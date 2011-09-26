的黎波里发现千尸乱葬墓地 疑为卡扎菲部屠杀 2011年09月26日 这个乱葬墓地是到目前为止发现的第一个阿布萨利姆监狱大屠杀的实在证据。报道称，这起屠杀案被卡扎菲当局掩盖了多年，但却导致民间积怨多年并最终加速了卡扎菲的倒台

为德国退出欧元区算笔账 2011年09月26日 欧元区政治家之所以从未严肃考虑过德国和希腊的退出可能，实则是利益博弈的结果。对德国、法国等经济财政相对健康的国家来说，援助“后进”不是人情，而是买卖，是基于成本核算的理性选择

新技术能快速判断癌症化疗效果 2011年09月26日 此前检测化疗效果时，都是先培养癌症患者的细胞，然后加入化疗药物两三天后，再确认癌细胞的衰弱程度。这种方法需要花费大量时间，为了判断细胞的状态还需要使用荧光色素，对正确判断疗效有一定影响

我国首台南极巡天望远镜今年将赴冰盖之巅 2011年09月26日 首台“南极巡天望远镜”由南京天文光学技术研究所自主研制，有效观测口径50公分、4.2平方度视场，可以灵活调整镜筒指向

英研究称同时化疗和放疗可降低乳腺癌复发率 2011年09月26日 研究人员英德拉吉特·费尔南多说，发现这个癌症复发率差距在医疗上是一个进步。考虑到全球有大量的乳腺癌患者，因此可以有许多人避免癌症复发