针对叙安全机构的爆炸袭击事件，分别发生在叙利亚空军情报局分局和大马士革安全局刑事分局，袭击造成27人死亡、140人受伤。同一天，大马士革附近的亚尔穆克难民营也发生一起爆炸袭击事件
- 2012年03月19日科陆电子（002121）昨日晚间发布公告称，公司董事孟建斌在今年1月5日通过交易系统买入科陆电子3万股，成交均价8.48元/股，合计金额为25.4万元。此后，孟建斌于3月15日卖出7500股，成交均价为10.9元/股
- 2012年03月19日目前该规划已正式得到国务院批复。该规划涉及陕西、甘肃、宁夏回族自治区三省（区）的延安、榆林、铜川、庆阳、平凉、吴忠、固原、中卫等8个地级市，以及陕西富平、旬邑，甘肃会宁，宁夏灵武等9个县（市）。
- 2012年03月19日从今年4月1日起，天津将调整城乡居民最低生活保障标准。其中，城市居民最低生活保障标准由每人每月480元调整为520元；农村居民最低生活保障标准由每人每月280元调整为320元。
- 2012年03月19日监测显示，目前全国牛羊肉价格仍明显高于去年同期。3月18日，全国牛腱肉、牛腩肉、去骨鲜羊肉、带骨鲜羊肉价格同比涨幅均在20%左右。
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