- 2012年03月18日我们把内需里面最终的消费作为拉动经济的一个最基本点在培育，但是这个培育过程需要比较长的时间，根本的原因是中国人民口袋里的人民币还比较少。
- 2012年03月18日在中国的统计上，投资和消费都是内需的一部分。确实我们这几年的发展，包括去年，拉动经济GDP，投资的拉动，还是大于消费的拉动。
- 2012年03月18日博斯金建议，中国经济转型中，不能再以国有企业，或者说国民经济为主导，要以更多的倾向于民营经济。此外，要加强金融、保险、银行这样的一些行业的开放，资本账户的这些开放也必须要朝前走。
- 2012年03月18日所有的中国中央政府的文件，没有出口导向这四个字的，中国长期的经济增长，特别改革开放三十年后的经济增长，都是国内消费、国内需求拉动为主的
- 2012年03月18日“有一些发达国家采取的限制出口、阻止入境投资，甚至大搞贸易保护主义的做法是不可取的，这样既对他国不公，也对本国公民和企业不公正，最终也不会有好的效果。”国家商务部部长陈德铭表示
- 2012年03月18日中国的发展绝对是不可能达到我们说的这种衰退的定义。
- 2012年03月18日陈德铭称，从哲学的意义上讲，追求均衡就达到一种矛盾的对立的统一。在经济的发展中，均衡的增长是相对的、短暂的，经济发展的非均衡的增长是绝对的、长期的，非均衡始终在均衡的周围波动，推动着我们经济的增长。
- 2012年03月18日西方的政客经常批评中国不顾全球平衡，成为世界贸易第一大国，出口第一大国，但是他们却从来不提中国也是世界贸易中进口的第二大国，而且在可以看到的几年内，中国的进口会成为世界第一。
- 2012年03月18日就目前而言，我认为调控中国房价最好的办法是加大土地的供应
- 2012年03月18日3.15日，媒体报道称，素有“世界鸭王”之称的华英公司孵化二厂、三厂的“死鸭”并没有按相关规定做无害化处理，而是被以低价出售给当地的不法商贩牟取暴利，并由此形成了一条完整的企业流出、初加工、分割处理、再销售的黑色产业链条
- 2012年03月18日美国、欧盟、日本之所以联合起来就中国的稀土出口限制政策诉诸WTO，是因为中国稀土产量非常大，对这些国家和地区的产业供应链等造成了影响
- 2012年03月18日红牛集团发言人说，集团联合创始人、泰国第二富翁许书标17日去世，享年89岁。
- 2012年03月18日北京与上海房价出现此轮调控以来首次同比下降。北京2月新建住宅销售价格指数同比下降0.4%，环比下降0.1%；上海2月新建住宅销售价格指数同比下降0.4%，环比下跌0.2%
- 2012年03月18日谢旭人提到，将大力推进医疗保障。目前政府对农民的合作医疗保险补助的钱是逐年增加，去年是人均一年补助200元，今年到400元，一般大病大都纳入了保障范围，个人报销的比例能够达到70%左右
- 2012年03月18日“省一级财政同样要加大对基层的转移支付量，从而促进基层政府提供公共服务这方面的能力。”财政部部长谢旭人在2012中国发展高层论坛上表示
- 2012年03月18日一个是毫不动摇的发挥公有经济的作用，同时毫不动摇的支持鼓励非公经济的发展、
- 2012年03月18日目前我们流转环节的税收还是偏大的，所得税相对直接税占比相对偏小。
- 2012年03月18日谢旭人表示，确实教育经费，还包括其他一些经费，在支出安排上面确实还存在一些问题。主要是一些项目的支出，往往上半年进度比较慢，到下半年加快，但也不是到十二月份就花出去。
- 2012年03月18日财政部部长谢旭人表示，“目前我们大体第一轮分配以后，大概中央财政收入占全部财政收入的49.5%，地方财政收入占全部收入的50.5%，中央拿的这49.5%的收入以后，大部分都通过转移支付，返还给地方。”
- 2012年03月18日主要的一些改革，需要把现有的资本密集型的发展模式，转变为更加注重内需，更加注重收入再分配，同时更加注重人口老龄化，包括加强环境保护的这样一种模式。
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