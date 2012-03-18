- 2012年03月19日共有445家公司涉及分红，占已发年报公司的79.6%。其中14家公司完成了分红，有5家公司正在等待实施，426家发布了分红预案
- 2012年03月19日在舞阳县莲花镇泥河洼农业综合开发项目区，温家宝对村民们说，我在作政府工作报告时已明确，今年要继续提高小麦的最低收购价，每斤提高7分4，实际上是托底。
- 2012年03月19日香港作为一个细小的外向型经济体，无可避免会受环球经济动荡的影响，一个均衡、可持续发展的内地经济，正好为香港提供一个不可多得的腹地。内地服务业和消费市场不断扩大，将为香港提供更大的发展机遇，为香港经济注入新动力。
- 2012年03月19日温家宝说，要严字当先，在每个环节、每道工序、每个部位都要严格把关，为人民群众提供放心食品，为企业赢得信誉
- 2012年03月19日业内人士分析认为，多重原因导致的2月份市场复苏的境况并没有改变市场“以价换量”的大趋势，在中央调控决心不变的前提下，楼市仍处于回调状态。
- 2012年03月19日今年2月份我国70个大中城市中，新建商品住宅价格环比下降的城市有45个，持平的城市有21个，环比价格上涨的4个城市涨幅均未超过0.1%。
- 2012年03月19日温家宝对村民们说，今年国际油价波动大，请大家放心，如果油价提高，国家还准备给直接补贴，因为大面积的机械化作业都要用油。
- 2012年03月19日温家宝对村民们说，我在作政府工作报告时已明确，今年要继续提高小麦的最低收购价，每斤提高7分4，实际上是托底。今年国际油价波动大，请大家放心，如果油价提高，国家还准备给直接补贴，因为大面积的机械化作业都要用油
- 2012年03月19日国家版权局相关负责人17日表示，根据目前掌握的情况，苹果应用商店确实存在盗版侵权嫌疑，但尚需相关部门确认后才能做出最终判断
- 2012年03月18日“一些传统产业为什么招不到工人呢？包括农民工也不愿意去呢？就是这些产业已经不再适合于他们去做了，所以我们必须来提高这个产业的结构，来减轻劳动的强度。但是必然自动化会挤出就业的人数。” 万岗说
- 2012年03月18日万钢介绍，坦诚地说，中国创业投资的基数跟人口基数有关，和中国每年毕业六百万大学生有关。基数很大，所以算到每个企业的头上也就小一些，特别是中国创投还不成熟，有一些体制上的制约。
- 2012年03月18日“我们下一步要求把研究中不涉及企业核心机密的研究成果，在网上向社会公示”中国科学技术部部长万钢在2012中国发展高层论坛上表示，“科研经费越多，我们就越要主动的去接受全社会的监督。”
- 2012年03月18日中国在研发方面的开支，去年是涨了22%，达到了GDP的1.8%，这也使中国成为世界在总的研发支出方面第二大的支出国。
- 2012年03月18日万钢称，中国的科学技术要应对挑战，缩短差距，更好的承担起驱动发展的重要使命。
- 2012年03月18日“我把稀土卖给你了，你却说不能出口给我，对你的安全不利。那我的稀土给你，对我的安全就有利了吗？”陈德铭表示，中美贸易失衡，需要美国扩大对华出口来解决。“美国所说的放开，是只见楼梯响，不见人下来，最近楼梯也不响了。”
- 2012年03月18日博斯金说，中国在未来需要关注的是一些远期的，社会保险方面的负债情况。
- 2012年03月18日中国不能是单边开放，我们需要其他国家也承诺中国希望开放的服务业对我们开放，比如我们希望美国的金融业能对中国开放，比如我们希望某些周边国家的农业产品能对我们开放。
- 2012年03月18日按照世贸组织所确定的160个服务业，中国大概已经有106个左右全部放开了。中国对同样是关税同盟区的香港地区已经开放得更多，有92%到93%的服务业，已经全部对他们开放了。
- 2012年03月18日美国政府一方面指责中国对美国的出口。另外一方面，美国的进口商又不断的要定单下给中国的企业生产。陈德铭说：“我到中国的企业去看，他们在完成美国定单的时候，我就跟他们讲，你们还在给美国出口啊，你知道我的压力有多大吗？”
- 2012年03月18日博斯金称，中国走向小康社会这条路是一个长期的增长过程，但长期的增长不会是10%这么快。
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