2月楼市露回暖迹象 业内称市场复苏不改降价大趋势 2012年03月19日 业内人士分析认为，多重原因导致的2月份市场复苏的境况并没有改变市场“以价换量”的大趋势，在中央调控决心不变的前提下，楼市仍处于回调状态。

温家宝在河南考察称国家拟向农民发放油价补贴 2012年03月19日 温家宝对村民们说，今年国际油价波动大，请大家放心，如果油价提高，国家还准备给直接补贴，因为大面积的机械化作业都要用油。