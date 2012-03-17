- 2012年03月18日中国的劳动力过剩还是存在的。民工荒的问题实际上是劳动力工资过低、产业升级不那么成功所致
- 2012年03月18日我们认为到2030年，中国有可能发展成一个繁荣的，具有高收入水平的一个国家
- 2012年03月18日李伟称，过去的一年中，中国经济在稳增长、控物价、调结构等方面取得了可喜成绩，但是经济发展当中的不平衡、不协调、不可持续的矛盾依然存在
- 2012年03月17日野村控股株式会社常任顾问氏家纯一谈到，北京的住房可支付率，也就是价格收入比已经超过了二十倍，这比1990年东京房价达到顶峰时的要高得多，因此对这些指标进行密切的监测，可以给我们提供非常好的早期的预警的信号
- 2012年03月17日腾讯控股董事会主席马化腾在发言中表示，社交媒体的广告现在还是一个没有挖掘的宝藏，这是非常值得我们思考的
- 2012年03月17日当前国际油价处于高位，未来将仍在高位震荡，而发改委正在研究出台的成品油价格新机制与国际更加接轨，不适合在此时推出
- 2012年03月17日国际上60%以上的金融资产都是大的保险公司以及养老基金所持有，所以他们是通过这样的一些金融体系、金融机构的媒介作用，来对经济产生控制和影响
- 2012年03月17日在过去几年，直接融资的比例出现了巨大的增长，但是现在这个体系仍然是以间接融资为主，而中国有很大的社会融资的总量，需要在中国做另类投资
- 2012年03月17日现在完全有可能在现货市场比较发达的情况下，去恢复国债期货市场，这个对于我们利率市场化，对于我们资本市场的多层次建设都是有好处的
- 2012年03月17日北京金隅股份有限责任公司董事长蒋卫平，在谈到房地产市场观望、库存加大等困境时表示，房地产企业的生存前提是顺势而为，另外，结构调整是发展的基础。
- 2012年03月17日2008、2009年开工的这些项目规模很大，贷款规模也很大，但期限基本上两三年，今年是到期高峰期。也是信托偿还高峰期，在销售没有明显改善情况下，房地产金融的活跃，房地产金融能力也开始成为房地产行业竞争力。
- 2012年03月17日中国航空业发展主要有两个问题：一是量的问题，而是质的问题。“量”即供不应求，“质”的方面，现在是“空中大堵车”。
- 2012年03月17日，世界正在走入一个新的阶段，中央银行印钞票时代。欧洲可能不得不通过印钞解决债务问题，中国应该帮助欧洲。
- 2012年03月17日美国政府如果对私营企业失去调控，危机肯定发生，中国完全市场化，危机也肯定发生。应该对中国经济实行鸟笼经济，把国有企业改进鸟笼里面。国家战略方面可以在国有企业进行，其他方面可以在私营企业。
- 2012年03月17日制度性困难、挑战和障碍，必须要深层次的改革调整。政府与居民，与企业，与市场的关系，进行深刻的财政改革，结构调整才可能成功。
- 2012年03月17日中国情况比较复杂，宏观政策，货币政策，主要是结构调整，很多问题不是短期的。中国短期增长没有大问题，但是宏观政策必须帮助经济结构的调整。
- 2012年03月17日中国的城市化是以剥夺土地所有权的办法来进行，因此造成了矛盾、不公现象。北京大学光华管理学院教授张维迎称，中国要进行国有企业的私有化，这是下政治决心的问题，不存在技术的困难。进行国企私有化，能使中国居民财富得到增长。
- 2012年03月17日有人认为只有政府规定的金融秩序才叫秩序，这也是错误的想法。从吴英集资案就可以看出，老百姓并无直接资本交易的自由，也使大量企业家不能得到需要的资金。
- 2012年03月17日中国应通过试点搞银行资产证券化，把部分好资产卖掉，只要严格监管就能控制风险。如不改革，那就是默认系统性风险的积累。
- 2012年03月17日中国不该只盯存款准备金率、利率，最重要是利率市场化，条件已经成熟了。中国现在应推出利率市场化改革的方案。
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