- 2012年03月18日“稳步推进房产税改革试点，并进一步研究制定房产保有交易环节的税收改革方案。”财政部部长谢旭人表示，政府还将推进营业税、增值税的试点，进一步推进资源税改革，扩大总价激增的范围，继续清理整合一些行政事业性收费
- 2012年03月18日“中国发展高层论坛2012年会”3月17日-3月19日在北京钓鱼台国宾馆举行，财政部部长谢旭人在论坛发言。
- 2012年03月18日解决体制性、结构性的矛盾，缓解发展不平衡、不协调、不可持续的问题更为紧迫，难度更大。财政部部长谢旭人在2012中国发展高层论坛上表示
- 2012年03月18日“中国发展高层论坛2012年会”3月17日-3月19日在北京钓鱼台国宾馆举行
- 2012年03月18日中国的经济发展到了转变经济发展方式的关键阶段，刻不容缓。
- 2012年03月18日在“十二五”期间，按照平稳的增长势头，中国的进出口总额有可能达到10万亿美金以上
- 2012年03月18日中国的经济结构调整要立足于扩大内需，扩大内需是中国经济社会发展的战略基点，特别是在今年国际市场仍然不景气，扩大内需对中国来说具有更重要的现实意义。
- 2012年03月18日一是立足扩大内需，二是强化创新驱动，三是依靠改革开放
- 2012年03月18日张平表示，是中国是一个负责任的国家，在节能减排方面，中国做了大量的工作
- 2012年03月18日政府曾出现失灵时，需要有制衡机制对政府进行纠正，以保证市场竞争。2001年诺贝尔经济学奖获得者约瑟夫•斯蒂格利茨表示，在面对政府作用失灵时，我们必须要仔细审视一下这个机构和政策的设立，来尽量减少这样的一些风险
- 2012年03月18日当全球经济处于自由落体状态的时候，我们中央政府不得不进行大规模的直接干预，取得了很大成绩，但是也确实还有一些问题，但是这些只是应对危机的短期做法，并不能反映30年中国经济发展的全部
- 2012年03月18日“政府三十年前做的工作和现在已经完全不一样了，但是政府仍然要扮演一个非常重要的角色，这一点是不变的。” 2001年诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨说
- 2012年03月18日张平称，和三十多年前相比，中国服务业在GDP中的比重差不多已经增长了一倍。但是还是很不够，在经济结构调整的进程中，中国把发展服务业仍然还是作为一个重点
- 2012年03月18日比如说让地方政府不要过多依靠这种扭曲性的卖地的收入，然后要进行房产税的征收，来遏制泡沫。
- 2012年03月18日“社会福利方面的一些政策，具有双重的红利，它一方面可以帮助人们提高福祉，若设计合理，也可以促进经济增长”斯蒂格利茨说。
- 2012年03月18日GDP它不是一个非常好的来衡量经济活动，或者说经济表现的一个指标，应该有其他的一些指标。另外，好的经济增长，有一个特性，就是要可持续
- 2012年03月18日张平称，投资仍然是扩大内需的重要力量。要以放宽市场准入为重点，实施更具针对性和可操作性的鼓励政策，支持民营资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等各个领域。
- 2012年03月18日中国将牢牢把握扩大内需这一战略基点，尤其是着力扩大消费需求，提高城乡居民，特别是中低收入群众的收入，让老百姓有钱消费，进一步健全社会保障制度，让老百姓敢于消费
- 2012年03月18日现在的全球经济体系是欧美国家建立起来的，它们一发生危机，这个体系也就出了问题。像“金砖五国”的经济总量在增加，但是它们又不能主导全球经济体系
- 2012年03月18日中国肯定是需要来提升老百姓的生活水平，使全国人民都可以分享持续高速增长带来的好处。
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