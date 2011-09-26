- 2011年09月26日2008年“现金为王”的现象依稀再现，A股受资金面压制难有较大反弹
- 2011年09月26日目前53度飞天茅台，在个别零售终端，价格已经涨至1600元/瓶左右，有网友说：“发改委约谈被无视”，有网友调侃说：“人类已经无法阻止茅台涨价了。”
- 2011年09月26日根据国土资源部规划司掌握的数据，1-8月，全国计划指标安排使用已占全年80%以上，而其中有17个省的指标使用率达到了90%，其中又有12个省已将全年的计划指标使用殆尽
- 2011年09月26日国际金融危机三周年之际，在象征着美国资本主义制度和金融体制的华尔街上的这场游行，反映了美国经济困境下加剧的经济、社会矛盾，更表明金融危机以来美国政府和监管当局推出经济、金融改革措施未孚众望
- 2011年09月26日这个乱葬墓地是到目前为止发现的第一个阿布萨利姆监狱大屠杀的实在证据。报道称，这起屠杀案被卡扎菲当局掩盖了多年，但却导致民间积怨多年并最终加速了卡扎菲的倒台
- 2011年09月26日A股几近跌停，H股跌幅一度扩大逾15%，至两年半新低。
- 2011年09月26日俄罗斯国防部近日决定重新启用世界上最强大的3艘1144型“海雕”级巡洋舰，将其改造为能够在海上利用战略巡航导弹执行打击航母、反击空袭、摧毁地面目标等各种任务的全能战舰
- 2011年09月26日2010年，海南省全省政府性债务负债率达为93.18%，居全国首位。地方政府、融资平台、银行、第三方项目已经形成了四方债务链。银行、地方和中央等多重力量在进行着复杂的博弈。
- 2011年09月26日欧元区政治家之所以从未严肃考虑过德国和希腊的退出可能，实则是利益博弈的结果。对德国、法国等经济财政相对健康的国家来说，援助“后进”不是人情，而是买卖，是基于成本核算的理性选择
- 2011年09月26日俄罗斯总统梅德韦杰夫9月24日在执政党统一俄罗斯党年会上提议，由总理普京参加明年3月的总统选举。普京表示，如他当选总统，梅德韦杰夫将出任总理。
- 2011年09月26日午后中国平安(601318.SH)突然跳水，带动权重指标股大幅下挫，蓝筹板块竞相杀跌
- 2011年09月26日10月份，预计政策仍将延续“三不”立场，即“不调基准利率、不调准备金率、总体政策取向不放松”
- 2011年09月26日马骏称，对于苦苦挣扎的全球经济，实际上中国能做的也只有确保自身的经济增长平稳，而这肯定不足以提振全球经济。
- 2011年09月26日此前检测化疗效果时，都是先培养癌症患者的细胞，然后加入化疗药物两三天后，再确认癌细胞的衰弱程度。这种方法需要花费大量时间，为了判断细胞的状态还需要使用荧光色素，对正确判断疗效有一定影响
- 2011年09月26日上海盛禄食品有限公司法定代表人、总经理叶维禄，公司销售经理徐剑明和公司生产主管谢维铣三人，生产、销售伪劣产品罪罪名成立，分别判处有期徒刑9年，5年和5年，并处罚金
- 2011年09月26日首台“南极巡天望远镜”由南京天文光学技术研究所自主研制，有效观测口径50公分、4.2平方度视场，可以灵活调整镜筒指向
- 2011年09月26日研究人员英德拉吉特·费尔南多说，发现这个癌症复发率差距在医疗上是一个进步。考虑到全球有大量的乳腺癌患者，因此可以有许多人避免癌症复发
- 2011年09月26日她指出，当前形势严峻，必须明确欧元区一国的危机不会传染到其他国家。为了防止这种情况发生，因而有必要扩大欧元救助机制。只有实现永久性欧洲稳定机制（ESM），人们才能让某个欧元区国家破产
- 2011年09月26日高华认为，近期不利因素包括中小企业融资比2008年更困难；欧洲债务危机和中国房地产调控仍可能成为中国银行板块面临的不确定因素。
- 2011年09月26日受富通可能破产或被拍卖影响，中国平安需按谨慎性资产冲减
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